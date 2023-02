ডায়েবেটিছ আজিৰ সময়ৰ এনে এটা ৰোগত পৰিণত হৈছে যে সমগ্ৰ বিশ্বতে লাখ লাখ লোক আক্ৰান্ত হৈছে(Diabetes Nutrition Plan)। ডায়েবেটিছৰ কোনো নিৰাময় নাই, কিন্তু জীৱনশৈলী আৰু খাদ্যাভ্যাসৰ পৰিৱৰ্তন কৰি ইয়াক বহু পৰিমাণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি(What is the main cause of diabetes?) । প্ৰথমে ডায়েবেটিছ কি আৰু কেনেকৈ হয় সেই বিষয়ে জনাটো আপোনাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ ? মূলতঃ ডায়েবেটিছ হয় যেতিয়া আপোনাৰ শৰীৰে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ইনচুলিন উৎপাদন নকৰে বা ইনচুলিন সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ নকৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ তেজত চেনিৰ পৰিমাণ অধিক হয়(Nutrition Food in Diabetes)।

শৰীৰত তেজৰ চুগাৰৰ(Blood Sugar) পৰিমাণ বৃদ্ধি হ’লে স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ’ব পাৰে(Blood Sugar Control Food)। ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ খাদ্যাভ্যাস গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি গণ্য কৰা হয়(Diabetes)। সতেজ ফল-মূল, পাতল শাক-পাচলি, চৰ্বিহীন প্ৰটিন আদি বস্তু খাদ্যত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি আপুনি ডায়েবেটিছ আৰু চুগাৰৰ মাত্ৰা বহু পৰিমাণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে(Diabetes diet)।

ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ এইবোৰ বস্তু খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক- ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ দৈনিক খাওক এইসমূহ খাদ্য:

১/ ফলমূল আৰু শাক-পাচলি

সতেজ ফলমূল আৰু শাক-পাচলিক পুষ্টিৰ ভঁৰাল বুলি কোৱা হয়(What foods reduce diabetes fast?)। এইবোৰত ভিটামিন, খনিজ পদাৰ্থ আৰু এন্টিঅক্সিডেন্টৰ দৰে গুণ পোৱা যায়(Which fruit is best for diabetes?)। খাদ্যত পালেং, ব্ৰকলি, গাজৰ আদি শাক-পাচলি অন্তৰ্ভুক্ত কৰি আপুনি তেজৰ চুগাৰৰ মাত্ৰা বহু পৰিমাণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে(Diabetes Healthy Diet)।

২/ শস্যজাতীয় খাদ্য

গোটা শস্যত আঁহ আৰু আন বহুতো পুষ্টিকৰ উপাদান পোৱা যায়, যিয়ে শৰীৰক বহু সমস্যাৰ পৰা ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । আচলতে গোটা শস্যৰ গ্লাইচেমিক ইনডেক্স (GI) কম, গতিকে ই লাহে লাহে হজম কৰে, যিয়ে ব্লাড চুগাৰৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে(Blood Sugar control diet)।

৩/ স্বাস্থ্যকৰ চৰ্বি

স্বাস্থ্যকৰ চৰ্বি শৰীৰৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি গণ্য কৰা হয় । বাদাম, গুটি আৰু এভোকেডো আদি বস্তুত স্বাস্থ্যকৰ চৰ্বি পোৱা যায় । খাদ্যত ইহঁতক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে তেজৰ চুগাৰৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায়ক হ’ব পাৰে ।

৪/ চৰ্বিহীন প্ৰ'টিন

শৰীৰৰ বাবে প্ৰ'টিন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । মাংসপেশীৰ বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰ'টিন এক ভাল উৎস বুলি বিবেচিত হয় । যদি আপুনি ডায়েবেটিছ ৰোগী, তেন্তে আপুনি আপোনাৰ খাদ্যত চৰ্বিহীন প্ৰ'টিন(Lean Protein) অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে । ইয়াৰ দ্বাৰা ব্লাড চুগাৰ নিয়ন্ত্ৰণতো সহায়ক হ’ব পাৰে ।

অস্বীকাৰ: এই প্ৰতিবেদন কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আগবঢ়োৱা হৈছে ৷ এয়া কোনো চিকিৎসাৰ বিকল্প হ'ব নোৱাৰে অধিক জানিবলৈ চিকিৎসক তথা বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰক..

