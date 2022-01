টেকন’লজিৰ উদ্ধাৱনকেই আমি যোগাযোগৰ উত্তম মাধ্যম হিচাপে গণ্য কৰি আহিছো ৷ অৱশ্যে আমাক বিজ্ঞানে সেইখিনি সুবিধাও কৰি দিছে ৷ কিন্তু যেনেদৰে শিক্ষাৰ আদিপাঠ ঘৰখনেই দিয়ে বুলি ধৰা হয় ঠিক তেনেদৰে পেন-পেঞ্চিল লৈ লিখা কাৰ্যইহে প্ৰকৃত লিখা কামটোৰ সোৱাদ প্ৰদান কৰে ৷ বিগত দুটা বৰ্ষত ক’ভিড মহামাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গৃহবন্দী হোৱা সাধাৰণ ৰাইজে পুনৰ কাগজ-কলম তুলি লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৷

মানুহে ম’বাইল স্ক্ৰীণ আৰু টেকন’লজিৰ পৰা আঁতৰি নিজৰ মনৰ ভাৱ অথবা সৃষ্টিশীল কৰ্মৰাজিৰ প্ৰকাশৰ অৰ্থে অন্য এটা মাধ্যম সদায় বিচাৰে (Good handwriting enhances creativity) ৷ আৰু সেই মাধ্যম হিচাপে লিখা কামটো বহুতেই পছন্দ কৰে ৷ এজন মানুহক জীৱনৰ কঠিন সময়তো এই লিখা কাৰ্যই যথেষ্ট সহায় কৰে ৷ মানসিক চাপ সমূহৰ পৰা নিজকে মুকলি কৰাত এই লিখা-মেলা কাৰ্য বহুখিনি সহায়ক হয় ৷

2022 বৰ্ষৰ আৰম্ভণিৰ লগে লগেই বি.আই.চি.-ৰ জ্যেষ্ঠ ব্যৱহাৰকাৰী গৱেষণা প্ৰৱন্ধক Eirini Petratou য়ে হাতে লিখাৰ আঁৰত থকা লাভালাভ আৰু লিখনিৰ যাদুৰ ওপৰত এক আলোকপাত কৰে ৷

Handwriting boosts cognitive processes

গেজেটত টোকা লিখাৰ অভ্যাস কৰাৰ বিপৰীতে কাগজ-কলম লৈ এই অভ্যাস কৰিলে ব্যক্তি এজনৰ চিন্তাশক্তি প্ৰখৰ হয় (How to improve brain functions )৷ কাগজ-কলম লৈ লিখাৰ অভ্যাসে জ্ঞানৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে Facts আৰু Concepts সহজভাৱে বুজাত সহায় কৰে ৷ বিষয় এটাৰ ওপৰত গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰাত সুবিধা হয় ৷ Cursive Writingয়ে বিশেষভাৱে চিন্তা, ভাষা আৰু তৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত মগজুৰ বৃদ্ধি কৰে ৷ New York Times এ কৰা এক সমীক্ষা অনুসৰি Cursive Writing এ সোঁ আৰু বাঁও গোলাৰ্ধৰ মাজত মস্তিকৰ সংমিশ্ৰণ বৃদ্ধি কৰে ৷

Handwriting develops brain health

ধ্যান কৰাৰ দৰে হাতৰ আখৰ লিখা অভ্যাসে মগজুৰ কিছুমান বিশেষ অংশৰ cerebral activity বৃদ্ধি কৰে ৷ Indiana University ত কৰা এটা অধ্যয়নত পোহৰলৈ আহিছে যে অন্য মাধ্যমৰ তুলনাত হাতে লিখা কাৰ্যই সৃষ্টিশীলতাত অৰিহণা যোগায় ৷ টেকন’লজি কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰি লিখা কাৰ্যই মগজুৰ neuronal activity বৃদ্ধিত সহায় কৰে ৷

Writing enhances creativity and thought processes

লিখা কাৰ্যই আমাৰ সৃষ্টিশীল ৰস প্ৰবাহিত কৰাত সহায় কৰে ৷ চিন্তা-ধাৰা সমূহক এক নিৰ্দিষ্ট আকাৰে প্ৰকাশত সহায় কৰে ৷ বিখ্যাত লেখক Patrick McClean এ কৈছে যে, ডিজিটেল মাধ্যমত সঘনাই হোৱা অমনোযোগীতাৰ প্ৰভাৱ কলম-কাগজ লৈ লিখা কাৰ্যত নহয় ৷ ডিজিটেল মাধ্যমত লিখি থকা অৱস্থাত সাধাৰণতে ব্যক্তি এজনে লিখনিটো কেনেকৈ বেছি Eye Catching কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়ে ৷ কিন্তু হাতে লিখা পৰ্বত কেৱল মাত্ৰ লিখনিতেই গুৰুত্ব দিয়া হয় বাবে ই অধিক ফলপ্ৰসূ ৷

Handwriting boosts happiness

Rochester University য়ে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে প্ৰকাশ কৰা এক সমীক্ষা অনুসৰি, journaling এ মনোভাৱ সবল কৰাত সহায় কৰে ৷ কিয়নো নিজৰ চিন্তা, ধাৰণা আৰু আৱেগবোৰক লিখি প্ৰকাশ কৰা কাৰ্যটোৱে মানুহ এজনক নিজকে ভালদৰে জানিবলৈ সুযোগ দিয়ে আৰু মনৰ মাজৰ আৱেগবোৰ বুজি পাব পৰা কৰি তোলে । নিজৰ অনুভূতি সমূহ বুজি পোৱাতো ই সহায় কৰে ৷ নিজকে অনুপ্ৰাণিত কৰি ৰখাতো লিখা কাৰ্য সহায়ক হয় । মানসিক চাপ আঁতৰ কৰি নিজকে সুখী কৰাৰ উপায় হিচাপে অভিহিত কৰিব পাৰি এই লিখা কাৰ্যক ৷

