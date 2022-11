ছালৰ পৰিচর্যা কৰাৰ পূৰ্বে আমি আমাৰ ছালৰ-ধৰণ জানি লোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী । আমাৰ শৰীৰৰ ছাল সাধাৰণতে চাৰি প্ৰকাৰৰ হয় । স্বাভাৱিক ছাল, তেলেতীয়া ছাল, শুকান ছাল আৰু মিশ্র ছাল । ছালৰ ধৰণ যিয়েই নহওক কিয়, ছাল ক্লিনজিং, টোনিং আৰু ময়শ্বাৰাইজিং কৰাটো একান্ত প্রয়োজন ।

শুকান ছালৰ সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰক এইবিধ Moisturizer

শীতকালত, বতৰ শুকান হোৱাৰ লগতে শৰীৰৰ ছালো শুকান হৈ পৰে, যি ছালৰ আৰ্দ্ৰতাৰ প্ৰয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি কৰে(Moisturizer in winter season) । ঘৰখনত বহুতো বস্তু আছে যিবোৰ ছালক ময়েশ্চাৰাইজ কৰা আৰু উন্নত কৰাত কাৰ্যকৰী । আনকি কোল্ড ক্ৰীম আৰু moisturizer প্ৰয়োগ কৰাৰ পাছতো, যদি ছাল শুকান থাকে, তেন্তে এই বস্তুবোৰ চেহেৰাত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে(Dry skin problems use this natural moisturizer)।

সপ্তাহত ২ৰ পৰা ৩ বাৰ মুখত মৌ(Honey for dry skin) ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি(Skin care in Dry weather) । ইয়াক প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছত, ছাল কেইবাদিনো কোমল হৈ থাকিব । ব্যৱহাৰৰ বাবে, মুখত এক চামুচ মৌ ২ৰ পৰা ৩ মিনিটৰ বাবে ঘঁহি দিয়ক আৰু তাৰ পিছত প্ৰায় ১০ মিনিট ৰখাৰ পিছত মুখখন ধুব। আপুনি ছালৰ পাৰ্থক্য অনুভৱ কৰিব ।

জলফাই তেল(Olive oil)

ছালৰ বাবে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ তেল হিচাপে জলফাই তেল অন্তৰ্ভুক্ত(Skin care during winter season) । ই ছালক প্ৰাণহীন হোৱাত বাধা দিয়ে আৰু ছাল শোতোৰা পৰা সমস্যা আদি আঁতৰ কৰাতো কাৰ্যকৰী হয় । এণ্টিঅক্সিডেণ্টসমৃদ্ধ, এই তেল ৰাতি মুখত ৰাখিব পাৰি(Winter skin care) ।

দৈ(Curd)

আপুনি নিশ্চয় যথেষ্ট দৈ মুখা প্ৰয়োগ কৰিছে, কিন্তু এতিয়া শীতকালত ছালক আৰ্দ্ৰতা প্ৰদান কৰিবলৈ সাধাৰণ দৈ ব্যৱহাৰ কৰক । এক চামুচ দৈ লওঁক আৰু ইয়াক গোটেই মুখত প্ৰয়োগ কৰক আৰু ইয়াক ১০ ৰ পৰা ১৫ মিনিটৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছত ধুই দিয়ক । ই ছালখনক আৰ্দ্ৰতা প্ৰদান কৰিব ।

বাদাম তেল(Almond oil)

বাদাম তেলো মুখত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি । ফেচ ৱাছ বা গা ধোৱাৰ অলপ আগতে ভিটামিন ই সমৃদ্ধ এই তেল প্ৰয়োগ কৰক । আপুনি আপোনাৰ ছালত কোমল অনুভৱ কৰা আৰম্ভ কৰিব । আপুনি ইয়াক ফাটি যোৱা ওঁঠৰ সমস্যাতো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে ।

