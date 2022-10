২০২২ চনৰ ২৪ অক্টোবৰত দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ধুমধামেৰে পালন কৰা হ’ব হিন্দুসকলৰ সৰ্ববৃহৎ উৎসৱ দীপাৱলী(Diwali 2022 date) । দীপাৱলীৰ পূৰ্বে ২০২২ চনৰ ২২ অক্টোবৰত পালন কৰা হ'ব ধনতেৰচ ৷ নিতৌ সন্ধিয়া ঘৰৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত দ্বীপ জ্বলাই কুবেৰ দেৱ আৰু মা লক্ষ্মীক সন্তুষ্ট কৰা হয়(Diwali Muhurat trading session) ।

এইবাৰ পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীত অৰ্থ লাভৰ বাবে মা লক্ষ্মীক সন্তুস্ত কৰক এইদৰে

দীপাৱলীৰ দিনা (Diwali 2022) দেৱী লক্ষ্মীক পূৰ্ণ ৰীতি-নীতিৰে পূজা কৰা উচিত কাৰণ য'ত পোহৰ আৰু পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় তাতেই ধনৰ দেৱী বাস কৰে । দীপাৱলীৰ নিশা লক্ষ্মী দেৱী পূজাৰ মহত্ব, শুভ মূহুৰ্ত আৰু গোটেই ৰাতি দ্বীপ জ্বলাই ৰখাৰ বিশেষ কাৰণ জানো আহক-

২০২২ চনৰ ২৪ অক্টোবৰত সন্ধিয়া ০৭:০২ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ০৮.২৩ বজালৈ প্ৰদোষ কাল অৰ্থাৎ সন্ধিয়া লক্ষ্মী দেৱীক পূজা কৰাৰ উত্তম সময় ।

প্ৰদোষ কাল- সন্ধিয়া ০৫:৫০ বজাত - সন্ধিয়া ০৮:২৩ বজাত

বৃষ ৰাশিৰ সময়ছোৱা- ০৭:০২ বজাত - ০৮:৫৮ বজাত

দীপাৱলী ২০২২ ৰাত্ৰি মূহুৰ্ত (Diwali 2022 Night Puja Muhurat)

দীপাৱলীৰ দিনা চোঘৰিয়া(Choghadiya) দেখাৰ পিছতো মা লক্ষ্মীক পূজা কৰা হয় । এনে অৱস্থাত লাভৰ শুভ সময় অতি শুভ বুলি গণ্য কৰা হয় । দীপাৱলীৰ নিশা ১০.৩৬ বজাৰ পৰা ১২.১১ বজালৈ লাভৰ মুহুৰ্ত হ’ব ।

দীপাৱলী ২০২২ নিশিতা মুহুৰ্ত (Diwali 2022 MidNight Puja Muhurat)

নিশিতা মুহুৰ্ত মানে মাজনিশাৰ মুহুৰ্ত, য’ত মাজনিশা দেৱী লক্ষ্মীক পূজা কৰা হয়(Diwali customs and traditions you should know about) । এই মুহুৰ্তক ধনৰ দেৱীক পূজা কৰাৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ বুলি গণ্য কৰা হয়(Dhanteras 2022) । এই সময়ত দেৱী লক্ষ্মীয়ে ঘৰে ঘৰে ঘূৰি ফুৰে আৰু মাতৃ লক্ষ্মীক পূজা কৰিলে সৰ্বব্যাপী লক্ষ্মীজীৰ প্ৰাপ্তি হয়(Diwali 2022 Puja Muhurat) । ২০২২ চনৰ ২৪ অক্টোবৰত নিশিতা মুহুৰ্ত নিশা ১১:৪৬ বজাৰ পৰা ১২.৩৭ বজালৈ হ’ব । সাধকৰে পূজাৰ বাবে লাভ কৰিব ৫১ মিনিট(Diwali puja vidhi) ।

দীপাৱলীৰ ৰাতিটো জ্বলাই ৰাখক চাকি তথা দ্বীপ:

দেৱী লক্ষ্মীক পূজা কৰাৰ পিছত গোটেই ৰাতি দেৱীৰ সন্মুখত এটা ডাঙৰ দ্বীপ জ্বলোৱাৰ পৰম্পৰা আছে । কোৱা হয় মা লক্ষ্মীয়ে কেৱল ৰাতিহে পৃথিৱীত বিচৰণ কৰে । মা লক্ষ্মীক অতি চঞ্চল বুলি গণ্য কৰা হয়(Why do we call Deepavali the festival of lights) । দ্বীপ লগাই ঘৰত চিৰদিন ৰাখিবলৈ নিয়ম আছে(Significance of each diyas) । ইয়াৰ ফলত দেৱী ঘৰৰ পৰা ওলাই নাযায় আৰু ব্যক্তিজনে ধন-সম্পত্তি, খ্যাতি, মহিমা, খ্যাতি, স্বাস্থ্য লাভ কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়(Diwali significance) ।

দীপাৱলীৰ নিশা ৰাতিটো এটা দ্বীপ জ্বলাইও কাজল তৈয়াৰ কৰা হয়(Different reasons why India celebrates Diwali) । যিটো ঘৰৰ সদস্যসকলে পিছদিনা ৰাতিপুৱা চকুত লগোৱাৰ এক মান্যতা আছে(What do you do with idols after Diwali) । ইয়াৰ লগতে ঘৰৰ লকাৰ, আলমাৰীতো এই কাজলৰ ফোঁট প্ৰয়োগ কৰা হয় । ইয়াৰ ফলত বাধা আঁতৰ হয়, ঘৰত সমৃদ্ধি হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ।

