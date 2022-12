ক'লন কেন্সাৰ কি, যিটো আজিকালি ব্ৰাজিলৰ মহান ফুটবলাৰ আৰু প্ৰাক্তন ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী "পেলে"ৰ সন্মুখীন হৈছে(Pelé suffering from colon cancer)। আহক বিশেষজ্ঞৰ পৰা জানো ক'লন কেন্সাৰ কি আৰু ইয়াক কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ আৰু চিকিৎসা কৰিব পাৰি(Colon cancer can be cured by timely treatment) ।

সঠিক সময়ত ক'লন কেন্সাৰৰ চিকিৎসা কৰিলে আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰি

আজিকালি কেৱল ফুটবল প্ৰেমীৰ মাজতে নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বৰ সাধাৰণ জনতাৰ মাজতো ব্ৰাজিলৰ কিংবদন্তি পেলেৰ স্বাস্থ্যক লৈ যথেষ্ট চিন্তাৰ সৃষ্টি হৈছে(Colon cancer) । দৰাচলতে পেলে ক’লন কেন্সাৰৰ(colon cancer Pelé) সৈতে যুঁজি আছে, কিন্তু শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ অনুৰাগীৰ উদ্বেগ হঠাৎ বৃদ্ধি পাই যেতিয়া তেওঁৰ দেহত কভিড ১৯ৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছিল ।

কেন্সাৰৰ যিয়েই প্ৰকাৰ নহওক কিয়, ই এক জটিল ৰোগৰ শ্ৰেণীতে পৰে, কিন্তু বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা চিকিৎসা জগতত যি অগ্ৰগতিৰ ফলত বৰ্তমান বেছিভাগ প্ৰকাৰৰ কৰ্কট ৰোগ সময়মতে ধৰা পৰিছে আৰু ইয়াৰ বাবে সঠিক চিকিৎসা প্ৰদানৰ বাবে ইয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰাময় কৰাটো সম্ভৱ হৈ পৰিছে । ক’লন কেন্সাৰো তেনেই এবিধ কেন্সাৰ(Pelé suffering from covid) ।

তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে ক’লন কেন্সাৰ অৰ্থাৎ বৃহদান্ত্ৰৰ কৰ্কট ৰোগৰ ঘটনা বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা কেৱল দেশতে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতে বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে । আনকি ভাৰততো ইয়াক চতুৰ্থ সৰ্বাধিক প্ৰচলিত কেন্সাৰ হিচাপে জনা যায় ।

কিয় এনেকুৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণ কি সেয়ে এনে ধৰণৰ কৰ্কট ৰোগৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ ইটিভি ভাৰত সুখীভৱই জ্যেষ্ঠ চাৰ্জিকেল অংক’লজিষ্ট, কেন্সাৰ চাৰ্জন তথা ইন্দোৰ কেন্সাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ডাঃ দিগপাল ধাৰ্কৰৰ(Dr. Digpal Dharkar) সৈতে এক আলোচনাত বহিছিল ।

ক'লন কেন্সাৰ কি আৰু ইয়াৰ কাৰণ আৰু লক্ষণ

ডাঃ দিগপাল ধৰ্কাৰে বুজাইছে যে, ক’লন কেন্সাৰক হিন্দী ভাষাত বৃহদান্ত্ৰৰ কেন্সাৰ বুলিও কোৱা হয় । যদিও যিকোনো বয়সতে হ’ব পাৰে, কিন্তু বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে ই কেৱল বৃদ্ধসকলকহে আক্ৰান্ত কৰে । সাধাৰণতে বৃহদান্ত্ৰৰ বেৰৰ ভিতৰৰ তৰপত ই দেখা দিয়ে ।

কাৰণ

ডাঃ ধাৰ্কৰ বুজাইছে যে, দুৰ্বল বা বহি থকা জীৱনশৈলী, বিশেষকৈ অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাসক ক'লন কেন্সাৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কাৰণ বুলি ধৰিব পাৰি । ইয়াৰ বাহিৰেও বহু কাৰণ ইয়াৰ বাবে দায়ী হ’ব পাৰে, যেনে..

