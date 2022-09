দেশত প্ৰায় ৭ কোটি ডায়েবেটিছ ৰোগী আছে আৰু ৮ কোটি ৰোগীয়ে ইয়াৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ সন্মুখীন হৈছে । এই উদ্বেগজনক পৰিসংখ্যাৰ মাজতে ভাল খবৰটো হ’ল যিসকল যুৱক-যুৱতীৰ দেহত ডায়েবেটিছৰ আৰম্ভণি হৈছে তেওঁলোকে অলপ চিকিৎসা কৰিলেই ডায়েবেটিছৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰে । কেইবছৰমান পূৰ্বে বিশ্বাস কৰা হৈছিল যে, এবাৰ ডায়েবেটিছ হ’লে গোটেই জীৱন ঔষধ খোৱাৰ বাহিৰে আন কোনো বিকল্প নাই, কাৰণ ডায়েবেটিছ নিৰাময় নহয়, কিন্তু আপোনাৰ জীৱনপ্ৰণালীত কিছুমান সাল-সলনি ঘটাই এই ৰোগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো সম্ভৱ (Change in lifestyle can get rid of diabetes forever) ।

পাব মেডত উপস্থিত থকা জাৰ্নেল অৱ নেচাৰেল চাইন্সেছ(Journal of Natural Sciences), বায়’লজি এণ্ড মেডিচিনত(Biology and Medicine) প্ৰকাশিত এক গৱেষণাৰ মতে, যিসকল ভাৰতীয়ৰ ডায়েবেটিছৰ আশংকা সৰ্বাধিক আছিল, তেওঁলোকৰ ডায়েবেটিছ ৰিভৰ্চ অৰ্থাৎ ডায়েবেটিছ সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হোৱা দেখা গৈছে । বাংগালুৰুৰ এখন চিকিৎসালয়ত ৩২ জন ডায়েবেটিছ ৰোগীক কৰা চিকিৎসাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি জাৰ্নেলৰ প্ৰতিবেদনত এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে যে, দুবছৰৰ ভিতৰতে এইসকল লোকৰ ৬৮.৭৯ শতাংশ লোক ডায়েবেটিছৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মুক্ত হৈ পৰে । এই গৱেষণাত সকলো কম বয়সৰ যুৱক-যুৱতী আছিল, আৰু ইয়াৰে তিনিজন ৰোগীয়ে ইনচুলিন লৈ আছিল । বাকী আটাইকেইজন ৰোগীয়ে ঔষধ গ্ৰহণ কৰি আছিল ।

Diabetes treatment given only through intensive lifestyle

গৱেষণাৰ মতে, চাৰিজন ৰোগীক(Diabetes patients) কেৱল কঠোৰ জীৱনশৈলী (ILT) চিকিৎসাৰ জৰিয়তেহে চিকিৎসা কৰা হৈছিল । ২৫ জন ৰোগীক আই এল টিৰ লগতে মেটফৰ্মিন ঔষধো দিয়া হৈছিল । বাকী তিনিজন লোকে ইনচুলিন গ্ৰহণ কৰিছিল, যিসকলৰ সহ-সংক্ৰমণ আছিল । পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছিল যে, এবছৰৰ ভিতৰতে ৭৫ শতাংশ ৰোগীৰ চেনিৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছিল, আনহাতে দুবছৰৰ পিছত ৬৮.৭৫ শতাংশ চেনিৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণত থকা দেখা গৈছিল । ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল এবছৰৰ পাছত একাংশ লোকে পুনৰ ডায়েবেটিছত আক্ৰান্ত হ’ল ।

Treatment done like this

আই এল টিৰ সময়ত দুটা কথা লক্ষ্য কৰা হৈছিল । এজন ৰোগীৰ খাদ্যৰ পৰিমাণ কমাই দিয়া হৈছিল । ইয়াক প্ৰতিদিনে ১৫০০ কিলো কেলৰিহে গ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল আনহাতে, এজন সুস্থ ব্যক্তিৰ বাবে ২১০০ কিলো কেলৰিৰ প্ৰয়োজন হয় ।

দ্বিতীয় দিনা এঘণ্টা ধৰি দ্ৰুতগতিত খোজ কাঢ়িব লাগে । কম কেলৰি গ্ৰহণ কৰি প্ৰতিদিনে দ্ৰুতগতিত খোজ কাঢ়িলে যকৃতত জমা হৈ থকা চৰ্বি ক্ৰমান্বয়ে কমিবলৈ আৰম্ভ কৰে । ইয়াৰ ফলত যকৃতৰ পৰা যি চৰ্বি তেজৰ যোগেদি অগ্নাশয়লৈ গৈ ইয়াৰ বিটা কোষৰ কামত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছিল, সেই চৰ্বিও ই আঁতৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । যেতিয়া কোষবোৰে আগৰ দৰে ইনচুলিন উৎপন্ন কৰে তেতিয়া তেজত থকা চুগাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । ডায়েবেটিছ বিশেষজ্ঞই কয় যে, ২০ শতাংশ ৰোগীৰ ডায়েবেটিছ নিৰ্মূল কৰাটো সম্ভৱ ।

Relief to such patients

প্ৰতিবেদন অনুসৰি যিসকল লোকৰ দেহত ডায়েবেটিছ আৰম্ভ হৈছিল তেওঁলোকৰ সকলোৰে অগ্নাশয়ত থকা ইনচুলিন উৎপাদনকাৰী বিটা কোষৰ কোনো ক্ষতি হোৱা নাছিল, কিন্তু অতিৰিক্ত চৰ্বিৰ বাবে এই কাৰ্যত ব্যাঘাত জন্মিছিল । ইয়াৰ উপৰিও ই টাইপ ২ ডায়েবেটিছৰ এটা প্ৰধান কাৰণ । এই ফলাফলত জানিব পৰা গৈছিল যে চৰ্বি হ্ৰাস কৰিও ডায়েবেটিছ দূৰ কৰিব পাৰি ।

Which patients will have difficulty

এনে ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তন কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে আৰোগ্য কৰিব পৰা যায় । কিন্তু যিসকলৰ ইনচুলিন উৎপন্ন নহয় বা কোষবোৰে ইনচুলিন উৎপাদনত অক্ষম হৈ পৰিছে, তেওঁলোকৰ ডায়েবেটিছ শেষ কৰিব নোৱাৰি ।

