স্বাস্থ্য ভালে ৰখাৰ বাবে আজিকালি প্ৰত্যেকেই ব্যায়াম, যোগাভ্যাস আদি কৰিবলৈ লৈছে ৷ শাৰিৰীক সুস্থতাৰ বাবে খোজকঢ়া আটাইতকৈ উত্তম উপায় বুলি আগৰে পৰাই মানুহে গণ্য কৰি আহিছে ৷ আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো ৰিভাৰ্চ ৱাকিঙৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে ( what are the benefits of reverse walking) ৷

ৰিভাৰ্চ ৱাকিং বা ওলোটাকৈ খোজ কঢ়াৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে সকলো ফিটনেছ প্ৰশিক্ষক, এথলীট আৰু ফিজিঅ'থেৰাপিষ্টসকল ভালদৰে অৱগত ৷ বহুতো গৱেষণাই ইয়াৰ সত্যাসত্যতা প্ৰমাণ কৰিছে । বি এম চি পেশীকংকাল বিকাৰ আলোচনীত প্ৰকাশিত গৱেষণা অনুসৰি, আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ নতুবা আন কাৰণত আঁঠুৰ বিষ থকাসকলৰ বাবে ৰিভাৰ্চ ৱাকিং উপকাৰী হ'ব পাৰে । জাৰ্ণেল অৱ বায়’মেকানিক্সত প্ৰকাশিত আন এটা অধ্যয়নেও এইটো নিশ্চিত কৰিছে ।

জাৰ্ণেল অৱ চিৰ’প্ৰেক্টিক মেডিচিনত প্ৰকাশিত আন এটা অধ্যয়নত কোৱা হৈছে যে, নিয়মীয়াকৈ ১৫ মিনিট ওলোটাকৈ খোজ কাঢ়িলে পিঠিৰ বিষৰ পৰা সকাহ পোৱা যায় । ওলোটাকৈ খোজ কঢ়াই কেৱল আঁঠু আৰু পিঠিৰ বিষতেই উপশম নিদিয়ে (reverse walking can be beneficial in back and knee pain) ৷ ৰোহেম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা 114 জন লোকৰ ওপৰত কৰা এক অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে, ৰিভাৰ্চ ৱাকিঙৰ ফলত মনোযোগ বৃদ্ধি হয় ৷ লগতে ই স্মৃতিশক্তিও প্ৰখৰ কৰে ।

দিল্লীৰ এজন ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট ডাঃ ৰাহুল ক্ষত্ৰিয়ই উল্লেখ কৰিছে যে, নিয়মীয়াকৈ কিছুসময়ৰ বাবে ৰিভাৰ্চ ৱাকিং কৰিলে ই আমাৰ স্বাস্থ্যক বিভিন্ন ধৰণে লাভান্বিত কৰে । ওলোটাকৈ খোজ কঢ়াৰ অভ্যাসে শাৰিৰীক আৰু মানসিক উভয় স্বাস্থ্যৰে উপকাৰ সাধন কৰে । জাৰ্ণেল অৱ ফিজিকেল থেৰাপী চায়েন্সত প্ৰকাশিত এক অধ্যয়নত এইটোও কোৱা হৈছে যে, ৰিভাৰ্চ ৱাকিঙে শৰীৰৰ ভাৰসাম্যতা বৃদ্ধি কৰে । বিশেষজ্ঞই উল্লেখ কৰা আন কিছুমান লাভালাভৰ বিষয়ে জানো আহক-

1. ৰিভাৰ্চ ৱাকিঙৰ ফলত বিষ, জঠৰতা, চিন্তা আদি দূৰ হয় ৷ এই অভ্যাসে আঁঠু আৰু গাঁঠি ফুলা আৰু বিষৰ পৰা আৰাম দিয়ে । যিসকলৰ হেমষ্ট্ৰিঙত নমনীয়তাৰ অভাৱ দেখা যায় বা আৰ্থ্ৰাইটিছত সমস্যা আছে, তেওঁলোকৰ বাবেও ইয়াক এক ভাল ব্যায়াম বুলি গণ্য কৰা হয় ।

2. ৰিভাৰ্চ ৱাকিঙে পিঠিৰ পেশীৰ নমনীয়তা উন্নত কৰে ৷ ই মেৰুদণ্ড আৰু পিঠিৰ সমস্যাবোৰ দূৰ কৰাত সহায় কৰে ।

3. ৰিভাৰ্চ ৱাকিঙে শৰীৰ আৰু মনৰ ভাৰসাম্য বজাই ৰখাত সহায় কৰে ।

4. এই অভ্যাসে একাগ্ৰতা বৃদ্ধি কৰে, মন শান্ত কৰে ৷ লগতে উদ্বেগ উপশম কৰাত আৰু অন্যান্য মানসিক সমস্যাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত সহায়ক হয় ।

5. ওজন হ্ৰাস কৰিব বিচৰা লোকসকলৰ বাবেও ই ফলপ্ৰসূ । ৰিভাৰ্চ ৱাকিঙে কেলৰি দহন কৰে, যি ওজন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে । জাৰ্ণেল অৱ স্প’ৰ্টছ মেডিচিনত প্ৰকাশিত এক অধ্যয়নে ইয়াক নিশ্চিত কৰিছে ।

6. দৈনিক 20-30 মিনিট ওলোটাকৈ খোজ কাঢ়িলে ৰক্তচাপৰ সমস্যাৰ পৰাও পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি ।

লগতে পঢ়ক: গৰ্ভধাৰণৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণবোৰ কি ?