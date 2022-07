কৈশোৰকালটো সাধাৰণতে আটাইতকৈ কঠিন পৰ্যায় (Teenage usually toughest phase of life); পিতৃ-মাতৃ আৰু কিশোৰ দুয়োৰে বাবে । এই সময়ত কোনেও কাকো বুজি নাপায় আৰু সেয়ে বেছিভাগ সময় বিশৃংখলতাপূৰ্ণ হয় । আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে, পূৰ্বৰ যিকোন প্ৰজন্মৰ তুলনাত 2022 চনত কিশোৰ-কিশোৰীসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে ডিজিটেল জীৱন যাপন কৰি আছে (2022 teenagers living completely digital lives) । তেওঁলোক সকলো ধৰণৰ তথ্য আৰু প্ৰভাৱৰ দ্বাৰা অধিক প্ৰভাৱিত হৈ আছে ।

নিচাযুক্ত দ্ৰৱ্যৰ অপব্যৱহাৰ সহজে কিশোৰ-কিশোৰীসকলক পীড়িত কৰা সৰ্বাধিক সমস্যাবোৰৰ ভিতৰত এটা (Substance abuse top most problems plaguing teens) আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বিপজ্জনক আৰু আসক্তিযুক্ত দ্ৰব্যৰ সহজ উপলব্ধতাই ইয়াক অধিক বেয়ালৈ লৈ যোৱা যেন লাগে । মুম্বাইৰ মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ আৰু এমপাৱাৰ কেন্দ্ৰৰ মুৰব্বী ড৹ স্বপ্না বাংগৰে আজিৰ সময়ত কিশোৰৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ অপব্যৱহাৰ কিয় ইমান প্ৰচলিত তাৰ বৰ্ণনা কৰিছে ।

ড৹ বাংগাৰে উল্লেখ কৰিছে যে নিচাযুক্ত দ্ৰব্যবোৰৰ সদায়ে কিশোৰৰ সৈতে এক পৈশাচিক সম্পৰ্ক আছে । যি বিকাশৰ এক সূক্ষ্ম পৰ্যায়ত নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ অপব্যৱহাৰৰ সম্ভাৱনা থকা প্ৰাৰ্থী হৈ পৰে । বেছিভাগ কিশোৰে আত্মপৰিচয়ৰ কঠিন স্তৰৰ মাজেৰে যায়, এইটো এনে এক যুগ য'ত তেওঁলোকে পৃথিৱীত তেওঁলোকৰ স্থান বুজিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে । এই সময়ছোৱাত সচৰাচৰ হোৱা সমস্যাবোৰ হৈছে আত্মসন্দেহ, পৰিচয় সংকট আৰু নিম্ন আত্মসন্মান।

কিশোৰসকলে আৱেগিক ক্ষোভত ভুগিব পাৰে আৰু পৃথিৱীৰ দ্বাৰা ভুল বুজা বুলি অনুভৱ হ'ব পাৰে, বিশেষকৈ অভিভাৱক আৰু শিক্ষকসকলে । তেওঁলোকে অনুভৱ কৰে যে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'বলৈ সক্ষম, কিন্তু জৈৱিকভাৱে তেওঁলোকৰ মগজু এতিয়াও ভালদৰে বিকশিত হোৱা নাই । ই এই বয়সৰ গোটটোক অধিক আৱেগিক কৰি তোলে বা পৰিস্থিতি এটাৰ ভাল আৰু বেয়াবোৰ ৰখাৰ অবিহনে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ প্ৰৱণতা সৃষ্টি কৰে । কিশোৰ-কিশোৰীসকল নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱাৰ আন এটা কাৰণ হ'ব পাৰে তেওঁলোকক এক নতুনত্ব বিচৰা পৰ্যায়ত বিকাশৰ বাবে দায়ী কৰিব পাৰি, য'ত তেওঁলোকে নতুন বস্তু চেষ্টা কৰিব বিচাৰে আৰু পৰিণামৰ প্ৰতি সামান্য বা কোনো মনোযোগ নিদিব বিচাৰে (why teens drawn toward substances)।

