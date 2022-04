পিস্তা হৈছে এক শুকান ফল ৷ যি কেৱল মিঠাইৰ সোৱাদ আৰু ৰং বৃদ্ধি নকৰে, বৰং খাদ্যৰ পুষ্টিগত মানদণ্ড বৃদ্ধি কৰে ৷ আয়ুৰ্বেদেও পিস্তাৰ গুণাগুণবোৰক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে ৷ মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনেস্থিত আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসক ডাঃ কালাকান্তই এই সন্দৰ্ভত মতামত প্ৰকাশ কৰি কয় যে, আয়ুৰ্বেদত পিস্তাক 'কফ' আৰু 'পিত্ত' বৰ্ধক বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ যি 'বাত' ৰ পৰা সকাহ দিয়াৰ লগতে শক্তি প্ৰদান কৰে ৷ পুৰুষৰ যৌন স্বাস্থ্যৰ বাবে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ অতি উপকাৰী বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ কেৱল পিস্তাই নহয়, ইয়াৰ বাকলি, পাত আৰু ইয়াৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা তেলক ঔষধি চিকিৎসাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷

ফটো উৎস : ইণ্টাৰনেট

পিস্তাত থকা উপাদানসমূহ (Nutrients found in pistachio)

পিস্তাত ভিটামিন এ, কে, চি, ডি, ই আৰু বি-6, খনিজ, মেগনেছিয়াম, লো, আঁহ, প্ৰ'টিন, কাৰ্ব’ হাইড্ৰেট, কেলছিয়াম, এমিন’ এচিড, ফ’লেট, মেংগানিজ, পটাছিয়াম, থিয়ামিন, অসংপৃক্ত চৰ্বি, অলিক আৰু লিন’লিক এচিড আৰু ফাইট’ কেমিকেল সন্নিৱিষ্ট থাকে ৷ ইয়াৰোপৰি পিস্তাত ডায়েবেটিচ অথবা মধুমেহ প্ৰতিৰোধী পদাৰ্থ আৰু এণ্টি অক্সিডেণ্ট জাতীয় গুণাগুণো পোৱা যায় ৷

পিস্তাৰ ঔষধি গুণাগুণ (Medicinal properties of pistachio)

পিস্তাৰ ঔষধি গুণাগুণৰ সন্দৰ্ভত নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ বায়’টেকন'লজী ইনফৰ্মেচন (NCBI) ত প্ৰকাশিত এক গৱেষণাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে, পিস্তা গ্ৰহণৰ ফলত নিম্ন ঘনত্বৰ লাইপ’ প্ৰ’টিনৰ স্তৰ(LDL) হ্ৰাস হোৱাৰ বিপৰীতে উচ্চ ঘনত্বৰ লাইপ’ প্ৰ'টিনৰ (HDL) স্তৰ বৃদ্ধি হয় ৷ যাৰ ফলত কৰ’নেৰী আৰু ইস্কিমিক হৃদৰোগৰ আশংকা হ্ৰাস পায় ৷

এনচিবিআয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, সীমিত পৰিমাণৰ পিস্তা গ্ৰহণে ওজন নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে ৷ এইক্ষেত্ৰত ওজন হ্ৰাস কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই থকা এদল ব্যক্তিক সামৰি এক অধ্যয়ন চলোৱা হৈছিল ৷ অধ্যয়নৰ ফলাফলত আইচ'কেল’ৰিক প্ৰেটজেল স্নেক গ্ৰহণ কৰা লোকসকলৰ তুলনাত পিস্তা গ্ৰহণ কৰা লোকসকলৰ ওজন আৰু ট্ৰাইগ্লিচাৰাইডৰ স্তৰ হ্ৰাস হোৱাতো পৰিলক্ষিত হৈছিল ৷ ফটো উৎস : ইণ্টাৰনেট

ইয়াৰ মেদবহুলতা হ্ৰাস কৰিব পৰা গুণ আছে ৷ যি শ্বেতসাৰৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা চৰ্বিৰ মাত্ৰা হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে ৷

আন এক গৱেষণাত দেখা গৈছে যে, পিস্তাৰ কৰ্কট ৰোধ প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা আছে ৷ পিস্তাত থকা পি-টোক’ফেৰল আৰু অন্যান্য এণ্টি অক্সিডেণ্টে শৰীৰত কৰ্কট ৰোগ সৃষ্টিকাৰী কোষবোৰৰ সৈতে যুঁজ দিয়াত সহায় কৰে ৷

পিস্তা হৈছে ফাইট’ নিউট্ৰিয়েণ্ট, লুটিন আৰু জেক্সান্থিনৰ এক উৎকৃষ্ট উৎস ৷ যি আমাৰ দৃষ্টি শক্তি অটুট ৰখাত সহায় কৰে ৷ বিশেষকৈ চকুৰ ছানি পৰা ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত পিস্তাৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷

আমেৰিকান হাৰ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ আলোচনীত প্ৰকাশিত তথা ২০১৪ চনত পেন ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিৰ দ্বাৰা কৰা এক অধ্যয়নত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে যে, দিনত দুবাৰকৈ পিস্তা খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰিলে টাইপ 2 ডায়েবেটিছৰ নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰিব পাৰে ৷ তদুপৰি ই মানসিক চাপ হ্ৰাস কৰাৰ লগতে হৃদযন্ত্ৰ সঠিককৈ ৰখাত সহায় কৰে ৷ ফটো উৎস : ইণ্টাৰনেট

বিশেষজ্ঞই কি কয় ? (What does the expert say?)

খাদ্য আৰু পৰিপুষ্টি বিশেষজ্ঞা ডাঃ দিব্যা শৰ্মাই এই বিষয়ত সদৰি কৰা অনুসৰি, যদি নিয়মিতভাৱে পিস্তা গ্ৰহণ কৰা হয়, তেন্তে ইয়ে শৰীৰক যথেষ্ট লাভালাভ প্ৰদান কৰে ৷ তদুপৰি ইয়ে ৰোগ প্ৰতিৰোধ প্ৰণালী শক্তিশালী কৰাত আৰু আইৰণৰ অভাৱ প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰে ৷ ই হাড় মজবুত কৰাৰ লগতে দাঁত শক্তিশালী কৰি ৰাখে ৷ গৰ্ভৱতী মহিলাসকলক অন্যান্য শুকান ফলৰ লগতে নিয়মিত এক নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণত পিস্তা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চিকিৎসকে পৰামৰ্শ দিয়ে ৷ কিয়নো পিস্তাত অ’মেগা-3 ফেটি এচিড সন্নিৱিষ্ট থাকে, যিয়ে গৰ্ভধাৰণৰ সময়ত প্ৰসূতিগৰাকীক বহু পৰিমাণে সহায় কৰে ৷

