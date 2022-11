সকলো বতৰতে শাক-পাচলি খাব লাগে । শাক-পাচলি খালে আমাৰ শৰীৰে বহুতো পুষ্টিকৰ উপাদান লাভ কৰে । বিশেষকৈ শীতকালত ৰোগৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আমিও খাদ্যৰ তালিকাত শাক-পাচলি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব । বিশেষকৈ যদি আপোনাৰ সন্তানে শাক-পাচলি খাবলৈ নিবিচাৰে, তেন্তে তেওঁলোকে শাক-পাচলিৰ পৰা তৈয়াৰী বিভিন্ন খাদ্য চেষ্টা কৰিব পাৰে । শীতকালত এই কেইবিধ শাক-পাচলি খোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় কিন্তু কিয় জানো আহক(Eat these five vegetables to avoid cold) ।

শীতকালতো সুস্থ হৈ থাকিবলৈ খাওক এইসমূহ শাক-পাচলি

মৰিচা শাক(Amaranth): যিসকল লোকৰ ৰক্তহীনতা বা ৰক্তহীনতাৰ সমস্যা আছে, তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে মৰিচা শাক খাব লাগে । ভিটামিন এ, ভিটামিন বি, ভিটামিন চি, আইৰণ, কেলচিয়াম আৰু প্ৰটিন প্ৰচুৰ পৰিমাণে মৰিচা শাকত পোৱা যায়(Eat these vegetables to protect yourself from winter) ।

জিলমিল শাক(White goosefoot): জিলমিল শাক অতি পুষ্টিকৰ । জিলমিল শাকত ৮ প্ৰকাৰৰ ভিটামিন এ, বি১ আৰু ভিটামিন চি পোৱা যায় । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত কেলচিয়াম, আইৰণ, মেগনেছিয়াম আদি পুষ্টিকৰ উপাদানও পোৱা যায়(Five vegetables for health) ।

পালেং শাক(Spinach): শীত কালৰ বাবেও পালেং শাক সৰ্বোত্তম সংগী । পালেং শাক ভিটামিন বি, চি আৰু ই প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত পটাছিয়াম, কেলচিয়াম, মেগনেছিয়াম, আইৰণ আৰু ওমেগা ৩ ফেটি এচিড আদি পুষ্টিকৰ উপাদানো পোৱা যায় ।

গাজৰ(Carrot): গাজৰ কা হালৱা শীতকালত আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় খাদ্য । গাজৰৰ হালৱাৰ উপৰিও গাজৰ ব্যৱহাৰ কৰি মিশ্ৰিত শাক-পাচলিও তৈয়াৰ কৰিব পাৰি । ভিটামিন এ, পটাছিয়াম, ফাইবাৰ, কেলচিয়াম আৰু আইৰণ আদি বহুতো পুষ্টিকৰ উপাদান গাজৰত পোৱা যায় ।

শীতকালতো সুস্থ হৈ থাকিবলৈ খাওক এইসমূহ শাক-পাচলি

বিট (Beetroot): বিটক ফলমূল আৰু শাক-পাচলি দুয়োটা বুলিয়ে ক'ব পাৰি । বিটত বহুতো পুষ্টিকৰ উপাদান থাকে । ওজন হ্ৰাস কৰিবলৈ ই অতি উপকাৰী । ইয়াত ছ'ডিয়াম, পটাছিয়াম, আঁহ(Fiber) আদি বহুতো পুষ্টিকৰ উপাদান পোৱা যায় ।

লগতে পঢ়ক: আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে এখনি ফুলনি বাগিচাৰ ভূমিকা জানি আচৰিত হৈ পৰিব আপুনি!