মাহেকীয়াৰ সময়ত মহিলাসকলে বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় । প্ৰতিমাহে ঋতুচক্ৰৰ সময়ত মহিলাসকলৰ পেটৰ বিষ, মূৰৰ বিষ, ক্ৰেম্প, কঁকালৰ বিষ, মেজাজৰ সালসলনি আদি সমস্যাই দেখা দিয়ে (how to relieve period pain fast) । খাদ্যাভ্যাস আৰু ভুল জীৱনশৈলীও ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত অস্বস্তি বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । এই অসহ্য বিষৰ পৰা সকাহ পাবলৈ বহু মহিলাই ঔষধ সেৱন কৰে । ইচ্ছা কৰিলে ঘৰুৱা উপায়ৰ সহায়ত পিৰিয়ডৰ বিষৰ পৰাও সকাহ পাব পৰা যায় । গতিকে জানো আহক, এই বিষৰ পৰা সকাহ পাবলৈ খাদ্য তালিকাত কি কি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা উচিত (how to relieve period pain at home)।

১) সেউজীয়া শাক-পাচলি

ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত তেজ ক্ষয় হোৱাৰ বাবে শৰীৰত আইৰণৰ পৰিমাণ কমি যাব পাৰে(how to relieve period pain by home remedies)। যাৰ বাবে এলেহুৱা অনুভৱ হয় । এই সমস্যাৰ পৰা সকাহ পাবলৈ আপুনি সেউজীয়া শাক-পাচলি খাব পাৰে(how to reduce period pain at home instantly)। সেউজীয়া শাক-পাচলিৰ ভিতৰত পালেং আদি খাব পাৰে(Home remedies for period pain) ।

২) কেলচিয়াম সমৃদ্ধ খাদ্য গ্ৰহণ কৰক

ঋতুস্ৰাৱৰ বিষ কম কৰিবলৈ কেলচিয়াম সমৃদ্ধ খাদ্য খাব লাগে(how to ease period pain) । ইয়াৰ ফলত ক্ৰেম্প কম কৰাত সহায়ক হ’ব পাৰে । খাদ্যত গাখীৰ, পানীৰ, দৈ আদি খাব পাৰে ।

৩) জনিৰ উপকাৰিতা

ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত গেছৰ সমস্যা বাঢ়ি যায়, যাৰ ফলত পেটত বিষ হয় । এনে ক্ষেত্ৰত জনিৰ সেৱন কৰিব পাৰি । ইয়াৰ বাবে জনিত নিমখ মিহলাই গৰম পানীৰ সৈতে খাব পাৰে । ঋতুস্ৰাৱৰ বিষৰ পৰা ই আপোনাক সকাহ পাব পাৰে ।

৪) আদা সেৱন কৰক

পিৰিয়ডৰ বিষ কম কৰিবলৈ আদা খাব পাৰে । ইয়াৰ বাবে আপুনি আদাৰ চাহ খাব পাৰে ।

৫) অমিতা খাব পাৰে

মাহেকীয়াৰ সময়ত হজম শক্তি উন্নত কৰিবলৈ অমিতা খাদ্যত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে । অমিতা খালে বিষৰ পৰা উপশম পোৱা যায় আৰু তেজ চলাচল প্ৰক্ৰিয়া সঠিক হয় ।

৬) ডাৰ্ক চকলেট খাব

ডাৰ্ক চকলেটত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আঁহ আৰু মেগনেছিয়াম থাকে । ইয়াৰ পৰা বিষৰ পৰা উপশম পোৱাত ফলপ্ৰসূ বুলি প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে । প্ৰতিবেদনত দিয়া টিপচ্ আৰু ট্ৰিক্সসমূহ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ উদ্দেশ্যেহে দিয়া হৈছে অধিক জানিবলৈ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰক ৷

