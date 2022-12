অলপ ঠাণ্ডা বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে চাহ-কফিৰ প্ৰৱল ইচ্ছা জাগে(coffee on an empty stomach anxiety) । গতিকে আনফালে এইটোৱেই হৈছে ভাগৰ আৰু জ্বৰৰ আটাইতকৈ ফলপ্ৰসূ চিকিৎসা । নিঃসন্দেহে ইয়াক পান কৰিলে শৰীৰ আৰু মন সতেজ হৈ পৰে, কিন্তু অত্যধিক কফি সেৱন কৰিলে স্বাস্থ্যৰ বাবে ই যথেষ্ট ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে ৷ বিশেষকৈ পুৱা খালী পেটত পান কৰিলে ই আমাৰ শৰীৰৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন কৰিব পাৰে । এনে কাম কৰি আপুনি আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ সৈতে হেতালি খেলিছে । গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানো আহক(Do not consume coffee on an empty stomach)।

মহিলাৰ বাবে

পুৱা খালী পেটত একাপ কফি খাবলৈ কোনেনো ভাল নাপায় কিন্তু আপুনি জানেনে যিসকল মহিলাই পুৱাৰ আৰম্ভণি কফিৰ সৈতে কৰে তেনে মহিলাৰ দেহত কৰ্টিছল হৰম’নৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পায় যিয়ে ডিম্বাণু নিঃসৰণ, ওজন আৰু হৰম’নৰ ভাৰসাম্যতাক প্ৰভাৱিত কৰে । ইয়াৰ উপৰিও পুৱা কফি খালেও বহুবাৰ মেজাজ নষ্ট হ’ব পাৰে(Drinking Coffee On An Empty Stomach) ।

মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাব পাৰে

পুৱা খালী পেটত কফি খালে শৰীৰত ষ্ট্ৰেছ হৰম’ন বৃদ্ধি পায়(drinking coffee on an empty stomach is harmful) । কফিত কেফেইন পোৱা যায় আৰু এই ষ্ট্ৰেছ হৰম’ন সন্ধিয়াতকৈ ৰাতিপুৱা বহু বেছি থাকে । গতিকে যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ দিনটো কফিৰে আৰম্ভ কৰে তেতিয়া ষ্ট্ৰেছ হৰম’ন বৃদ্ধি হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে(coffee on empty stomach benefits) ।

পাচনতন্ত্ৰৰ সমস্যা

বেছিকৈ কফি খালে বা কফিৰ সৈতে দিনটো আৰম্ভ কৰিলে বদহজম, পেট ফুলা, বমি, বমি আদি সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ যদি আপুনি ইতিমধ্যে এই সমস্যাসমূহৰ সৈতে যুঁজি আছে, তেন্তে আপুনি বিশেষকৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো প্ৰয়োজন(black coffee on empty stomach good or bad)।

ডিহাইড্ৰেচনৰ হোৱাৰ আশংকা থাকিব পাৰে

পুৱা সদায় কুহুমীয়া পানীৰে আৰম্ভ কৰিব লাগে, ই শৰীৰক হাইড্ৰেটেড কৰি ৰাখে, কিন্তু আনফালে যদি আপোনাৰ শুভ পুৱাটো কফিৰ সৈতে কৰা হয়, তেন্তে শৰীৰত পানীৰ অভাৱৰ আশংকা থাকে, যাৰ অৰ্থ হ’ল ডিহাইড্ৰেচন(drinking coffee on an empty stomach side effects) । কেফেইন সেৱন কৰিলে সঘনাই প্ৰস্ৰাৱ হয় যাৰ ফলত ডিহাইড্ৰেচন বৃদ্ধি পায় । সেইবাবেই পুৱা খালী পেটত কফি বা চাহ সেৱন নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: Yoga for Body Pain: একেৰাহে কম্পিউটাৰৰ সন্মূখত বহি থকাৰ ফলত হোৱা বিষ নিবাৰণ কৰক এইসমূহ যোগাসনেৰে