নেশ্যনেল ডেস্ক, 14 ডিচেম্বৰ : নিজকে সুন্দৰ তথা আকৰ্ষণীয় কৰি ৰখাতো সকলোৱে বিচাৰে ৷ বিশেষকৈ এয়া প্ৰতিগৰাকী নাৰীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য ৷ প্ৰতিগৰাকী নাৰীয়েই বিচাৰে আনৰ ওচৰত নিজৰ প্ৰশংসা পাবলৈ ৷

যাৰ বাবে একাংশই যধে-মধে ব্যৱহাৰ কৰে অতি বেছি ৰাসায়নিক দ্ৰব্য মিহলি প্ৰসাধন ৷ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ গৈ হিতে বিপৰীতহে হোৱা দেখা যায় অধিকাংশৰ ক্ষেত্ৰত ৷ অধিকাংশৰে নষ্ট হয় ছাল ৷ যাৰ বাবে ছালৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাও দেখা যায় ৷

কিন্তু এই প্ৰসাধন অথবা মেকআপ সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিলে তেনে কোনো ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে ৷ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল মেকআপ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াক আঁতৰাব লাগে ৷ নহ’লে ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি ৷ গতিকে কিদৰে ব্যৱহৃত মেকআপ সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে (How To Remove Your Makeup Properly), সেই সন্দৰ্ভত কিছু পৰামৰ্শ আমি আপোনালোকক আগবঢ়াম এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে ৷

সাধাৰণতে মেকআপ আঁতৰোৱাৰ বাবে মহিলাসকলে তেল, চাবোন, ফেচৱাচ নাইবা পানী ব্যৱহাৰ কৰে ৷

কিন্তু আপুনি জানেনে এয়া জানো সঠিক ? কিয়নো এই দ্ৰব্যবোৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত ছালৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰ নহ’বও পাৰে মেকআপ ৷ ছালত ৰৈ যোৱা মেকাপৰ অৱশিষ্ট অংশবোৰে ছালৰ ছিদ্ৰবোৰ বন্ধ কৰি দিব পাৰে ৷ ফলত ছালৰ নানান সমস্যা হ’ব পাৰে ৷

বৰ্তমান বজাৰত এনে বহু সামগ্ৰী উপলব্ধ, যিবোৰ ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা ছালৰ পৰা মেকআপ সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰ কৰিব পাৰি ৷ অধিকাংশ মহিলাই বজাৰত উপলব্ধ মেকআপ আঁতৰোৱা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰে ৷ কিন্তু কোনবিধ সামগ্ৰী তেওঁলোকৰ বাবে উৎকৃষ্ট হ'ব, সেই বিষয়ে তেওঁলোক সম্পূৰ্ণৰূপে জ্ঞাত নহয় ৷

সেয়ে কিদৰে ভালে ৰাখিব আপোনাৰ ছাল ? সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞা সবিতা শৰ্মা (Beauty Expert Savita Sharma)ই এইক্ষেত্ৰত আগবঢ়াইছে কিছু টিপছ-

মেকআপ আঁতৰাবলৈ ব্যৱহৃত সামগ্ৰী :

সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞা সবিতা শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, বজাৰত বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ ৰিম’ভাৰ, ক্লিনজিং মিল্ক (Cleansing Milk), মিচেলাৰ ৱাটাৰ (Micellar Water) আদি উপলব্ধ ৷ কিন্তু প্ৰকৃততে এই সামগ্ৰীসমূহ কিমান সুবিধাজনক সেয়া কোনেও বিচাৰ নকৰে ৷

প্ৰকৃততে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মেকআপ আঁতৰাবলৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা হয় । উদাহৰণস্বৰূপে, মেকআপ ৰিম’ভাৰৰ কথাই ক’ব পাৰি ৷ বজাৰত উপলব্ধ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মেকআপ ৰিম’ভাৰ, যিবোৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মেকআপ আঁতৰাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷

