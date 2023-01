আপোনাৰ ছালৰ বাহিৰৰ স্তৰৰ কোষত বাস কৰা সাধাৰণ ভেঁকুৰৰ(ringworm symptoms) দৰে পৰজীৱীৰ ফলত হোৱা সংক্ৰামক ছালৰ ৰোগেই হৈছে ৰিংৱৰ্ম(ringworms) বা সাধাৰণ ভাষাত হৈছে খৰ(coconut is the most effective for ringworms)। ই তলত দিয়া ধৰণে বিয়পিব পাৰে মানুহৰ পৰা মানুহলৈ, আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে ছালৰ পৰা ছালৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে ৰিংৱৰ্ম প্ৰায়ে বিয়পে(ringworm home remedy)।

যদিও ৰিংৱৰ্ম কম কৰাৰ বাবে বহুতো টিপছ আছে, তথাপিও নাৰিকল সকলোতকৈ ফলপ্ৰসূ বুলি প্ৰমাণিত হৈছে । ই আটাইতকৈ পুৰণি চিকিৎসা । সকলো ধৰণৰ ফাংগাচ কম কৰাত সহায় কৰে(ringworm causes)। ব্ৰেকফাষ্ট খাওঁতে এচামুচ সতেজ ৰুকি লোৱা নাৰিকল খাব পাৰে । তিনি ঘণ্টাৰ পিছত অলপ এৰি বা কেষ্টৰ তেল খাব । কৃমিবোৰ নোহোৱালৈকে এইদৰে কৰক(is ringworm dangerous) ৷

প্ৰাচীন কালৰে পৰা ব্যৱহাৰ কৰা আন এটা উপাদান হ’ল নহৰু । সতেজ নহৰু আৰু নহৰুৰ তেল দুয়োটাই কৃমি কম কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । আটাইতকৈ পুৰণি পদ্ধতিটো হ’ল জোতাত সতেজ নহৰু এটা বা দুটা লং থৈ দিয়ক । দৌৰি থাকোঁতে ইহঁতক থেতেলিয়াই পেলোৱা হয় যাৰ ফলত কৃমি নোহোৱা কৰা একপ্ৰকাৰৰ তেল ওলাই যায় এই পদ্ধতিৰ দ্বাৰা ই ছালৰ মাজেৰে তেজত গৈ তাৰ পৰা ই অন্ত্ৰলৈ যায় । ইফালে পেটৰ কৃমিত আক্ৰান্ত শিশুক দৈনিক একাপ ৰুকি লোৱা গাজৰ খাবলৈ দিব পাৰে । গাজৰে সকলো ধৰণৰ পৰজীৱীৰ সৈতে যুঁজ দিয়ে(threadworms in adults) । বিশেষকৈ ই পেটৰ কৃমি নিৰ্মূলৰ বাবেও উপযোগী(threadworms treatment)৷

ডালিমৰ গছৰ ঠাৰি আৰু শিপাৰ বাকলিয়েও মাইট(mites) কম কৰাত সহায় কৰে(mites on humans)। এই ফলৰ গছৰ শিপাৰ ছাল আৰু অধিক ফলপ্ৰসূ । ইয়াৰ ছাল পানীত উতলাই তৈয়াৰ কৰিব পাৰে । ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত পান কৰক । প্ৰাপ্তবয়স্কৰ বাবে ৯০ মিলি. ১৮০ মিলিলিটাৰৰ মাত্ৰাত গ্ৰহণ কৰিব পাৰি । ঘণ্টাত তিনিবাৰকৈ এই পানী খাব পাৰে(how to get rid of mites)। শেষৰ ড’জ খোৱাৰ পিছত ডায়েৰিয়া প্ৰতিৰোধী ঔষধ খাব লাগে । শিশুৰ বাবে এই ইনফিউজনৰ ৩০-৬০ মিলিলিটাৰ মাত্ৰাত দিব পাৰি । ই মাইট কম কৰাত অতি উপযোগী(what are the signs of mites) ৷

লগতে পঢ়ক: Alzheimer: আক্ৰান্ত হোৱাৰ পূৰ্বেই ধৰা পেলাব পাৰিব এই ৰোগৰ লক্ষণ