হিন্দু ধৰ্মৰ আন আন উৎসৱৰ দৰে ভাই দুজ উৎসৱৰো এক বিশেষ তাৎপৰ্য আছে । ইয়াৰ স্বীকৃতি আৰু অধিক বৃদ্ধি পায় কাৰণ ই দীপাৱলীৰ পাঁচদিনীয়া উৎসৱৰ ভিতৰত অন্যতম । ৰক্ষাবন্ধনৰ দৰেই ভাই দুজ উৎসৱতো ভাই-ভনীৰ সুন্দৰ সম্পৰ্ক, মৰম-মৰমৰ প্ৰতীক হিচাপে উদযাপন কৰা হয় । দীপাৱলীৰ পিছতে পালন কৰা হয় ভাই দুজ উৎসৱ(Diwali 2022) । হিন্দু পঞ্জিকা অনুসৰি কাৰ্তিক মাহৰ শুক্ল পক্ষৰ দ্বিতীয় দিনা ভাই দুজ উদযাপন কৰা হয়(Bhai Dooj History culture religious) ।

জানি লওক ভাই দুজৰ মহত্ব, পূজা পদ্ধতি তথা পৌৰাণিক কাহিনী

দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন নামেৰে জনাজাত ভাই দুজ(Bhai Dooj Festival) । ভাই দুজক ভাই দুজ, ভাই টিকা, যম দ্বীতিয়া, ভত্ৰী দ্বীতিয়া বুলিও কোৱা হয় । ভাই দুজৰ দিনা ভগ্নীসকলে ভাতৃক তিলক লগাই আৰতি কৰে আৰু তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘজীৱন, সুখ আৰু সমৃদ্ধি আৰু জীৱনত সমৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে ।

ইয়াৰ পিছত ভাতৃসকলে ভগ্নীক উপহাৰ দিয়ে । পৌৰাণিক মান্যতা অনুসৰি ভাই দুজৰ দিনা যমৰাজ ভগ্নীক যমুনাৰ আমন্ত্ৰণত তেওঁৰ ঘৰলৈ আহাৰ খাবলৈ আহে । সেয়ে এই দিনটোত মৃত্যুৰ দেৱতা যমৰাজ যমুনাৰ পূজা কৰাৰ এক নিয়ম আছে(How to celebrate Bhai Dooj) ।

ভাই দুজৰ তাৰিখ আৰু শুভ সময় ২০২২

এইবাৰ ২৭ অক্টোবৰ বৃহস্পতিবাৰে পালন কৰা হ’ব ভাই দুজ উৎসৱ(muhurta for Bhai Dooj) । হিন্দু পঞ্জিকা অনুসৰি ভাই দুজ কাৰ্তিক মাহৰ শুক্ল পক্ষৰ দ্বিতীয় দিনা পৰে । এইবাৰ ভাই দুজৰ দিনা ভাইৰ কপালত তিলক কৰাৰ শুভ সময় হ’ব ২৭ অক্টোবৰৰ দিনৰ ১২.১৪ বজাৰ পৰা ১২.৪৭ বজালৈ ।

ভাই দুজ পূজা পদ্ধতি

ভাই দুজৰ দিনা শুভ সময়খিনি মনত ৰাখি ভগ্নীসকলে ভাতৃৰ তিলক আৰু আৰতিৰ বাবে এখন থালত পূজা প্ৰস্তুত কৰে ।

পূজা স্থানত কুমকুম, অক্ষত, চন্দন, পানী, মিঠাই, ফল-মূল আদি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় ।

কপালত তিলক লগাবলৈ ভাতৃক পূব দিশৰ পিনে বহিবলৈ দিয়া হয় ।

ইয়াৰ পিছত ভাতৃৰ মূৰত কাপোৰ ৰাখি ভগ্নীসকলে শুভ সময়ত তিলক কৰিব লাগে ।

তিলক লগোৱাৰ পিছত ভাতৃক মিঠাই খুৱাই আৰতি কৰিব লাগে ।

আৰতি আৰু তিলকৰ পিছত ভাতৃসকলে ভগ্নীসকলক কিছুমান বস্তু তথা উপহাৰ দি সদায় ভগ্নীক ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে(Gifts and shopping for Bhai Dooj) ।

ভাই দুজৰ পৌৰাণিক কাহিনী

পৌৰাণিক কাহিনী অনুসৰি ভাই দুজৰ দিনা যমৰাজে ভগ্নী যমুনাৰ আহ্বানত তেওঁৰ ঘৰলৈ গৈ তাত খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছিল । তেতিয়াৰ পৰা প্ৰতি বছৰে কাৰ্তিক মাহৰ শুক্ল পক্ষৰ দ্বিতীয় দিনা ভাই দুজৰ পৰম্পৰা আৰম্ভ হৈছিল(story behind and why this is celebrated) ।

দৰাচলতে যমুনাৰ কামত ব্যস্ত থকাৰ বাবে বাৰে বাৰে ঘৰত খাবলৈ দিয়া নিমন্ত্ৰণ এৰাই চলিছিল যমৰাজে । যমুনাৰ ঘৰত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত ভগ্নী যমুনাই কপালত তিলক লগাই ভাতৃ যমৰাজৰ আৰতি কৰে আৰু খাদ্য খাই থকাৰ সময়ত ভাতৃৰ সুখী জীৱনৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে ।

ইয়াৰ পিছত ভাতৃ যমৰাজে ভগ্নী যমুনাক এটি বৰদান দি ক’লে যে প্ৰতি বছৰে এই তাৰিখত ঘৰলৈ আহি ভায়েকৰ কপালত তিলক লগাই দিবলৈ, তেতিয়া ভনীয়েকৰ জীৱনৰ ভয় শেষ হ’ব । তেতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হ’ল ভাই দুজ উৎসৱ । বিশ্বাস অনুসৰি এই বিশেষ দিনটোত যমুনা নদীত গা ধোৱাৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে ।

