প্ৰতিবছৰে কাৰ্তিক মাহৰ কৃষ্ণ পক্ষৰ দ্বিতীয়া তিথিৰ দিনা ভাই দুজ উদযাপন কৰা হয়(Bhai Dooj) । ২০২২ চনৰ দীপাৱলীৰ দিনা সূৰ্যগ্ৰহণৰ বাবেই ভাই দুজ অক্টোবৰৰ ২৬ তাৰিখে উদযাপন কৰা হ’ব নে ২৭ তাৰিখে উদযাপন হ’ব সেই সন্দৰ্ভত মানুহৰ মাজত ব্যাপক বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে ।

ধৰ্মীয় গ্ৰন্থসমূহৰ মতে ভাই দুজ বা যম দ্বিতীয়াৰ দিনা যমৰাজে ভগ্নী যমুনাৰ ঘৰত গৈ কিছু ৰীতি-নীতি কৰি তেওঁক সম্ভাষণ জনোৱাৰ পিছত ভোজন কৰিছিল । যমৰাজে তেওঁক এটা বৰদান দিলে যে প্ৰতি বছৰে ভাই দুজ অৰ্থাৎ যম দ্বিতীয়াৰ দিনা যেতিয়া ভাতৃয়ে ভগ্নীৰ ঘৰলৈ যাব তেতিয়া ইয়ে ভগ্নীৰ দীৰ্ঘায়ু আৰু সমৃদ্ধিশালী জীৱনৰ বাবে কামনা কৰিব ।

26 নে 27 জানি লওক ভাই দুজৰ সঠিক দিন

২০২২ চনত কাৰ্তিক কৃষ্ণ পক্ষৰ দ্বিতীয় তিথি দুয়োটা দিনতে পৰে, ২৬ তাৰিখৰ লগতে ২৭ অক্টোবৰ । ভাই দুজ উৎসৱ ২৬ অক্টোবৰত দিনৰ ০২:৪৩ বজাৰ পৰা ২৭ অক্টোবৰৰ দিনৰ ১২:৪৫ বজালৈ চলিব(Muhurat for Bhai Dooj 2022) । ভাতৃৰ কপালত তিলক প্ৰয়োগ কৰাৰ বিধি সম্পন্ন কৰাৰ শুভ সময় হ’ব নিশা ১২:১৪ বজাৰ পৰা ১২:৪৭ বজালৈ ।

কেইবাঠাইত উদয়া তিথি অনুসৰি অহা ২৭ অক্টোবৰত ভাই দুজ উৎসৱ পালন কৰা হ’ব(Diwali 2022) । এই সময়সূচী অনুসৰি ২৭ অক্টোবৰত ভাই দুজ উদযাপনৰ শুভ সময় হ’ব পুৱা ১১:০৭ বজাৰ পৰা নিশা ১২:৪৬ বজালৈ ।

ভাই দুজৰ পৌৰাণিক কাহিনী

পৌৰাণিক কাহিনী অনুসৰি ভাই দুজৰ দিনা যমৰাজে ভগ্নী যমুনাৰ আহ্বানত তেওঁৰ ঘৰলৈ গৈ তাত খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছিল । তেতিয়াৰ পৰা প্ৰতি বছৰে কাৰ্তিক মাহৰ শুক্ল পক্ষৰ দ্বিতীয় দিনা ভাই দুজৰ পৰম্পৰা আৰম্ভ হৈছিল(story behind and why this is celebrated) ।

26 নে 27 জানি লওক ভাই দুজৰ সঠিক দিন

দৰাচলতে যমুনাৰ কামত ব্যস্ত থকাৰ বাবে বাৰে বাৰে ঘৰত খাবলৈ দিয়া নিমন্ত্ৰণ এৰাই চলিছিল যমৰাজে । যমুনাৰ ঘৰত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত ভগ্নী যমুনাই কপালত তিলক লগাই ভাতৃ যমৰাজৰ আৰতি কৰে আৰু খাদ্য খাই থকাৰ সময়ত ভাতৃৰ সুখী জীৱনৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে ।

ইয়াৰ পিছত ভাতৃ যমৰাজে ভগ্নী যমুনাক এটি বৰদান দি ক’লে যে প্ৰতি বছৰে এই তাৰিখত ঘৰলৈ আহি ভায়েকৰ কপালত তিলক লগাই দিবলৈ, তেতিয়া ভনীয়েকৰ জীৱনৰ ভয় শেষ হ’ব । তেতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হ’ল ভাই দুজ উৎসৱ । বিশ্বাস অনুসৰি এই বিশেষ দিনটোত যমুনা নদীত গা ধোৱাৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে ।

লগতে পঢ়ক: Bhai Dooj 2022: জানি লওক ভাই দুজৰ মহত্ব, পূজা পদ্ধতি তথা পৌৰাণিক কাহিনী