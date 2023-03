আপুনি জানেনে দিনটোত কিমান ঘণ্টা শুব লাগে সেইটো দৰাচলতে আপোনাৰ বয়সৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে(How Much Sleep Do You Need)। হয়, বয়স অনুযায়ী আমাৰ শৰীৰটোৱে পৰ্যাপ্ত টোপনি নাপালে আমি অসুস্থ হৈ পৰিব পাৰো (How Much Sleep Do You Need in Assamese) । টোপনিৰ অভাৱে আপোনাক কেৱল মানসিকভাৱে বিঘ্নিত কৰাই নহয় বৰঞ্চ আপোনাৰ হৰম’নৰ স্বাস্থ্য, শৰীৰৰ ওজন, ৰক্তচাপ আনকি হৃদযন্ত্ৰৰ কাৰ্যক্ষমতাতো প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । ইয়াৰ লগতে আপোনাৰ যকৃত আৰু বৃক্কৰ সৈতে জড়িত সমস্যাও দেখা দিব পাৰে যি নিৰাময় হোৱাত যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় । গতিকে, Sleepfoundation অনুসৰি কোন কোন বয়সৰ লোকে কিমান ঘন্টা টোপনি ল'ব লাগে জানো আহক(How many hours of sleep are enough for good health)।

বয়স অনুযায়ী টোপনি লওক ?(How Much Sleep Do You Need?)

এজন ব্যক্তিৰ টোপনিৰ পৰিমাণ বয়সকে ধৰি বহু কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । যেনে-

শিশুৱে অৰ্থাৎ ০-৩ মাহৰ শিশুক ১৪-১৭ ঘণ্টাৰ টোপনিৰ প্ৰয়োজন হয় ।

৪-১১ মাহ বয়সৰ শিশু এটাক দিনটোত ১২-১৫ ঘন্টা টোপনিৰ প্ৰয়োজন ।

১ৰ ​​পৰা ২ বছৰ বয়সৰ শিশুৱে দিনটোত প্ৰায় ১১-১৪ ঘন্টা টোপনি ল’ব লাগে ।

৩ৰ পৰা ৫ বছৰ বয়সৰ শিশুৱে দিনটোত ১০-১৩ ঘণ্টা টোপনি ল’ব লাগে ।

৬ৰ পৰা ১৩ বছৰ বয়সৰ শিশুৱে দিনটোত ৯-১১ ঘণ্টা টোপনি ল’ব লাগে ।

১৪ৰ পৰা ১৭ বছৰীয়া শিশুক প্ৰতিদিনে প্ৰায় ৮-১০ ঘণ্টা টোপনিৰ প্ৰয়োজন

যুৱক-যুৱতীসকলে ৭ৰ পৰা ৯ ঘণ্টা টোপনি ল’ব লাগে ।

আনহাতে, ৬৫ বছৰৰ উৰ্ধৰ লোকে দৈনিক ৭-৮ ঘণ্টা টোপনি ল’ব লাগে ।

টোপনিৰ অভাৱ কেনেকৈ দূৰ কৰিব পাৰি(How to overcome lack of sleep)

টোপনিৰ অভাৱে আপোনাক বহুদিনলৈ আমনি কৰিব পাৰে । এনে পৰিস্থিতিত আপুনি ইয়াক ঠিক কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা পাব পাৰে । গতিকে, প্ৰথমে টোপনি ভাল কৰিবলৈ আপোনাৰ শৰীৰৰ ঘড়ী ছেট কৰিব লাগিব । ইয়াৰ বাবে প্ৰথমে দৈনিক ব্যায়াম কৰক আৰু তাৰ পিছত শুবলৈ আৰু সাৰ পোৱাৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰক । ইয়াৰ বাহিৰেও ৰাতি শুই থকাৰ সময়ত মোবাইলটো ওচৰতে নাৰাখিব । যাতে ভাল টোপনি আহে তাৰ বাবে কিতাপ পঢ়ি ভাল কাহিনী শুনিবলৈ চেষ্টা কৰক ।

