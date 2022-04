জলবায়ুৰ কথা বিবেচনা কৰি মানুহে গ্ৰীষ্মকালৰ আগমনৰ লগে লগে পানী সেৱনৰ পৰিমাণ বঢ়াই দিব লাগে ৷ মানুহে নাৰিকল পানী, কুঁহিয়াৰৰ ৰস আৰু অন্যান্য তৰল যেনে তিয়ঁহ, তৰমুজৰ পানীৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিব লাগে যাতে ভিতৰৰ পৰা হাইড্ৰেটেড হৈ থাকে । স্কিনকেয়াৰ ব্ৰেণ্ড এটাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া বৈশালী শাৰদাই মানুহক পেৰাবেন-মুক্ত, সুবাস-মুক্ত আৰু ছালফেট-মুক্ত সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে (How to keep skin healthy in summers) । তেওঁ চাৰিটা সৰল ছালৰ যত্ন আগবঢ়াইছে-

গ্ৰীষ্মকালত ছালৰ জ্বলা-পোৰা আৰু টেনিং হয় । ইয়াৰ চিকিৎসাৰ বাবে মানুহে প্ৰাকৃতিক সামগ্ৰী যেনে এলোভেৰা, পুদিনা, মেৰিগোল্ড, ৰ’জ ৱাটাৰ, দৈ আৰু চন্দন কাঠ ব্যৱহাৰ কৰা উচিত (Summer skincare) । এই উপাদানবোৰৰ প্ৰয়োগে ছালক শীতল কৰি ৰখাত সহায় কৰে আৰু ভিতৰৰ পৰা ছালখনক পুনৰুজ্জীৱিত কৰে । মুখত দৈ প্ৰয়োগ কৰিলে ই এক্সফলিয়েটৰৰ দৰে কাম কৰে আৰু মৃত কোষবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰে ।

গ্ৰীষ্মকালৰ ছালৰ যত্নৰ বাবে মানুহে ঘৰতে পোৱা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ( Skin care in summer at home)। উদাহৰণ স্বৰূপে, টেন আঁতৰাবলৈ আলুৰ ৰস ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি । আলুৰ দৰে বিলাহীও ছালত প্ৰয়োগ কৰি উপকাৰিতা লাভ কৰিব পাৰি ৷

ছালখনক সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ মানুহে দিনত দুবাৰকৈ মুখ পৰিষ্কাৰ কৰি ময়েশ্চৰাইজৰ সনা উচিত । দিনৰ ভাগত মৃদু ময়েশ্চৰাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু ৰাতি ছালত অলপ গধুৰ ময়েশ্চৰাইজৰ সানিব পাৰে । আপোনাৰ ছালক সকলো ধৰণৰ ক্ষতিকাৰক ৰশ্মিৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ ঘৰৰ বাহিৰে ভিতৰে সকলোতে দৈনিক চান স্ক্ৰীণ ব্যৱহাৰ কৰক ৷

আপোনাৰ ছালৰ প্ৰকাৰৰ বাবে তৈয়াৰ কৰা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰক, উদাহৰণ স্বৰূপে, যদি আপোনাৰ ছাল তৈলাক্ত বা ইয়াৰ বিপৰীতে শুকান হয় তেনেহ’লে সেই ছালৰ বাবে উপযোগী সামগ্ৰীহে ব্যৱহাৰ কৰিব ৷

আমাৰ চৰ্মৰোগ বিশেষজ্ঞ, ডাঃ শৈলাজা সুৰাপানেনীয়ে কিছুমান ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ আৰু মৌলিক প্ৰতিকাৰৰ পৰামৰ্শ দিছে ( Skin care tips for summer in India) যাক আপোনালোকে ঘৰত অনুশীলন কৰিব পাৰে :

ছালৰ দাগৰ বাবে ল’ব লগা সাৱধানতা :

1.প্ৰভাৱিত এলেকাত দিনত 2-3 বাৰ কেলামাইন লোচন প্ৰয়োগ কৰিব

2.টাৱেল এখন ঠাণ্ডা পানীত ডুবাই প্ৰভাৱিত স্থানত প্ৰয়োগ কৰক

3.এলোভেৰা জেল প্ৰয়োগ কৰক

4.প্ৰিক্লি হিট পাউডাৰে ছালৰ জ্বলা-পোৰাৰ পৰা উপশম পোৱাত সহায় কৰে

5.যদি ছাল অধিক বেয়া হয়, ফোনযোগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওঁক ।

গ্ৰীষ্মকালত আৰু ব্যায়ামৰ পিছত অধিক ঘাম নিঃসৰণ হোৱাৰ বাবে, কাষলতি বা পিউবিক এলেকা ভেঁকুৰৰ সংক্ৰমণৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হ'ব পাৰে । তেনেকুৱাত আপুনি কি কৰা উচিত ( summer skincare treatments):

1.ব্যায়ামৰ পিছত তৎক্ষণাত গা ধোৱক

2.গৰমৰ দিনত দুবাৰকৈ গা ধোৱক

3.গা ধুই উঠি সম্পূৰ্ণকৈ গাটো শুকানকৈ মুচিব

4.গা শুকুৱাৰ পিছত টেলকাম পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব

5.পাতল, কপাহী কাপোৰ পিন্ধিব

