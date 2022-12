এটা ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টত দাবী কৰা হৈছে যে মূৰৰ ছালত নহৰু, পিয়াঁজ বা আদাৰ ৰস প্ৰয়োগ কৰিলে চুলি সৰা বন্ধ হ’ব পাৰে ।

পিয়াঁজ, আদা নহৰুৱে বাৰুকৈয়ে চুলি সৰা কম কৰিব পাৰেনে?

চুলিৰ বৃদ্ধি কি কি পৰিমাপৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে?

চুলিৰ বৃদ্ধি কেইবাটাও পৰিমাপৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । যেনে-খাদ্য, জিনীয় গুণ, পৰিৱেশ, ৰুটিন ইত্যাদি । Biology Of Hair Growthৰ মতে চুলিৰ গুৰি তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে– Vellus, Medium আৰু Terminal Follicle । চুলিৰ শিপা য’ৰ পৰা মূৰৰ ওপৰৰ আৱৰণত সংলগ্ন হয়, তাৰ গুৰিক বোলে ফোলিকল ।

চুলি কিয় সৰি যায়?

চুলি সৰা বহু কাৰণ হ'ব পাৰে । যেনে – বংশগত, খাদ্যত পুষ্টিৰ অভাৱ, ৰুটিনত খেলিমেলি বা অত্যাধিক মানসিক চাপ ইত্যাদি । নেচনেল লাইব্ৰেৰী অৱ মেডিচিনৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত গৱেষণা পত্ৰ The Genetics Of Human Hair Growthৰ মতে জেনেটিক্সৰ ফলত হোৱা চুলিৰ সমস্যা তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে ।

প্ৰথমটো- ডিছমৰ্ফিক চিনড্ৰম( the dysmorphic syndromes)

দ্বিতীয়টো-মডিফায়াৰ জিনৰ অস্বাভাৱিকতা(the modifier gene abnormalities) আৰু

তৃতীয়টো- একক প্ৰধান জিনৰ অস্বাভাৱিকতা(the single major gene abnormalities)।

নেচনেল লাইব্ৰেৰী অৱ মেডিচিনে(National Library Of Medicine) প্ৰকাশ কৰা গৱেষণা পত্ৰ Diet and hair loss: পুষ্টিকৰ উপাদানৰ অভাৱ আৰু পৰিপূৰক ব্যৱহাৰৰ প্ৰভাৱ অনুসৰি আইৰণৰ অভাৱেই চুলি সৰাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কাৰণ(effects of nutrient deficiency and supplement use) ।

নহৰু, পিয়াঁজ বা আদাৰ ৰসে চুলি সৰা কমাব পাৰিনে?

ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ পোষ্টত দাবী কৰা হৈছে যে, হালধি, পিয়াঁজ বা আদাৰ ৰস প্ৰয়োগ কৰিলে চুলি সৰা কম হ'ব পাৰে । National Library of Medicineৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত গৱেষণা অনুসৰি নহৰু আৰু পিঁয়াজ: ইয়াৰ কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ গুণ, পিঁয়াজ আৰু নহৰু দুয়োটা এলিয়াম শাক-পাচলিৰ শ্ৰেণীত পৰে আৰু ইয়াৰ বংশ হৈছে এলিয়াচিয়া ।

নেচনেল লাইব্ৰেৰী অৱ মেডিচিনৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত প্ৰাকৃতিক চিকিৎসা ঔষধে কিমান দ্ৰুতগতিত ছাল জ্বলাব পাৰে? হালধি পোৰাৰ এটা কেছ ৰিপৰ্ট গৱেষণা পত্ৰখনৰ মতে, হালধি পোনে পোনে ছালত প্ৰয়োগ কৰিলে বিষ আৰু ৰাসায়নিক জ্বলন হ’ব পাৰে । National Centre For Complementary and Integrative Healthৰ তথ্য অনুসৰি নহৰুৱে চুলি সৰা কম কৰিব পাৰে বুলি কোনো গৱেষণা পত্ৰত উল্লেখ কৰা হোৱা নাই ।

ৱাইলী অনলাইন লাইব্ৰেৰীয়ে প্ৰকাশ কৰা গৱেষণা পত্ৰৰ মতে, পিঁয়াজৰ দ্বাৰা চুলি সৰা কমাব পাৰি কিন্তু জেনেটিক্স, এলোপেচিয়া বা যিকোনো ৰোগৰ বাবে চুলি সৰা কম কৰিব নোৱাৰি । লগতে এই বিষয়ত গৱেষণা পত্ৰৰ অভাৱ । 6-Gingerol Inhibits Hair Shaft Growth in Cultured Human Hair Follicles and Modulates Hair Growth in Mice গৱেষণা পত্ৰখনৰ মতে, চুলি সৰা কম কৰাৰ বাবে বহু সামগ্ৰীত আদা ব্যৱহাৰ কৰা হয় যদিও ইয়াৰ সন্দৰ্ভত কোনো বৈজ্ঞানিক প্ৰমাণ উপলব্ধ নহয়, যিয়ে এই দাবী নিশ্চিত কৰে ।

চিকিৎসকে এই সন্দৰ্ভত মত প্ৰকাশ কৰি কয় যে, পূৰ্বতেও মানুহে ঘৰুৱা ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে যদিও ঘৰুৱা ঔষধৰ বাবে বহু লোকৰ সংক্ৰমণৰ আশংকা থাকে, যাৰ ফলত folliculitis হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে । এই অৱস্থাত মূৰৰ ছাল প্ৰদাহ হৈ পৰে । ইয়াৰ বাহিৰেও scalpত খজুৱতি, জ্বলা-পোৰা বা ফোহা ওলাব পাৰে । লগতে নহৰু, আদা বা পিঁয়াজে চুলি সৰা ৰোধ কৰিব পাৰে বুলি কোনো সুনিৰ্দিষ্ট প্ৰমাণ পোৱা নাযায় ।

শেষত উপৰোক্ত গৱেষণা পত্ৰ আৰু চিকিৎসকৰ বক্তব্যৰ ভিত্তিত ক’ব পাৰি যে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ পোষ্টত কৰা দাবীৰ সম্পূৰ্ণ সত্যতা নাই আৰু এই উপাদানসমূহৰ ৰস উলিওৱাৰ ভুল প্ৰভাৱক আওকাণ কৰা হৈছে যিটো ক্ষতিকাৰক হ’ব পাৰে ৷

