নৃত্য হৈছে জীৱনৰ আনন্দসমূহৰ মাজৰ এক উল্লেখযোগ্য অংশ । অকথিত আৱেগ প্ৰকাশ কৰিবলৈ সংগীত, স্পন্দনৰ সৈতে মিলাই মানুহে নৃত্য কৰে ৷ পাৰ্টীয়েই হওঁক বা নিজৰ সৈতে সময় কটোৱাই হওঁক, ভাল বিট এটাত নাচিবলৈ সকলোৱে ভাল পায় । প্ৰতিদিনে নৃত্য কৰাৰ কিছুমান ইতিবাচক কাৰণ আছে (benefits of dancing) ।

কেলৰি দহন বৃদ্ধি কৰে(Increases the Calorie Burning)

খোজ কঢ়াৰ সময়ত দহন: 30 মিনিটত 100 ৰ পৰা 200 কেলৰি

নৃত্যৰ সময়ত দহন: 30 মিনিটত 200-400 কেলৰি

দৌৰাৰ সময়ত দহন: 30 মিনিটত 200-400 কেলৰি

সাঁতোৰৰ সময়ত দহন: 30 মিনিটত 200-250 কেলৰি

চাইকেল চলোৱাৰ সময়ত দহন: 30 মিনিটত 200-300 কেলৰি

30 মিনিট খৰকৈ খোজ কাঢ়ি আপুনি 100 ৰ পৰা 200 কেলৰি দহন কৰাৰ পূৰ্বানুমান কৰিব পাৰে । যদি আপুনি দৌৰিব বা সাঁতুৰিব বিচাৰে, তেন্তে ইয়াৰ অনুপাত অধিক হ'ব পাৰে । যদি আপুনি সকলো সময়তে নৃত্য কৰিবলৈ বিচাৰে, তথাপিও আপুনি একে সময়তে 400 কেলৰি দহন কৰিব পাৰে । আনকি ৩০ মিনিটৰ বাবে সাধাৰণ গতিয়েও সাঁতোৰ বা চাইকেল চলোৱাৰ দৰে একে কেলৰি দহন কৰিব পাৰে ।

ইণ্টাৰনেটত এটা প্ৰচলিত প্ৰবাদ আছে যে যদি দৌৰাটো মুকলি ৰাস্তাত গাড়ী চলোৱাৰ দৰে হয়, নৃত্য হৈছে জনবহুল চহৰৰ মাজেৰে গাড়ী চলোৱাৰ দৰে । নৃত্যৰ বহু উৎকৃষ্ট ফলাফল আছে, কিয়নো ইয়াত সকলো দিশত স্ব ইচ্ছাই ঘূৰাফুৰা কৰিব পাৰি ।

নমনীয়তা, সহনশীলতা আৰু শক্তিৰ ওপৰত ইতিবাচক প্ৰভাৱ(Positive impact on Flexibility, Endurance & Strength)

নৃত্যই কেৱল কেলৰিয়েই দহন নকৰে; ই আপোনাৰ শৰীৰৰ নমনীয়তা, সহনশীলতা আৰু শক্তিকো প্ৰভাৱিত কৰে । নৃত্যই শৰীৰৰ তলৰ গাঁঠি, পেশী আৰু টেণ্ডনবোৰো সক্ৰিয় কৰে । সকলো দিশৰ চলাচলে বহুতো টেণ্ডন আৰু সৰু পেশীক প্ৰশিক্ষণ দিয়ে আৰু সক্ৰিয় কৰে ।

নৃত্যশিল্পী আৰু নৃত্য নকৰা সকলৰ মাজত কৰা এক তুলনামূলক অধ্যয়নে দেখুৱাইছে যে নৃত্যই ফিটনেছ ৰক্ষাত সহায় কৰে ৷ আন এক নিৰ্ণায়ক প্ৰতিবেদন হৈছে যে আন ক্ৰীড়াৰ তুলনাত নৃত্যশিল্পীসকলৰ ক্ষেত্ৰত এণ্টিৰিয়াৰ ক্ৰুচিয়েট লিগামেণ্টৰ (Anterior cruciate ligament ACL) আঘাত কমকৈ হয় ।

মনোভাৱ আৰু মনৰ লাভালাভ(Mood and Mind benefits)