একেদৰে মিচেলাৰ ৱাটাৰ (Micellar Water) ডাঠ মেকআপ আঁতৰাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় (যেনে বিবাহ আৰু পেছাদাৰী মেকআপৰ বাবে)। মিচেলাৰ ৱাটাৰ (Micellar Water) ৰ সহায়ত ৱাটাৰপ্ৰুফ মেকআপ সহজে আঁতৰ কৰিব পৰা যায় । বজাৰত ৰ’জ ৱাটাৰ(Rose Water), চাৰক’ল(Charcoal) আৰু এল’ভেৰা(Aloe Vera) আদি বিভিন্ন ফ্লেভাৰত উপলব্ধ মিচেলাৰ ৱাটাৰ (Micellar Water) । ইয়াৰ ভিতৰত চাৰক’ল আৰু এল’ভেৰা তেলযুক্ত ছালৰ বাবে উত্তম বুলি গণ্য কৰা হয় ৷

বিপৰীতে, শুকান ছালৰ গৰাকীৰ বাবে ৰ’জ ৱাটাৰ উত্তম বুলি বিবেচনা কৰা হয় ৷

বহুতো মহিলাই মেকআপ আঁতৰাবলৈ ক্লিনজাৰ(Cleansers)ব্যৱহাৰ কৰে ৷ কিন্তু প্ৰকৃততে সেয়া কেৱল পাতল মেকআপৰ বাবেহে উৎকৃষ্ট । এয়া হেভি বা ৱাটাৰপ্ৰুফ মেকআপৰ বাবে উপযুক্ত নহয় । যাৰ ফলত মেকআপৰ অৱশিষ্ট ছালত ৰৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক ৷

মেকআপ আঁতৰোৱাৰ উচিত পদ্ধতি :

* মেকআপ আঁতৰাবলৈ সদায় নিজৰ ছাল অনুযায়ী সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰক ৷

* পাতল বা হেভি মেকআপ আঁতৰোৱাৰ আগতে তেলযুক্ত ক্ৰীম, নাৰিকল তেল নাইবা বাদাম তেলেৰে কিছুসময় ছালখন মালিচ কৰক ৷ যাৰ ফলত সহজে মেকআপ আঁতৰাব পাৰি ৷

* 1-2 মিনিটৰ বাবে তেল মালিচ কৰাৰ পিছত মেকআপৰ প্ৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ৰ’জ ৱাটাৰ(Rose Water), চাৰক’ল(Charcoal) আৰু এল’ভেৰা(Aloe Vera) বা আন যিকোনো সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰক ৷ তাৰ পাচত কপাহ বা অন্য কোমল সামগ্ৰীৰে পৰিষ্কাৰ কৰক মেকআপ ।

* সম্পূৰ্ণ মেকআপ আঁতৰ কৰাৰ পাছত ফেচৱাচ বা চাবোন লগাই ঠাণ্ডা পানীৰে ভালকৈ মুখখন চাফা কৰক ৷

সাৱধানতা :

বহু সময়ত মেকআপ আঁতৰ কৰাৰ সময়ত অধিকাংশ মহিলাই কপাহ বা অন্য কোমল সামগ্ৰীৰ বিপৰীতে যিকোনো সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰে ৷ লগতে মুখখন জোৰেৰে ঘঁহি মেকআপ আঁতৰায় ৷ যিটো ছালৰ বাবে অতি ক্ষতিকাৰক ৷

ইয়াৰ উপৰিও অধিকাংশ মহিলাই বেবী ৱাইপ বা ফেচিয়েল ৱাইপ ব্যৱহাৰ কৰে, যি ছালৰ বাবে অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক ৷ কিয়নো ৱাইপ বা তিতা কাপোৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত মেকআপ সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰ নহ’বও পাৰে ৷ ফলত ছালৰ ক্ষতি হোৱাৰ আশংকাই প্ৰকট ৷ সেয়ে মেকআপ আঁতৰ কৰাৰ সময়ত সঠিক পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিব লাগে (Precaution while removing the make up) ৷

