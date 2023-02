প্ৰায়ে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ঘৰৰ বাহিৰৰ প্ৰদূষণ বা ধূলিময় পৰিবেশৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলেই কিছুমান মানুহে হাঁচি মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । কিন্তু বহু সময়ত ঘৰৰ ধূলি আৰু মাটিৰ বাবেও এনে হোৱা দেখা যায় । ইয়াৰ উপৰিও উশাহ-নিশাহৰ কষ্ট, নাকৰ পানী ওলোৱা, ছালত খজুৱতি, মূৰৰ বিষ, ডিঙিৰ বিষ আৰু অত্যন্ত ভাগৰুৱাও অনুভৱ কৰা হয় । যদি আপুনিও প্ৰদূষিত পৰিৱেশৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে প্ৰায়ে এনে সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়, তেন্তে ই প্ৰদূষিত পৰিৱেশৰ বাবে হোৱা এলাৰ্জীৰ লক্ষণ (Home remedies to get rid of allergies)।

এয়া কোনো নতুন বা বিৰল সমস্যা নহয় । এইটো এটা অতি সাধাৰণ সমস্যা আৰু বহুত লোকৰ ক্ষেত্ৰত এনে হোৱা দেখা যায় । কিন্তু ইয়াৰ বাবে মানুহে বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয়, সঘনাই হাঁচিৰ বাবে বহু সময়ত নাকৰ পৰা তেজ ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু ডিঙিতো তীব্ৰ বিষ হোৱা দেখা যায় । শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাত ভুগি থকা ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰতো কেতিয়াবা হাঁপানীৰ সমস্যা হোৱা দেখা যায় ।

ইয়াৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ বহুলোকে বাৰে বাৰে এন্টিবায়’টিক সেৱন কৰে, যিয়ে সেই সময়ত আপোনাক সকাহ দিয়ে, কিন্তু ইয়াৰ ব্যৱহাৰ দীৰ্ঘকালীনভাৱে অতি ক্ষতিকাৰক বুলি প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে (Natural ways to get rid of allergies)। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে, প্ৰদূষণ সম্পৰ্কীয় এলাৰ্জীৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ আপুনি কি কৰাটো উচিত ? এই প্ৰৱন্ধটো আমি আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ ৫টা ঘৰুৱা আগবঢ়াইছো (home remedies to get rid of allergy rash)৷

প্ৰদূষণ সম্পৰ্কীয় এলাৰ্জীৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ ঘৰুৱা উপায়

১/ ভাপ লওক

গৰম পানীত পদিনা তেল ৪-৫ টোপাল আৰু নিমখ দিয়া ভাপ ল’লে ক্ষতিকাৰক বেক্টেৰিয়া নাইকিয়া হোৱাত সহায়ক হ’ব আৰু সোনকালে সকাহ পাব (home remedies to get rid of dust allergy)।

২) নাকৰ স্প্ৰে ব্যৱহাৰ কৰক

এলাৰ্জীৰ লক্ষণৰ পৰা সকাহ দিবলৈ ধূলিৰ মাইট হৈছে এক ফলপ্ৰসূ ঘৰুৱা ঔষধ (Home Remedies For Pollution Allergy)। হাঁচি বন্ধ কৰাৰ উপৰিও ডিঙিৰ বিষ আৰু কাহৰ ক্ষেত্ৰতো উপশম দিয়ে (Home Remedies For Pollution Allergy)।

৩/ এয়াৰ ফিল্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰক

ঘৰৰ বাহিৰৰ বাহিৰেও ঘৰৰ পৰিষ্কাৰ বতাহ উশাহ ল’বলৈ এয়াৰ ফিল্টাৰ বা পিউৰিফায়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে । ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ এলাৰ্জীৰ সমস্যা নিয়ন্ত্ৰণত থাকে ।

৪/ জীৱ-জন্তুবোৰক নিজৰ কোঠাৰ বাহিৰত ৰাখিব লাগে

আমি সকলোৱে পোহনীয়া জন্তু ভাল পাওঁ, কিন্তু এলাৰ্জীৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ পৰা আঁতৰি থকাটোৱেই ভাল । কাৰণ ইহঁতে বাহিৰতো সময় কটায় আৰু ধূলি আৰু বেক্টেৰিয়াৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে, যিয়ে আপোনাৰ এলাৰ্জী বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।