আন যিকোনো শাৰিৰীক কাৰ্যকলাপৰ দৰে নৃত্যই আপোনাৰ মনোভাৱ আৰু মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত কৰে । 2021 চনত প্ৰকাশিত এক UCLA স্বাস্থ্য গৱেষণাৰ অধ্যয়ন অনুসৰি, মুক্ত-প্ৰবাহ নৃত্যৰ চলাচলে নৃত্য কৰিবলৈ বাছনি কৰা ব্যক্তিসকলৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত উন্নত প্ৰভাৱ পেলায় । উদ্বেগ, হতাশা আৰু আঘাতত ভুগি থকা মুঠ 1,000 ৰোগীয়ে অধ্যয়নটোত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । প্ৰায় ৯৮ শতাংশ নৃত্যশিল্পীৰ মানসিক স্বাস্থ্য নৃত্য অনুশীলন কৰাৰ পিছত উন্নত হৈছিল । নৃত্যই শক্তি, উদ্যমী মনোভাৱ উন্নত কৰাত আৰু চাপ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে ।

মগজুৰ বগা অংশৰ ওপৰত প্ৰভাৱ(Influence on the White Matter of the Brain)

ফ্ৰণ্টিয়াৰ্ছ ইন এজিং নিউৰ’চাইন্স আলোচনীত প্ৰকাশিত এক অধ্যয়নত বয়স বৃদ্ধিৰ সময়ত মগজুৰ বগা অংশৰ ওপৰত খোজ কঢ়া, প্ৰসাৰিত আৰু নৃত্য কৰাৰ প্ৰভাৱ তুলনা কৰা হৈছিল । এই অধ্যয়নে দেখুৱাই যে নৃত্যই বৃদ্ধ লোকসকলৰ মগজুত 'বগা পদাৰ্থ' বৃদ্ধি কৰে । আপোনাৰ মগজুৰ বগা অংশ সংযোজক কলাৰে গঠিত যি সময়ৰ লগে লগে বেয়া হ'ব পাৰে ।

খোজ কঢ়া আৰু প্ৰসাৰিত হোৱাৰ বিপৰীতে, নৃত্য পৰিচালনাৰ চলাচলবোৰ আপোনাৰ শৰীৰ আৰু মনৰ দ্বাৰা মনত ৰাখিব লাগে । 6 সপ্তাহৰ কঠোৰ নৃত্য পৰিচালনাৰ পিছত, নৃত্যত অংশগ্ৰহণ কৰা বৃদ্ধ লোকসকলৰ বগা ঘটনা উন্নত হোৱা দেখা গৈছিল ৷

নৃত্যৰ মানসিক লাভালাভ(Psychological Benefits of Dance)

নৃত্যই আপোনাৰ মনোবিজ্ঞানৰ বাবে ভাল কাম কৰিব পাৰে । বছৰ বছৰ ধৰি, থেৰাপিষ্টসকলে সামাজিক উদ্বেগ আৰু ৰাজহুৱাভাৱে কথা কোৱাৰ ভয়ৰ বাবে নৃত্যক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ চিকিৎসা হিচাপে পৰামৰ্শ দি আহিছে । নৃত্যৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ যুক্তি হ'ল অচিনাকি লোকৰ সন্মুখত মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰোতে যাতে অসুবিধা নহয়, কিয়নো যদি আপুনি দৰ্শকৰ সন্মুখত মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, ৰাজহুৱা কথা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কম আত্ম-সচেতন হ'ব । নৃত্যই সামাজিকীকৰণ আৰু আনৰ সৈতে সম্পৰ্ক গঢ়াত সহায় কৰে । নৃত্যই আপোনাক আপোনাৰ সহ-নৃত্যশিল্পীসকলৰ সৈতে সংযোগ কৰে ৷

শাৰিৰীক সংযোগ বৃদ্ধি কৰে(Boost physical connectivity)

শেষত, নৃত্যই শাৰিৰীক সম্পৰ্ক উন্নত কৰে । যেতিয়া সংগী এজনৰ সৈতে নৃত্য কৰাৰ কথা আহে, সদায়ে এক স্পৰ্শৰ কথা থাকে যিয়ে বিভিন্ন লাভালাভ আনি দিয়ে । মানুহৰ পৰা মানুহৰ শাৰিৰীক সম্পৰ্ক বজাই ৰখা আৰু উন্নত কৰাত সহায় কৰিবলৈ হাত ধৰা, কঁকাল স্পৰ্শ কৰা, আৰু অন্যান্য নৃত্যৰ ভংগীয়ে সহায় কৰে । চালছাৰ কামুক স্পৰ্শ বা বল নৃত্যৰ ৰোমান্টিকতা, প্ৰতিটোৱেই চাপ আৰু উদ্বেগ ৰক্ষা কৰে আৰু এক ভাল সম্পৰ্ক বজাই ৰখাত সহায় কৰে ৷

লগতে পঢ়ক: গ্ৰীষ্মকালত ভোক বঢ়োৱাৰ কেইটামান ঘৰুৱা উপায়