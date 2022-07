এষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্বাস্থ্য আৰু জীৱন বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ গৱেষকসকলৰ এক অধ্যয়ন অনুসৰি (College of Health and Life Sciences at Aston University) এটা সপ্তাহত সাধাৰণতে খোৱা মুঠ ফলৰ পৰিমাণতকৈ সঘনাই ফল খোৱাটো মানসিক স্বাস্থ্যৰ বাবে অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ । অধ্যয়নটোৱে এইটোও আৱিষ্কাৰ কৰে যে যিসকল ব্যক্তিয়ে কম পুষ্টিৰ সুস্বাদু খাদ্য যেনে ক্ৰিস্প সেৱন কৰে তেওঁলোকৰ উদ্বেগৰ দৰে লক্ষণ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা অধিক (consume low nutrient foods higher symptoms of anxiety)।

সমগ্ৰ ব্ৰিটেইনৰ 428 জন ব্যক্তিৰ ওপৰত চলোৱা আৰু ব্ৰিটিছ জাৰ্নেল অব নিউট্ৰিচনত (British Journal of Nutrition) প্ৰকাশিত এই অধ্যয়নটোত ফল, পাচলি, মিঠা আৰু সুস্বাদু খাদ্য তথা স্নেকছ খোৱা আৰু মানসিক সুস্থতাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক পৰীক্ষা কৰা হৈছিল (association between foods and psychological well being)।

অধ্যয়নটোৱে আৱিষ্কাৰ কৰে যে বয়স, সাধাৰণ স্বাস্থ্য আৰু কাৰ্যকলাপকে ধৰি জনগাঁথনি আৰু জীৱনশৈলীৰ বিশেষত্বৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰখাৰ পিছত পুষ্টিসমৃদ্ধ ফল (nutrient rich fruit) আৰু কম পুষ্টিৰ সুস্বাদু লঘু আহাৰ বা স্নেকছ (nutrient poor savoury snacks) দুয়োটায়ে মানসিক স্বাস্থ্যৰ সৈতে সম্পৰ্কিত যেন লাগিছিল (foods associated with psychological health) । ইয়াৰ উপৰি তেওঁলোকে শাক-পাচলি খোৱা আৰু মানসিক সুস্থতাৰ মাজত কোনো সম্পৰ্ক আৱিষ্কাৰ কৰা নাছিল (consuming veggies not related to psychological well being) ।

জৰীপ অনুসৰি, মুঠ ফল খোৱাৰ পৰিমাণ যিয়েই নহওক, যিসকলে অধিক সঘনাই ফল খাইছিল, কম হতাশা আৰু মানসিক সুস্থতাৰ বাবে ভাল নম্বৰ লাভ কৰিছিল (eat fruits frequently lower depression better mental wellness) । যিসকল লোকে প্ৰায়ে কম পুষ্টিৰ সুস্বাদু লঘু আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল (যেনে ক্ৰিপচ) তেওঁলোকৰ মানসিক সুস্থতা হ্ৰাস হোৱাৰ প্ৰতিবেদন লাভৰ সম্ভাৱনা অধিক আছিল আৰু "দৈনিক মানসিক অৱসাদ" বা স্মৃতি বিভ্ৰাটৰ সমস্যা অনুভৱ কৰাৰ সম্ভাৱনা অধিক আছিল (যাক ব্যক্তিগত জ্ঞানীয় বিফলতা বুলিও কোৱা হয়)। আনহাতে, উচ্চ মাত্ৰাৰ চিন্তা, উত্তেজনা আৰু হতাশা দেখা গৈছিল । লগতে অধিক ত্ৰুটি-বিচ্যুতি ঘটিলে মানসিক স্বাস্থ্যৰ মূল্যাঙ্কন বেয়া হৈছিল ।

