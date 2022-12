প্ৰথামাৱস্থাত প্ৰায়ে এক এক্সপিৰিমেন্ট হিচাপে মানুহে সুৰাপান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে কিন্তু কেতিয়া ই এক অভ্যাসলৈ পৰিণত হয় ইয়াৰ কোনো উমান পোৱা নাযায় । কিন্তু আপুনি জানেনে মদ্যপানে শৰীৰৰ কিমান ক্ষতিসাধন কৰে ৷ পূৰ্বৰ এক গৱেষণাৰ পৰা এইকথা স্পষ্ট হৈছে যে, যদি পিতৃ-মাতৃৰ মদ্যপানৰ অভ্যাস থাকে তেন্তে ই কিছু পৰিমাণে জিনগতভাৱে শিশুৰ মাজলৈ বিয়পি পৰে(They are the reason for drinking) ৷

এতিয়া ৰাটগাৰ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিশেষজ্ঞসকলে সতৰ্ক কৰি দিছে যে পৰিয়ালৰ পৰিৱেশে, বিশেষকৈ পিতৃ-মাতৃৰ সংঘাত বা বিবাহ বিচ্ছেদেও জিনসমূহক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত মদ্যপানৰ আসক্তিৰ বিপদ হ’ব পাৰে । ব্যক্তিৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ বহু দিশ বংশগতভাৱে প্ৰভাৱিত হয় । কিন্তু পৰিয়ালৰ অৱস্থাইয়ো ইয়াৰ সৈতে জড়িত জিনবোৰক প্ৰভাৱিত কৰা দেখা গৈছে(They are the reason for drinking) ।

কম বয়সতে সুৰাৰ আসক্ত হোৱা কেইজনমান লোকক যেতিয়া আমি চালোঁ, তেতিয়া দেখা গ’ল যে তেওঁলোকৰ মাক-দেউতাকৰ বেছিভাগেই বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছে । সেইবাবেই গৱেষকসকলে কয় যে, সুৰাৰ প্ৰতি আসক্ত লোকক কাউন্সেলিং দিয়াৰ সময়ত এই সকলোবোৰ কথা মনত ৰাখিব লাগে ।

এলকহলিক হেপাটাইটিছ হৈছে অত্যধিক মদ্যপানৰ ফলত হোৱা যকৃতৰ প্ৰদাহজনিত ৰোগ । ইয়াত তৰল পদাৰ্থ জমা হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে, যাৰ ফলত ওজন বৃদ্ধি পায় । ইয়াৰ বাহিৰেও চকু হালধীয়া হোৱা, জ্বৰ, ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰা আৰু ভোক নলগা আদি লক্ষণ এই ৰোগৰ মূল লক্ষণ ।

আনহাতে, চিৰ’চিছ হৈছে আন ভয়াৱহ ৰোগ যিয়ে সাধাৰণতে যকৃতৰ ক্ষতিসাধন কৰাৰ লগতে, বিভিন্ন ৰোগৰ মাৰাত্মক কাৰণ হ’ব পাৰে আৰু ইয়াৰ অন্যতম এটি মূল কাৰণ হৈছে সুৰা ৷ লিভাৰ কেঞ্চাৰৰ পিছত চিৰ’ছিছ হৈছে আটাইতকৈ এক ভয়াৱহ ৰোগ, লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰ বাহিৰে এই ৰোগ নিৰাময়ৰ আন কোনো উপায় নাই ।

চিৰ'চিচৰ লক্ষণ

এজন ব্যক্তিয়ে লিভাৰ চিৰ’ছিছ হ’লে অসুস্থ অনুভৱ কৰে, প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত কোনো নিৰ্দিষ্ট লক্ষণ দেখা নাযায় যদিও দিন পাৰ হোৱাৰ লগে লগে এই ৰোগৰ লক্ষণ দেখা দিবলৈ আৰম্ভ কৰে(Symptoms of cirrhosis) । ইয়াৰে কিছুমান প্ৰধান লক্ষণ তলত দিয়া ধৰণৰ-

ভোক কমি যোৱা আৰু শক্তি কমি যোৱা (ভাগৰুৱা)

ওজন কমি যোৱা বা হঠাৎ ওজন বৃদ্ধি

শৰীৰত ঘাঁৰ দৰে ৰঙা ফোঁহা ওলোৱা

ছাল আৰু চকু হালধীয়া হোৱা ছাল খজুৱতি হোৱা

গোৰোহা ফাটি যোৱা এডিমা গাঁঠিত ফুলা আৰু ফুলাৰ লক্ষণ ভৰি আৰু পেটতো দেখা যায়

প্ৰস্ৰাৱৰ ৰং বাদামী বা কমলা ৰঙৰ হোৱা

মলৰ ৰং সলনি হোৱা, বিভ্ৰান্তি

অনিৰ্ণয় দিশহাৰা বা অন্যান্য ব্যক্তিত্বৰ পৰিৱৰ্তন

জ্বৰ

যকৃতৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে অতি সহজে এই ৰোগ চিনাক্ত কৰিব পাৰে । মাত্ৰ তেওঁলোকে কিছু শাৰীৰিক পৰীক্ষা বা অন্ততঃ কিছু তেজৰ পৰীক্ষা, যকৃতৰ কাৰ্যক্ষমতা পৰীক্ষা আৰু কম্পিউটাৰ ট’ম’গ্ৰাফী (CT scan), আল্ট্ৰাছাউণ্ড বা বিশেষ পৰীক্ষা ফাইব্ৰ’স্কেন কৰি এই ৰোগ সহজেই নিৰ্ণয় কৰিব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক: World Soil Day 2022: বিশ্ব ভূমি দিৱস আৰু ইয়াৰ তাৎপৰ্য