দৈৰ ফোট, শংখ, আৰতিৰ সৈতে ভাতৃক দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰাৰ প্ৰথা বহু বছৰ ধৰি চলি আহিছে(Bhai Dooj) । হিন্দু ধৰ্মৰ আন আন উৎসৱৰ দৰে ভাই দুজ উৎসৱৰো এক বিশেষ তাৎপৰ্য আছে । ইয়াৰ স্বীকৃতি আৰু অধিক বৃদ্ধি পায় কাৰণ ই দীপাৱলীৰ পাঁচদিনীয়া উৎসৱৰ ভিতৰত অন্যতম । ৰক্ষাবন্ধনৰ দৰেই ভাই দুজ উৎসৱতো ভাই-ভনীৰ সুন্দৰ সম্পৰ্ক, মৰম-মৰমৰ প্ৰতীক হিচাপে উদযাপন কৰা হয় । দীপাৱলীৰ পিছতে পালন কৰা হয় ভাই দুজ উৎসৱ (Diwali 2022) ।

ভাতৃ-ভগ্নীয়ে এইবাৰ ভাইদুজত আগবঢ়াওক এইসমূহ উপহাৰ

হিন্দু পঞ্জিকা অনুসৰি কাৰ্তিক মাহৰ শুক্ল পক্ষৰ দ্বিতীয় দিনা ভাই দুজ উদযাপন কৰা হয় (Bhai Dooj History culture religious) । এই উৎসৱত ভাতৃ আৰু ভগ্নীয়ে ইজনে আনগৰাকীক বিভিন্ন উপহাৰ দিয়াৰো এক মান্যতা আছে সেয়ে আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো কেইটিমান উপহাৰৰ বিকল্প যিসমূহ এই উৎসৱত আপুনি আগবঢ়াব পাৰে(Know some best gifts to give in bhai dooj 2022) ৷

গহণা: ভাতৃসকলে ভগ্নীক উপহাৰ স্বৰূপ গহণা আগবঢ়াব পাৰে । ভ্ৰাতৃত্ববোধৰ এই বিশেষ দিনটোত নিশ্চয়কৈ আপুনি আপোনাৰ ভগ্নীক গহণা দিব পাৰে । উদাহৰণ স্বৰূপে কাণফুলি, নেকলেচ বা আঙঠিও দিব পাৰে । ভাতৃ-ভগ্নীয়ে এইবাৰ ভাইদুজত আগবঢ়াওক এইসমূহ উপহাৰ শাৰী বা কুৰ্টা-পায়জামা: ভাতৃসকলে ভগ্নীক উপহাৰ স্বৰূপ শাৰী বা চুৰিদাৰ আগবঢ়াব পাৰে ৷ ভগ্নী সকলে তেওঁলোকৰ ভাতৃক কুৰ্টা-পায়জামা আগবঢ়াব পাৰে ৷ গতিকে পলম নকৰি ইজনে আনজনৰ বাবে ক্ৰয় কৰক এই উপহাৰ ৷ ভাতৃ-ভগ্নীয়ে এইবাৰ ভাইদুজত আগবঢ়াওক এইসমূহ উপহাৰ ঘড়ী: ভাইদুজত উপহাৰৰ আন এটি বিকল্প হৈছে ঘড়ী ৷ ভাতৃ আৰু ভগ্নীৰ এই পবিত্ৰ উৎসৱত ইজনে আনজনৰ বাবে ঘড়ী ক্ৰয় কৰিব পাৰে ৷ আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ ঘড়ী বিপণীত উপলব্ধ সেয়ে উপহাৰৰ বাবে ঘড়ী এটি উত্তম বিকল্প হ'ব পাৰে ৷ ভাতৃ-ভগ্নীয়ে এইবাৰ ভাইদুজত আগবঢ়াওক এইসমূহ উপহাৰ পাৰ্ফিউম: আজিকালি বিপণীত বিভিন্ন ধৰণৰ সুগন্ধিৰ ভৰা পাৰ্ফিউম সহজতে উপলব্ধ ৷ অনলাইন বাবে বিপনীতো খুব সহজে উপলব্ধ পাৰ্ফিউম ৷ সেয়ে এইবাৰ ভাইদুজত আপোনাৰ বাবে এতি বিকল্প হ'ব পাৰে ৷ ভাতৃ-ভগ্নীয়ে এইবাৰ ভাইদুজত আগবঢ়াওক এইসমূহ উপহাৰ কিতাপ: যদি আপোনাৰ কোনোবা ভাই বা ভগ্নীয়ে কিতাপ পঢ়ি ভাল পায় তেন্তে কোনো সমস্যা নাই, ভাইদুজত কিতাপ উপহাৰ হিচাপে কিনি লওক । ভাইটিৰ পছন্দৰ লেখকৰ এখন কিতাপ উপহাৰ দিয়ক । ভাতৃ বা ভগ্নীৰ পচন্দৰ গল্প বা অন্য বিষয়ৰ কিতাপ উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়াব পাৰে ৷ ভাতৃ-ভগ্নীয়ে এইবাৰ ভাইদুজত আগবঢ়াওক এইসমূহ উপহাৰ বেগ: উপহাৰৰ বেগ আগবঢ়াব পাৰে । ট্ৰেভেল বেগ, চাইড বেগ, হেণ্ড বেগ কিমান আছে ? ভাই-ভনী উভয়কে উপহাৰ দিব পাৰি । ভনীয়েক বা ভাইৰ পছন্দ অনুসৰি বেগটো কিনিব । ইচ্ছা কৰিলে মানিবেগ বা পাৰ্চ উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়াব পাৰে । উপহাৰ হিচাপে ই সৰ্বোত্তম হ’ব ৷ ভাতৃ-ভগ্নীয়ে এইবাৰ ভাইদুজত আগবঢ়াওক এইসমূহ উপহাৰ প্ৰসাধন সামগ্ৰী: ভগ্নীক প্ৰসাধন সামগ্ৰী উপহাৰ দিয়ক । সকলো ছোৱালীয়ে প্ৰসাধন সামগ্ৰী লাভ কৰি সুখী । লিপষ্টিক, ফাউণ্ডেচন বা চকুৰ মেকআপ চেট আদি দিব পাৰে । বাজেট অলপ বেছি হ’লে একেলগে কেইবাটাও সামগ্ৰী কিনি উপহাৰ হিচাপে সজাই লওক । ভাতৃ-ভগ্নীয়ে এইবাৰ ভাইদুজত আগবঢ়াওক এইসমূহ উপহাৰ ছানগ্লাছ: ছানগ্লাছ উপহাৰ দিব পাৰে । ছানগ্লাছ এটা ডাঙৰ উপহাৰ । যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ ছানগ্লাছ বাজেটৰ ভিতৰত আহে । ছানগ্লাছ ভাতৃ ভগ্নী উভয়কে দিব পাৰি । নিজৰ পছন্দ অনুসৰি এযোৰ ছানগ্লাছ কিনি লওক । মন কৰিব যাতে সেয়া ষ্টাইলিছ হয় ৷ ভাতৃ-ভগ্নীয়ে এইবাৰ ভাইদুজত আগবঢ়াওক এইসমূহ উপহাৰ