ইয়াৰ বিপৰীতে, সচৰাচৰ এই মানসিক অৱসাদ বা স্মৃতি বিভ্ৰাট আৰু ফল, পাচলি, বা মিঠা লঘু আহাৰ খোৱাৰ মাজত কোনো সম্পৰ্ক নাছিল । যিয়ে এই কম পুষ্টিৰ সুস্বাদু লঘু আহাৰ, সাধাৰণ মানসিক অৱসাদ আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ মাজত এক বিশেষ সম্পৰ্ক সূচায় । আনহাতে, স্মৃতিত থকা এই বিৰক্তিকৰ সৰু সৰু দৈনন্দিন ভুলবোৰৰ ভিতৰত আছিল বস্তুবোৰ ক'ত ৰখা হৈছিল পাহৰি যোৱা, নিৰ্দিষ্ট কোঠাত কিয় প্ৰৱেশ কৰা হৈছিল পাহৰি যোৱা আৰু উক্ত বন্ধুসকলৰ নাম মনত পেলোৱাত সমস্যা হোৱা, যাৰ নাম জিভাৰ আগত আছিল ।

মুখ্য লেখিকা আৰু পিএইচডি শিক্ষাৰ্থী নিকোলা-জেইন টাকে কয়, "আহাৰে মানসিক স্বাস্থ্য আৰু সুস্থতা কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে খুব কম জনা যায় (diet may affect mental health and wellbeing) । আৰু যদিও আমি ইয়াত কাৰণবোৰ পোনপটীয়াকৈ পৰীক্ষা কৰা নাছিলোঁ, আমাৰ ফলাফলে পৰামৰ্শ দিব পাৰে যে সঘনাই পুষ্টিহীন সুস্বাদু খাদ্যৰ স্নেকছ সেৱন কৰিলে দৈনন্দিন মানসিক ত্ৰুটি বৃদ্ধি হ'ব পাৰে । যাৰ ফলত মানসিক স্বাস্থ্য হ্ৰাস হয় ।" অৱশ্যে কিছুমান গৱেষকে ফল আৰু পাচলি স্বতন্ত্ৰভাৱে পৰীক্ষা কৰিছে আৰু আনকি কম সংখ্যকে ইয়াক সঘনাই গ্ৰহণ আৰু পৰিমাণ দুয়োটা মূল্যায়ন কৰিছে । অন্যান্য অধ্যয়নে ফল আৰু পাচলি সেৱন আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ মাজত এক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছে (link between fruit and vegetable consumption and mental health) ।

"ফল আৰু পাচলি দুয়োটাতে এণ্টিঅক্সিডেণ্ট (antioxidants), আঁহ (fibre) আৰু অন্যান্য মাইক্ৰ'নিউট্ৰিয়েণ্ট (micronutrients) থাকে যিয়ে মস্তিষ্কৰ স্বাস্থ্য ভালদৰে বজাই ৰাখে । কিন্তু ৰন্ধা-বোৱাই এই পুষ্টিবোৰ হ্ৰাস কৰিব পাৰে । আমাৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত ফলৰ অধিক প্ৰভাৱ এই কথাৰ দ্বাৰা বৰ্ণনা কৰিব পাৰি যে আমি ইয়াক নৰন্ধাকৈ সেৱন কৰিবলৈ অধিক আগ্ৰহী ।" এইটো সম্ভৱ যে আমাৰ স্নেকছৰ অভ্যাস সলনি কৰাটো আমাৰ মানসিক স্বাস্থ্য বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে তুলনামূলকভাৱে দ্ৰুত আৰু পোনপটীয়া পদ্ধতি হ'ব পাৰে । আনহাতে, অক্টোবৰত কাৰ্যকৰী হ'বলগীয়া চেকআউটত সংসাধিত স্নেকছ জাতীয় খাদ্যৰ ওপৰত আসন্ন নিষেধাজ্ঞাই ৰাষ্ট্ৰৰ শাৰীৰিক আৰু আৱেগিক স্বাস্থ্য দুয়োটা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । সামগ্ৰিকভাৱে, ফলৰ ব্যঞ্জন খাবলৈ অভ্যাস গঢ়ি তোলাৰ চেষ্টা কৰাটো সম্পূৰ্ণৰূপে স্বাস্থ্যকৰ ।