ৰঙা মাংস বা এনেধৰণৰ অন্যান্য খাদ্য যিসমূহত কাৰ্চিনোজেনিক প্ৰভাৱ অৰ্থাৎ কেন্সাৰ প্ৰসাৰক উপাদান হিচাপে পোৱা যায়, সেইসমূহে বৃহদান্ত্ৰৰ কৰ্কট ৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । তেওঁ বুজাইছে যে, সাধাৰণতে খাদ্য খোৱাৰ পিছত ৯০ মিনিটত পেটৰ পৰা ওলাই গৈ আঢ়ৈ ঘণ্টাত বৃহদান্ত্ৰৰ পৰা মলদ্বাৰ গৈ পায়গৈ, কিন্তু যদি আমাৰ জীৱনশৈলী নিষ্ক্ৰিয় বা কম সক্ৰিয় হয়, তেন্তে আমাৰ বৃহদান্ত্ৰত থকা মলৰ তৈয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ গতি লেহেমীয়া হয় । এনে পৰিস্থিতিত যদি আমাৰ খাদ্যত কাৰ্চিনোজেনিক উপাদান থাকে, তেন্তে সেইবোৰ বৃহদান্ত্ৰৰ ভিতৰৰ আৱৰণ আৰু শ্লেষ্মাৰ ওপৰৰ আৱৰণত বহু সময়লৈকে থাকে । এনে ক্ষেত্ৰত ইহঁতে বৃহদান্ত্ৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।

ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ জীৱনশৈলী অসক্ৰিয় আৰু নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিছে, যাৰ বাবে কেৱল ক’লন কেন্সাৰেই নহয়, আন বহু ধৰণৰ কেন্সাৰৰ সম্ভাৱনাও বৃদ্ধি পাইছে ।

একে সময়তে মানুহৰ খাদ্যত ফাষ্ট ফুড, জাংক ফুড আৰু চেচুৰেটেড ফুডৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে, যাৰ ফলত কেৱল ক’লন কেন্সাৰেই নহয়, আন প্ৰকাৰৰ কেন্সাৰো বৃদ্ধি পাইছে ।

কেতিয়াবা জিনীয় বা বংশগত কাৰণো ক’লন কেন্সাৰৰ বাবে দায়ী হ’ব পাৰে । দৰাচলতে ক’লন কেন্সাৰত আমাৰ ক’লনত সৰু সৰু নোডুলৰ ৰূপত উপস্থিত পলিপত কেন্সাৰ কোষ বৃদ্ধি হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে । Familial Polyposis বুলিও কোৱা হয় । জিনীয় কাৰণত এই পলিপবোৰ কেতিয়াবা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাকঃকেন্সাৰ হ’ব পাৰে ।

বাঢ়ি অহা বয়স বা অধিক বয়সো ইয়াৰ কাৰণ হ’ব পাৰে ।

লক্ষণ

ডাঃ ধাৰ্কৰে বুজাইছে যে, স্থায়ী সমস্যা বা মলত্যাগ ৰুটিন বা মল-মূত্ৰৰ পৰিৱৰ্তন যেনে মল-মূত্ৰৰ নিয়মৰ পৰিৱৰ্তন, সময় বা মলত্যাগ একেৰাহে দুমাহৰ পৰা তিনিমাহ ধৰি, মল উলিয়াবলৈ বেছি সময় লোৱা, মল পাৰ কৰাৰ সময়ত অসুবিধা অনুভৱ কৰা পেটটো পৰিষ্কাৰ নহ’লে ক’লন কেন্সাৰৰ অন্যতম বিশেষ লক্ষণ বুলি ধৰিব পাৰি(colon cancer symptoms)।

ইয়াৰ বাহিৰেও আন কিছুমান লক্ষণ আছে যিয়ে এই ৰোগৰ ইংগিত দিব পাৰে । ইয়াৰে কিছুমান হৈছে এনে ধৰণৰ-

মলত তেজ বা সৰু বা ডাঙৰ জমা হোৱা গোটা তেজ নিৰ্গত হোৱা

সঘনাই হোৱা ডায়েৰিয়া বা কোষ্ঠকাঠিন্যৰ সমস্যা

দুৰ্বল বা ভাগৰুৱা অনুভৱ আৰু ভোক নলগা

ওজন কমি যোৱা

পেটৰ বিষ বা অস্বস্তি

কেনেদৰে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব

চিকিৎসক ডাঃ ধাৰ্কৰে বুজাইছে যে, যদি আপুনি যিকোনো ধৰণৰ কেন্সাৰ বিশেষকৈ ক’লন কেন্সাৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিব বিচাৰে তেন্তে খাদ্য আৰু জীৱনশৈলী সুস্থ কৰি ৰাখক(colon cancer survival rate) । তেওঁ লগতে বুজাইছে যে, ভাৰতীয় প্লেটত সেউজীয়া শাক-পাচলি, দাইল, শস্য আৰু চালাড সকলো থাকে । য’ত শৰীৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিকৰ উপাদান প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় ।

যদি আমি এই ধৰণৰ খাদ্য অনুসৰণ কৰাৰ লগতে ৰঙা মাংস বা এনে যিকোনো খাদ্য গ্ৰহণৰ পৰা বিৰত থাকো য'ত কাৰ্চিনোজেনিক প্ৰবৃত্তি পোৱা যায়, তেন্তে আমি পেটৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ লগতে কেন্সাৰৰ সম্ভাৱনাও কম হয় ।