জীৱনৰ পৰ্যায়ত যোগ দিবলৈ, বাহ্যিক কাৰকবোৰেও কিশোৰসকলক অসুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰে । সহকৰ্মী গ্ৰুপে গ্ৰহণ নকৰা, উৎপীড়ন কৰা, পিতৃ-মাতৃৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ সমস্যা (mental health issues) থকা পৰিয়ালৰ পৰা অহা বা আনকি কাৰণটো চিনাক্ত কৰোঁতে একে ধৰণৰ বহুতো কাৰণৰ মাজত নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ অপব্যৱহাৰৰ পাৰিবাৰিক ইতিহাস থকা ।

আনহাতে, কিশোৰসকল সামাজিক মাধ্যমত ঘটি থকা সকলোবোৰৰ দ্বাৰা যথেষ্ট প্ৰভাৱিত হয় । তেওঁলোকে আন এজন প্ৰভাৱশালী সহকৰ্মী বা উচ্চাকাংক্ষী চেলিব্ৰিটিৰ দৰে থাকিবলৈ, কৰিবলৈ আৰু হ'ব বিচাৰে । ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ সৈতে সংলগ্ন এক মিছা প্ৰতিনিধিত্ব আৰু উচ্চাকাংক্ষী গুণাগুণে FOMO (হেৰাই যোৱাৰ ভয়) আৰু যুৱ কিশোৰ আৰু কিশোৰসকলৰ মাজত সহকৰ্মীৰ চাপ সৃষ্টি কৰে । তদুপৰি, সুৰা আৰু চিগাৰেটৰ দৰে দ্ৰব্যৰ সহজ প্ৰৱেশাধিকাৰ থকা কিশোৰসকলে ইয়াক নিয়মীয়া অভ্যাস হিচাপে গ্ৰহণ কৰাটো সহজ হ'ব পাৰে ।

প্ৰভাৱ বুজি পোৱা

বিশেষজ্ঞ মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বাংগাৰে আৰু ব্যাখ্যা কৰে যে নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ অপব্যৱহাৰ এক দুষ্ট চক্ৰ । উদাহৰণ স্বৰূপে, উৎপীড়ন কৰা কিশোৰ এজনে নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ অপব্যৱহাৰ কৰে আৰু আৰু অধিক বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে । ই সূক্ষ্ম পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে আৰম্ভ হ'ব পাৰে । কিন্তু সোনকালেই তেওঁলোকৰ সামাজিক, শৈক্ষিক আৰু ব্যক্তিগত জীৱনত এক পাৰ্থক্য দেখা যায় । তেওঁলোকে বিদ্যালয়লৈ যোৱা বন্ধ কৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰে, শৈক্ষিক প্ৰদৰ্শনৰ অৱনতি হ'ব পাৰে, মিছা কোৱা আৰু বস্তু লুকুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু আন ধৰণৰ অনিয়মীয়া আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে ।

বহুতো মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ দীৰ্ঘম্যাদী ব্যৱহাৰ আৰু অপব্যৱহাৰৰ সৈতে সম্পৰ্কিত (mental health problems associated with abuse of substances) । বিশেষকৈ যদি তেওঁলোকে নিয়মীয়াকৈ সেইবোৰ গ্ৰহণ কৰি থাকে । পৰিণামস্বৰূপে মানসিক স্বাস্থ্যৰ কেইবাটাও সমস্যা আৰম্ভ হয় । যাৰ ভিতৰত আছে চাপ-সম্পৰ্কীয় সমস্যা, সমন্বয়ৰ সমস্যা, উদ্বেগ, হতাশা আৰু অত্যধিক ক্ষেত্ৰত মানসিক বিকাৰ । মনোৰঞ্জনমূলক ব্যৱহাৰ আৰু আমোদজনক কাৰ্যকলাপৰ পৰা কিশোৰসকলে ক্ৰমান্বয়ে নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হয়, যাৰ ফলত অৱশেষত তাৰ অপব্যৱহাৰ হ য়।

