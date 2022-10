২০২২ চনৰ প্ৰথমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ ১৬ মে’ সোমবাৰে সংঘটিত হয় । পঞ্চাংগৰ মতে এই সূৰ্যগ্ৰহণ বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনা হৈছিল(Chandra Grahan 2022) । ভাৰতত দেখা নথকাৰ বাবে সুতক যুগ বৈধ নাছিল(Chandra Grahan timing) ।

একে সময়তে বছৰৰ দ্বিতীয় আৰু শেষ চন্দ্ৰগ্ৰহণ নৱেম্বৰ মাহত হ’বলৈ গৈ আছে, যিটো ভাৰততো দৃশ্যমান হ’ব । কিন্তু চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ দৃশ্যমানতা শূন্য হ’ব । সেয়ে সুতক কার্যকাল বৈধ নহ’ব । এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ কাৰ্তিক মাহৰ পূৰ্ণিমাৰ তাৰিখ অৰ্থাৎ ৮ নৱেম্বৰত হ’ব । সময়ৰ লগে লগে কোনবোৰ দেশ দেখা যাব জানি লওক(Date and time of Chandra Grahan 2022) ।

বছৰৰ দ্বিতীয়টো চন্দ্ৰগ্ৰহণ কেতিয়া হয়(When is the second lunar eclipse of the year)

ভাৰতৰ সময় অনুসৰি কাৰ্তিক পূৰ্ণিমা অৰ্থাৎ ৮ নৱেম্বৰত দিনৰ ১.৩২ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৭.২৭ বজালৈ বছৰটোৰ দ্বিতীয়টো চন্দ্ৰগ্ৰহণ হ’ব (Chandra Grahan 2022 in India) । পঞ্চাংগৰ মতে, দেৱ দীপাৱলীও ৮ নৱেম্বৰত আয়োজিত কৰা । অৱশ্যে এইবাৰ দেৱ দীপাৱলী কেৱল ৭ নৱেম্বৰতহে উদযাপন কৰা হ’ব (Dev Dipawali 2022) ।

চন্দ্ৰগ্ৰহণ ২০২২ সুতক সময়(Lunar Eclipse 2022 Sutak Time)

শাস্ত্ৰ অনুসৰি চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ প্ৰায় ৯ ঘণ্টা আগতেই সুতক সময় আৰম্ভ হয় যিটো গ্ৰহণ শেষ হোৱাৰ লগে লগে শেষ হ’ব । সুতক সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ত আটাইতকৈ বেছি ফলপ্ৰসূ হয় । সেয়ে সুতক কালত কিছু কথা মনত ৰাখিব লাগিব ।

দ্বিতীয়টো চন্দ্ৰগ্ৰহণ ক’ত দেখা যাব ?(Where will the second lunar eclipse be seen)

২০২২ চনৰ দ্বিতীয়টো চন্দ্ৰগ্ৰহণ ভাৰতৰ কিছু অঞ্চলত দৃশ্যমান হ’ব । ইয়াৰ বাহিৰেও দক্ষিণ/পূব ইউৰোপ, এছিয়া, উত্তৰ আমেৰিকা, দক্ষিণ আমেৰিকা, আটলাণ্টিক, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগতে ভাৰত মহাসাগৰতো এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ দৃশ্যমান হ’ব পাৰে ।

চন্দ্ৰগ্ৰহণ কিয় হয় ?(Why does a lunar eclipse occur)

জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানৰ মতে, যেতিয়া পৃথিৱী চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্য্যৰ মাজত আহে তেতিয়া পৃথিৱীৰ ছাঁ চন্দ্ৰৰ ওপৰত পৰে । এনে অৱস্থাত চন্দ্ৰ দেখা নাযায় আৰু এই অৱস্থাক চন্দ্ৰগ্ৰহণ বোলা হয় । চন্দ্ৰগ্ৰহণ সম্পূৰ্ণ বা আংশিকও হ’ব পাৰে ।

