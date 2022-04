বিগত দুটা বছৰে মহামাৰীৰ ফলত ঘৰত আৱদ্ধ হৈ পৰিল সকলো ৷ ঘৰত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা এনেই থকা, কম খোজ কঢ়া আৰু সলনি হৈ পৰা জীৱনশৈলীয়ে মানুহৰ শৰীৰত হাড় আৰু গাঁঠিৰ ওপৰতো যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে । সকলো সময়তে বহি থকা, নিজ ইচ্ছা মতে সকলো খোৱা, নিয়মীয়াকৈ ব্যায়াম নকৰা, ধূমপান কৰা আৰু সুৰাপান কৰাকে ধৰি অভ্যাসবোৰে হাড় আৰু গাঁঠিৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে । আৰ্থ্ৰাইটিছৰ বাবেই এই সমস্যবোৰে দেখা দিছে বুলি বহুতে আশংকা প্ৰকাশ কৰে ৷ আৰ্থ্ৰাইটিছ কিন্তু সদায় নাথাকে (How to maintain bone health) ৷

আৰ্থ্ৰাইটিছ হ’ব পৰা কাৰণসমূহ (what causes arthritis):

হাড়ৰ গাঁঠিবোৰে কেনেদৰে কাম কৰে বুজি ল’লে আৰ্থ্ৰাইটিছ কি কাৰণত হয় সেইয়া নিৰ্ধাৰণ কৰা সহজ হৈ পৰিব । আমাৰ শৰীৰৰ ওজনৰ সৈতে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰ্যকৰী গাঁথনিৰ বাবে আমাৰ হাড় বোৰ ডাঠ আৰু শক্তিশালী । আনহাতে, আমাৰ হাড়বোৰৰ মাজত স্নায়ু আছে । যদি দুডাল সংযোগী হাড়ৰ মাজত একো নাথাকে, তেন্তে চলাচলৰ সময়ত স্নায়ুবোৰে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব । আমাৰ হাড়ৰ একেবাৰে শেষ অংশত এটা টুপীসদৃশ অংগ থাকে ।

হাড়ৰ শেষত থকা শ্বক-শোষণকাৰী আৰু ওজন বহনকাৰী কাৰ্টিলেজক আৰ্টিকুলাৰ কাৰ্টিলেজ বুলি কোৱা হয় । ইয়াত গাঁঠিৰ তৰল পদাৰ্থ আছে যি ইঞ্জিন তেলৰ দৰে যথেষ্ট ডাঠ আৰু ই হাড়ৰ বাবে গাঁঠিত কুশ্বনিং সৃষ্টি কৰে । ই গাঁঠিক প্ৰসাৰতা প্ৰদান কৰে আৰু যেতিয়া আপুনি প্ৰচুৰ কাম কৰে তেতিয়া ইয়াক সুৰক্ষিত কৰে । যেতিয়া আপুনি তীব্ৰ গতিত দৌৰে, ই পাতল হৈ পৰে আৰু যথেষ্ট কম ঘন হৈ পৰে । ফলস্বৰূপে, ই কম প্ৰতিৰোধ প্ৰদান কৰে আৰু গাঁঠিবোৰ অতি সোনকালে চলাচল কৰিব পৰা কৰি তোলে ৷

সীতাৰাম ভাৰতীয় ইনষ্টিটিউট এণ্ড হলি ফেমিলি হাস্পতালৰ জ্যেষ্ঠ পৰামৰ্শদাতা অৰ্থ’পেডিকচ আৰু যুটীয়া প্ৰতিস্থাপন শল্য চিকিৎসক ডাঃ বীৰেন নাদকাৰ্ণীয়ে কয়, "মহামাৰীৰ বাবে লোকসকল সম্পূৰ্ণৰূপে নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিছিল আৰু যোৱা দুবছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ ফিটনেছ কাৰ্যকলাপ প্ৰায় বন্ধ হৈ গৈছিল । এতিয়া যিহেতু মহামাৰীৰ পয়োভৰ কমি আহিছে, সকলোৱে প্ৰাক-ক’ভিড জীৱনশৈলী আৰু ব্যায়াম কৰা ৰুটিন পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে সাৱধান হোৱা উচিত" ৷

তেওঁ লগতে কয়, "আমি ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে গাঁঠিৰ কাৰ্টিলেজবোৰ সৰু সৰু টুকুৰাত বিভক্ত হয় যাৰ ফলত আৰ্থ্ৰাইটিছ হয় । এই কণাবোৰ গাঁঠিৰ পৃষ্ঠত ভাঁহি থাকে আৰু তাত লাগি ধৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে । ইয়াৰ ফলত পোৰণিৰ সৃষ্টি হয়, যিয়ে অধিক তৰল পদাৰ্থ সৃষ্টি কৰে । গাঁঠি ফুলা, জ্বলা-পোৰা কৰা নানা অসুবিধায়ো দেখা দিয়ে" ৷

আৰ্থ্ৰাইটিছ নিৰ্ণয় কৰাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ হৈছে এক্স-ৰে । ই আৰ্থ্ৰাইটিছৰ উপস্থিতি নিশ্চিত কৰিব পাৰে, কিন্তু গাঁঠিৰ অসুবিধাৰ তীব্ৰতা চিনাক্তকৰণত সহায় নকৰে । ডাঃ বীৰেন নাদকাৰ্ণীয়ে কৈছে, "যিহেতু প্ৰদাহৰ ফলত আৰ্থ্ৰাইটিছ হয়, কিছুমান প্ৰদাহ-প্ৰতিৰোধী ঔষধে ইয়াৰ নিমূলত সহায় কৰিব পাৰে । যেতিয়া প্ৰদাহ-প্ৰতিৰোধী ঔষধে বিষৰ পৰা সকাহ দিয়াত ব্যৰ্থ হয়, পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ হিচাপে বিষ হৈ থকা স্থানত বেজী দিয়াই হৈছে ইয়াৰ একমাত্ৰ বিকল্প " ৷

আৰ্থ্ৰাইটিছত এজন অ’ৰ্থপেডিকৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো আটাইতকৈ উত্তম ৷ ব্ৰেচিং ইয়াৰ এটা অন্যতম চিকিৎসা ৷ সকলোবোৰ চিকিৎসা বাদ পৰি ৰোৱাৰ অন্তত আৰ্থ্ৰাইটিছৰ পৰা বচাৰ জইণ্ট ৰিপ্লেচমেণ্ট একমাত্ৰ উপায় ( what is the treatment for arthritis) ৷

