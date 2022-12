আমি সকলোৱে জানো যে সমগ্ৰ বিশ্বতে Corona মহামাৰীয়ে এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে । বিশ্বত কোটি কোটি লোক এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগতে লাখ লাখ লোকৰ মৃত্যুও হৈছে । কিন্তু Coronaৰ পিছত এতিয়া এক নতুন ভাইৰাছৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ।

উল্লেখ্য যে, কাটাৰত অনুষ্ঠিত হৈ থকা ফিফা বিশ্বকাপতো(FIFA World Cup 2022) এনে এক ভয়ানক ভাইৰাছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে (Camel flu is the new risk in Qatar)। এই ভাইৰাছৰ নাম হৈছে কেমেল ফ্লু । কিন্তু কি এই কেমেল ফ্লু আৰু ই আমাৰ বাবে কিমান বিপজ্জনক এই বিষয়ে সবিশেষ জানো আহক-

কেমেল ফ্লু কি?

চিকিৎসকে জানিবলৈ দিয়ে যে, কৰ’না ভাইৰাছৰ মিউটেচন অতি দ্ৰুত । ঔষধৰ প্ৰভাৱ আৰু শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ইয়াৰ ৰূপ সলনি হয় । স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলক যদি বিশ্বাস কৰিব লাগে তেন্তে কেমেল ফ্লুও Covid-19ৰেই এটা প্ৰকাৰ(Camel flu is the new risk in Qatar) । চিকিৎসকৰ মতে, ই উটৰ পৰা মানুহলৈ বিয়পে তাৰ পিছত ইজনৰ পৰা আনজনৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি খুব দ্ৰুতগতিত বিয়পিবলৈ আৰম্ভ কৰে । একে সময়তে এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বতে এই ভাইৰাছৰ আশংকা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে(Camel Flu A New Risk For FIFA Fans) ।

কাটাৰৰ পৰা কিয় কেমেল ফ্লুৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি পাইছে?

চিকিৎসকে কয় যে, কাটাৰ হৈছে এক মৰুভূমি অঞ্চল । ইয়াত বৃহৎ সংখ্যক উট পোৱা যায় ৷ এই ভাইৰাছ কেৱল উটতহে পোৱা যায় আৰু ইহঁতৰ যোগেদিহে মানুহলৈ সংক্ৰমিত হয় । এইবাৰ কাটাৰত আয়োজন কৰা হৈছে ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ(Camel Flu A New Risk For FIFA Fans) । একে সময়তে বিশ্বকাপ চাবলৈ বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে আহি ইয়াত ভিৰ কৰিছেহি । এই ঠাইত আহি মানুহে উটত উঠিছে, এনে পৰিস্থিতিত পোনপটীয়াকৈ এই ভাইৰাছে মানুহক আক্ৰান্ত কৰিছে । উল্লেখ্য যে,কাটাৰ বিশ্বকাপৰ সময়ত ইয়ালৈ অহা লোকসকলক উটক স্পৰ্শ নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।

কেমেল ফ্লুৰ লক্ষণসমূহ?

এজন ব্যক্তিৰ পৰা আন এজনলৈ সংক্ৰমিত হোৱা এই ভাইৰাছৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ লগে লগে আপুনি বহুতো লক্ষণ দেখা পাব পাৰে যেনে- উশাহ-নিশাহ লোৱাত অসুবিধাৰ লগতে জ্বৰ, শুকান কাহ, ডিঙিৰ বিষো হ’ব পাৰে । সেয়ে এনে লক্ষণ দেখা দিয়াৰ লগে তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উচিত(camel flu symptoms) ৷

লগতে পঢ়ক: World Disabled Day 2022: বিশেষভাৱে সক্ষমসকলৰ বাবে সম্পূৰ্ণ এটা দিন