সহায়ৰ বাবে পদক্ষেপ

আমি আমাৰ সমাজত কিশোৰসকলৰ বাবে অধিক সজাগতা আৰু যোগাযোগৰ মাধ্যম মুকলি কৰিব লাগিব । অভিভাৱক, জ্যেষ্ঠ আৰু শিক্ষকসকলে কিশোৰ-কিশোৰীসকলৰ সৈতে নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ বিষয়ে বাৰ্তালাপ কৰিব লাগে (conversations with teenagers about substances), তেওঁলোকক প্ৰকৃত তথ্য দিব লাগে আৰু আনকি তাৰ সীমাৰ বিষয়েও কথা পাতিব লাগে । যদি কিশোৰসকলক নিজৰ ভৰিত থিয় হোৱাৰ বিষয়ে শক্তিশালী অনুভৱ কৰোৱা হয় আৰু ভাল-বেয়াবোৰৰ বিষয়ে ভালদৰে বুজি পোৱা হয়, তেন্তে তেওঁলোকৰ চাপৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম হ'ব । আক্ৰমণাত্মক নিয়ম আৰু গালি-গালাজে কেৱল কিশোৰসকলক আঁতৰাই নিব ।

এক উৎকৃষ্ট পদ্ধতি হৈছে, অভিভাৱকে যুৱ কিশোৰসকলক সুৰাৰ দৰে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য তেওঁলোকৰ সৈতে এক মনোৰঞ্জনমূলক পানীয়ৰ ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়াটো । ইয়াত নিয়মটো হ'ল যদি কিশোৰে কিবা চেষ্টা কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকে পিতৃ-মাতৃৰ উপস্থিতিত চেষ্টা কৰিব লাগে । লগতে উৎপীড়নৰ যিকোনো প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণৰ ওপৰত নজৰ ৰখা আৰু সমস্যাবোৰ অধিক বেয়া হোৱাটো প্ৰতিহত কৰিবলৈ ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । পিতৃ-মাতৃৰ প্ৰবৃত্তিৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । অৰ্থাৎ যেতিয়া অভিভাৱকে অনুভৱ কৰে যে কিবা সঠিক নহয় বা তেওঁলোকৰ সন্তানে এনে আচৰণ নকৰে, তেওঁলোকে সমস্যাটো পৰীক্ষা কৰা উচিত ।

অনিয়মীয়া আচৰণ যেনে অনিয়মীয়া আচৰণ, হঠাতে শক্তিৰ বিস্ফোৰণ, অনুপযুক্ত হাঁহি, পেৰানোয়া বা পৰ্যায়ক্ৰমে আঁতৰি যোৱাৰ দৰে অস্বাভাৱিক লক্ষণবোৰ নিৰীক্ষণ কৰক । আন বহুতো আচৰণ আছে যেনে কিশোৰগৰাকী ঘৰলৈ আহোঁতে ভোকৰ পৰিৱৰ্তন, অস্বাভাৱিক আচৰণ বা অদ্ভুত গোন্ধ যাৰ ওপৰত অভিভাৱকে নিৰীক্ষণ কৰিব লাগে ।

দায়বদ্ধ অভিভাৱক আৰু জ্যেষ্ঠসকলে অনুমতিৰ সৈতে ভাৰসাম্য বজাই ৰাখিব লাগে আৰু কিশোৰজনে বিশ্বাস কৰিবলৈ আৰু সিদ্ধান্ত লোৱাত সহায় বিচাৰিবলৈ সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ সকলো ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে স্বাস্থ্যকৰ যোগাযোগত উদগনি দিব লাগে । আগতীয়া পদক্ষেপ গ্ৰহণে কিশোৰসকলক নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ অপব্যৱহাৰ আৰু ইয়াৰ কঠিন প্ৰভাৱৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে ।

