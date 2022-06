খাদ্যৰ বিষক্ৰিয়া হৈছে এক খাদ্যজনিত ৰোগ, যি দূষিত খাদ্য খোৱাৰ ফলত হয় । খাদ্যৰ বিষক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰা তিনিটা মুখ্য সংক্ৰামক হৈছে- বেক্টেৰিয়া, পৰজীৱী আৰু ভাইৰাছ (Food poisoning) । খাদ্য বিষক্ৰিয়াৰ কিছু সচৰাচৰ লক্ষণৰ ভিতৰত আছে:

পেটৰ বিকাৰ Upset stomach

পেটৰ বিষ Stomach cramps

অসুস্থ অনুভৱ কৰা Nausea

বমি Vomiting

ভোক হ্ৰাস Loss of appetite

ডায়েৰিয়া Diarrhea

জ্বৰ Fever

ভাগৰ, দুৰ্বলতা Fatiguability, weakness

এই লক্ষণবোৰে সাধাৰণতে দূষিত খাদ্য খোৱাৰ কেইঘণ্টামান পিছত দেখা দিব পাৰে ৷ অৱশ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত কেইদিনমান বা এসপ্তাহ পিছতো দেখা দিব পাৰে । সাধাৰণতে খাদ্য বিষক্ৰিয়াৰ চিকিৎসা সম্ভৱ কিন্তু ইয়াৰ তীব্ৰতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে আৰোগ্য হ'বলৈ কেইঘণ্টামান বা কেইদিনমান লাগিব পাৰে ।

খাদ্য বিষক্ৰিয়াৰ গুৰুতৰ লক্ষণবোৰ কি(What are the severe symptoms)

ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু প্ৰতিৰোধ কেন্দ্ৰৰ (Centers for Diseases Control and Prevention,CDC) মতে, যদি আপোনাৰ লক্ষণবোৰ গুৰুতৰ হয়, তেন্তে ততাতৈয়াকৈ আপুনি চিকিৎসক অথবা স্বাস্থ্যসেৱা কেন্দ্ৰলৈ যাওঁক ৷ গুৰুতৰ লক্ষণৰ ভিতৰত আছে:

ৰক্তক্ষয়ী ডায়েৰিয়া (Bloody diarrhea)

তীব্ৰ জ্বৰ,য’ত আপোনাৰ মুখত জোখা উষ্ণতা 102 ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইটতকৈ অধিক (High fever)

সঘনাই বমি কৰা, যাৰ ফলত ডিহাইড্ৰেচন হ'ব পাৰে (Frequent vomiting that prevents keeping liquids down,which can lead to dehydration)

ডিহাইড্ৰেচন অৰ্থাৎ কমকৈ প্ৰস্ৰাৱ হোৱা বা একেবাৰে নোহোৱাই, মুখ আৰু ডিঙি শুকান হৈ যোৱা বা থিয় হৈ থাকোঁতে মূৰ ঘূৰোৱা (Signs of dehydration, including little or no urination, a very dry mouth and throat, or feeling dizzy when standing up)

ডায়েৰিয়া যি 3 দিনতকৈ বেছি সময় থাকে (Diarrhea that lasts more than 3 days)

খাদ্য বিষক্ৰিয়াৰ ফলত দীৰ্ঘম্যাদী ৰোগ হ'ব পাৰে নেকি (Can there be a long-term illness)

Centers for Diseases Control and Prevention,CDC য়ে লগতে আৰু উল্লেখ কৰে যে বেছিভাগ লোকৰ কেৱল মৃদু ৰোগহে হয়, যি কেইঘণ্টামানৰ পৰা কেইবাদিন ধৰি থাকে । অৱশ্যে, কিছুমান লোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰে আৰু কিছুমান ৰোগৰ ফলত দীৰ্ঘম্যাদী স্বাস্থ্য সমস্যাই দেখা দিয়াৰ লগতে বহুতৰ ক্ষেত্ৰত আনকি মৃত্যু হোৱাও দেখা যায় ৷ খাদ্যৰ দ্বাৰা বিয়পি পৰা সংক্ৰমণৰ ফলত তলত উল্লেখ কৰা বেমাৰ হ'ব পাৰে:

দীৰ্ঘম্যাদী আৰ্থ্ৰাইটিছ (Chronic arthritis)

মগজু আৰু স্নায়ুৰ ক্ষতি (Brain and nerve damage)

হিমোলাইটিক ইউৰিমিক চিণ্ড্ৰোমৰ বাবে বৃক্কৰ বিফলতা (Kidney failure caused by hemolytic uremic syndrome,HUS)

কি মনত ৰখা উচিত (What to remember)

খাদ্যত বিষক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰা জীৱ বা বীজাণু সাধাৰণতে আমি গ্ৰহণ কৰা প্ৰায় সকলো খাদ্যতে পোৱা যায়, কিন্তু খাদ্য ৰন্ধাৰ সময়ত জুইৰ তাপে এই বীজাণুবোৰ ধ্বংস কৰে । কেঁচা বা সঠিকভাৱে পূৰঠ নোহোৱা খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ ফলত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হ’ব পাৰে । সেয়েহে, নিশ্চিত কৰিব যে আপুনি তৈয়াৰ কৰা খাদ্য সঠিকভাৱে খোৱাৰ উপযোগীকৈ সিজিছে । কেঁচা বা কমকৈ ৰন্ধা খাদ্য, বিশেষকৈ মাংস আৰু কণী গ্ৰহণ নকৰিব ।

ফল আৰু পাচলি ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে সদায় ভালদৰে ধুব । বহুসময়ত পানীও দূষিত হৈ থাকিব পাৰে আৰু ইয়ো খাদ্যৰ বিষক্ৰিয়াৰ কাৰণ হ'ব পাৰে । সেয়েহে, সদায়ে পৰিষ্কাৰ বা উতলা পানী খাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হয় ।

ইয়াৰ উপৰিও, সঠিক পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰখাটো প্ৰয়োজনীয় । ৰন্ধা আৰু খোৱাৰ আগতে আপোনাৰ হাত ধুবলৈ নাপাহৰিব । শিশু, গৰ্ভৱতী মহিলা, ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা কমকৈ থকা অক্ষম লোক আৰু বৃদ্ধ প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকৰ ক্ষেত্ৰত ৰন্ধা আৰু খোৱাৰ সময়ত বিশেষ যত্ন ল'ব লাগে ।

আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল, খাদ্যৰ বিষক্ৰিয়াত ভুগি থকাৰ সময়ত গোটেই দিনটোত যথেষ্ট পৰিমাণে পানী আৰু অন্যান্য তৰল খোৱাটো দৰকাৰী যাতে ডায়েৰিয়া আৰু বমিৰ ফলত ডিহাইড্ৰেচন নহয় ।