ইয়াৰ উপৰিও ধূমপান আৰু মদ্যপান পৰিহাৰ কৰা, ৰুটিনত নিয়মীয়া ব্যায়ামকে ধৰি, বা এনে এটা ৰুটিন অনুসৰণ কৰা, য'ত অধিক শাৰীৰিক ক্ৰিয়া-কলাপ হয়, আৰু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সচেতন হোৱা আৰু নিয়মীয়াকৈ পৰীক্ষা কৰা আদিয়েও কলন কেন্সাৰৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰে ।

সম্পূৰ্ণৰূপে ৰোগমুক্ত হোৱা সম্ভৱ

ডাঃ ধাৰ্কৰে বুজাইছে যে, ক'লন কেন্সাৰৰ বহুতো পেথ’লজিকেল প্ৰকাৰৰ কথা বিবেচনা কৰা হৈছে । তাৰ ভিতৰত যদি মেল’ড’মাৰ দৰে কিছুমান জটিল প্ৰকাৰ বাদ দিয়া হয়, তেন্তে এই ৰোগৰ বেছিভাগ প্ৰকাৰতে সঠিক অনুসন্ধান আৰু সম্পূৰ্ণ চিকিৎসা কৰি আৰু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি এই ৰোগৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে মুক্তি পোৱা সম্ভৱ । কিন্তু ভুক্তভোগীৰ শৰীৰত ৰোগৰ অৱস্থা আৰু ভয়াৱহতাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে ।

ইয়াত এইটোও মন কৰিবলগীয়া যে, কোনো জটিল ধৰণৰ ক’লন কেন্সাৰত আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ চিকিৎসাত যদি পলম হয়, বা তেওঁৰ কেন্সাৰ ক’লন’ৰ আশে-পাশে থকা অংগবোৰলৈ বিয়পিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেন্তে সেয়া এক আশংকা হ'ব পাৰে ।

সজাগ হৈ সময়মতে পৰীক্ষা কৰাটো প্ৰয়োজনীয়

তেওঁ বুজাইছে যে, বৃদ্ধৱস্থাৰ এবছৰৰ পিছত আৰু যিসকল লোকৰ পৰিয়ালত ক'লন কেন্সাৰৰ ইতিহাস আছে, বা যিসকলৰ মলত্যাগৰ পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছে তেওঁলোকৰ কেন্সাৰ নিশ্চিত নহ’লেও তেওঁলোকে প্ৰতিবাৰেই চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিহে মাহত মলৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগে । কিন্তু মনত ৰাখিব যে, এই পৰীক্ষা দুবাৰ কৰিব লাগে কাৰণ বহু সময়ত পাইলছ, জলকীয়া বা মছলাযুক্ত আহাৰ বেছিকৈ খোৱা আদি কাৰণত মলত তেজ আহিব পাৰে । এনে অৱস্থাত দুটা পৰীক্ষা কৰি কেন্সাৰ নিশ্চিত কৰিব লাগে(can colon cancer be cured) ।

এই ধৰণৰ কেন্সাৰ তেজৰ পৰীক্ষাৰ দ্বাৰাও ধৰা পৰে । দৰাচলতে এই ৰোগ পৰীক্ষা কৰিবলৈ tumor marker বহুবাৰ পৰীক্ষা কৰা হয়, য’ত তেজত CEA অৰ্থাৎ Carcinoembryonic Antigen পৰীক্ষা কৰা হয় । এই পৰীক্ষা কৰ্কট ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰাৰ পিছতো কৰা হয়, যাতে ব্যক্তিজনৰ ৰোগৰ অৱস্থা আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে জানিব পৰা যায় । ইয়াৰ উপৰিও ছ’নোগ্ৰাফী আৰু কলনস্কপিৰ দৰে পৰীক্ষাৰ সহায় লৈও কেন্সাৰ পৰীক্ষা কৰা হয় ।

তেওঁ কয় যে, ইন্দোৰ কেন্সাৰ ফাউণ্ডেচনে কেৱল ইন্দোৰতে নহয় সমগ্ৰ দেশৰ লোকক কেন্সাৰৰ লক্ষণ, সংকেত আৰু চিকিৎসাৰ বিষয়ে তথ্য প্ৰদানৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাইছে ।

এই ধাৰাবাহিকত “কেন্সাৰ সংকেত” মোবাইল এপটো ফাউণ্ডেচনৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । য’ত এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে জানিব পাৰে, লগতে সেই লক্ষণসমূহ ধৰা পৰাৰ সময়ত সঠিক সময়ত চিকিৎসাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও ফাউণ্ডেচনৰ দ্বাৰা অতি শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ’ব Cancer Home Care App । যিয়ে ১০টা আঞ্চলিক ভাষাত বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্কট ৰোগৰ সন্দৰ্ভত তথ্য আৰু হোম কেয়াৰৰ সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত অতি লাভদায়ক বুলি প্ৰমাণিত হ’ব ।

