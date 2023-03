ভাল টোপনিৰ সৈতে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক আছে । মেদবহুলতা, মানসিক চাপ, হৃদযন্ত্ৰৰ সৈতে জড়িত সমস্যাৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ বিশেষজ্ঞসকলে ৭ৰ পৰা ৮ ঘণ্টা টোপনিৰ পৰামৰ্শ দিয়ে । কিন্তু দিনত শুৱাটো আমাৰ বাবে উচিত নে অনুচিত সেয়া বহুতৰে মনত এটা প্রশ্ন উদয় হয় এই সন্দৰ্ভত বহু গৱেষণাও কৰা হৈছে(Is it good to take a nap in afternoon?)।

সেই গৱেষণাৰ মতে, দুপৰীয়া দীঘলীয়া টোপনি লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ১০ মিনিটৰ টোপনি সকলো দিশৰ পৰাই স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী(Health Benefits of Napping)। দিনটোত ১০-১৫ মিনিট শুই থাকিলে বহু উপকাৰ পোৱা যায়(Is 1 hour nap in the afternoon Good?)।

দিনত শুৱাৰ উপকাৰিতা

দিনটোত ১০ মিনিট টোপনি খালে আপুনি সতেজ অনুভৱ কৰে

স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়

ভাগৰ নোহোৱা হয়

শৰীৰৰ শক্তি বৰ্তি থাকে

চিন্তা, বুজা আৰু শিকিব পৰা ক্ষমতা বাঢ়ি যায়

ৰক্তচাপ স্বাভাৱিক হৈ থাকে

দিনত যদি আপুনি ভাগৰুৱা আৰু এলেহুৱা অনুভৱ কৰে, তেন্তে ইয়াক আঁতৰাবলৈ টোপনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ৷

দিনত কিমান টোপনি মাৰে

মনত ৰাখিব যে দিনটোত বেছিকৈ টোপনি মাৰিলে স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী নহয় । বেছি সময় শুই থাকিলে এলেহুৱা অনুভৱ হয় । একো কৰিবলৈ মন নাযায় আৰু ৰাতিও ভালদৰে টোপনি নাহে । গতিকে শৰীৰটো ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ মাত্ৰ ১০ মিনিটৰ টোপনিয়েই যথেষ্ট ।

দিনত কেতিয়া শুব লাগে

দুপৰীয়াৰ আহাৰ খোৱাৰ এঘণ্টা বা দুঘণ্টাৰ পিছত দুইৰ পৰা তিনি বজালৈ টোপনি যোৱাৰ উত্তম সময় । এই সময়ত শৰীৰৰ শক্তি কমিবলৈ আৰম্ভ কৰে(Is it OK to take a 2 hour nap everyday?)।

দিনৰ টোপনি দূৰ কৰিবলৈ বেছিকৈ চাহ বা কফি সেৱন কৰাটো ভুল । অৱশ্যে চাহ-কফি খালে কিছু সময়ৰ বাবে আপোনাৰ মনটো ভাল হ’ব পাৰে, কিন্তু কিছু সময়ৰ পাছত আপুনি আকৌ এলেহুৱা আৰু ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব পাৰে । তাৰ পৰিৱৰ্তে ১০ -১৫ মিনিট শুই অতি শক্তিশালী হৈ থাকিব পাৰে ।

