Covidৰ লগত CVD মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি

এক নতুন অধ্যয়নত Covidৰ বাবে হৃদযন্ত্ৰৰ ৰোগত (Cardiovascular disease) মৃত্যু হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছে । হৃদৰোগ বা সমস্যা য’ত অসুস্থ নাড়ী, গাঁথনিগত সমস্যা আৰু তেজ জমা হোৱা আদি অন্তৰ্ভুক্ত থাকে(diseased vessels, structural problems, blood clots) ৷ কোৱা হয় যে, কৰ’নাৰ উত্থানৰ প্ৰথম বছৰতে আমেৰিকাত ইয়াৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল (cardiovascular disease treatment) ।

হাৰ্ভাৰ্ড মেডিকেল স্কুলৰ (Harvard Medical School) গৱেষকৰ দলৰ নেতৃত্বত এই অধ্যয়নত প্ৰকাশ পোৱা সবিশেষ তথ্য অনুসৰি ২০১৯ চনত আমেৰিকাত ষ্ট্ৰোক, হৃদযন্ত্ৰৰ বিকলতা, উচ্চ ৰক্তচাপৰ দৰে CVDৰ বাবে ৮.৭৪ লাখ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল (cardiovascular disease prevention)। ইয়াৰ পিছৰ বছৰত সেই সংখ্যা প্ৰায় ৬.২% বৃদ্ধি পায় (types of cardiovascular disease) । অৰ্থাৎ- CVD য়ে ২০২০ চনত ৯.২৮ লাখ লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি লৈছিল (cardiovascular disease causes)। মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ কাৰণ হ'ল ক'ৰ'নাই প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যত বিভিন্ন ধৰণে প্ৰভাৱ পেলায় ৷

সাগৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধিয়ে মানব জীৱনৰ বাবে ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে

এক নতুন অধ্যয়নে সকীয়াই দিছে যে, সাগৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধিৰ ফলত মানৱ জাতিৰ প্ৰতি ভাবুকি পূৰ্বতে অনুমান কৰাতকৈ অধিক । ইয়াত কোৱা হৈছে যে, পূৰ্বে আশা কৰাতকৈ ভূখণ্ডত পানী জমা হোৱাৰ সম্ভাৱনা দুগুণতকৈও অধিক (Rising sea levels pose a greater threat)। ২০১৮ চনত আমেৰিকাৰ মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা-নাছাই (2018 US Space Research Organization) উৎক্ষেপণ কৰা CESAT-2 লিডাৰ উপগ্ৰহৰ দ্বাৰা সংগ্ৰহ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত এই অধ্যয়ন কৰা হৈছে ।

এতিয়ালৈকে অধিকাংশ গৱেষকে ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছিল যে, সাগৰৰ জলপৃষ্ঠ কেইবামিটাৰ বৃদ্ধি হ’লে বেছিভাগ উপকূলীয় অঞ্চল ডুব যাব (effects of rising sea levels on humans) । কিন্তু এই বৃদ্ধি মাত্ৰ ২ মিটাৰ হ’লেও শেহতীয়া অধ্যয়নত স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে পানীয়ে পূৰ্বতে আশা কৰাতকৈ ২.৪ গুণ এলেকা সম্পূৰ্ণৰূপে সামৰি ল’ব (what is rising sea levels)।

