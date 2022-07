এভোকাডো ফলৰ গুণাগুণ (Avocado fruits health benefits) সম্পৰ্কে আপুনি জানেনে ? এক নতুন অধ্যয়ন অনুসৰি, ছমাহৰ বাবে যদি দিনত এটাকৈ এভোকাডো ফল খায় তেন্তে ওজন বা মেদবহুল লোকসকলৰ পেটৰ চৰ্বি, যকৃতৰ চৰ্বি বা কঁকালৰ পৰিধিৰ ওপৰত বিশেষ কোনো প্ৰভাৱ নপৰে (eating avocado no effect on fats) । অৱশ্যে ইয়াৰ ফলত অস্বাস্থ্যকৰ কলেষ্টেৰলৰ স্তৰ সামান্য হ্ৰাস পায় (eating Avocado decreases unhealthy cholesterol levels) । পেন ষ্টেটৰ গৱেষকসহ যিটো দলে উক্ত যাদৃচ্ছিক পৰীক্ষণটো চলাইছিল তেওঁলোকে (Penn State researchers randomized trial about Avocado) এইটোও পাইছিল যে অধ্যয়নৰ সময়ছোৱাত এভোকাডো খাই থকা পৰীক্ষাত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ খাদ্যৰ মানদণ্ডৰ উন্নত আছিল (avocados has better quality diets) ।

আহাতে, যদিও পূৰ্বতে সৰু সৰু অধ্যয়নবোৰে এভোকাডো খোৱা আৰু শৰীৰৰ ওজন হ্ৰাস, বিএমআই, আৰু কঁকালৰ পৰিধিৰ মাজত এক সম্পৰ্ক বিচাৰি পাইছিল (Avocados and lower body weight, BMI, waist circumferences), শেহতীয়া অধ্যয়নটো আছিল এভোকাডোৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰভাৱৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে কৰা সৰ্ববৃহৎ, আটাইতকৈ বিস্তৃত অধ্যয়ন । এইটো হৈছে বৃহৎ সংখ্যক অংশগ্ৰহণকাৰীৰ আৰু দীৰ্ঘ সময়জোৰা অধ্যয়ন ।

পেন ষ্টেটৰ পুষ্টি বিজ্ঞানৰ ইভান পুঘ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক পেনি ক্ৰিছ-ইথাৰ্টনে কয়, "যদিও এভোকাডোৱে পেটৰ চৰ্বি বা ওজন বৃদ্ধিত প্ৰভাৱ পেলোৱা নাছিল, তথাপিও অধ্যয়নটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে এভোকাডো এক সু-সন্তুলিত আহাৰৰ উপৰি উপকাৰী খাদ্য হ'ব পাৰে (avocados can add well balanced diet) ।" "এই অধ্যয়নত প্ৰতিদিনে এটা এভোকাডো অন্তৰ্ভুক্ত কৰাত দেখা গৈছিল যে তাৰ ফলত ওজন বৃদ্ধি হোৱা নাছিল আৰু লগতে এলডিএল কলেষ্টেৰল সামান্য হ্ৰাস হৈছিল (decrease in LDL cholesterol) । যিবোৰ উন্নত স্বাস্থ্যৰ বাবে সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ ফলাফল ।"

টেক্সাছ টেক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ (Texas Tech University) পুষ্টি বিজ্ঞানৰ সহকাৰী অধ্যাপক ক্ৰিষ্টিনা পিটাৰছেনে (Assistant professor of nutritional sciences Kristina Petersen) কয় যে অধ্যয়নটোত এইটোও পোৱা গৈছে যে দৈনিক এভোকাডো খোৱাৰ ফলত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ আহাৰৰ সামগ্ৰিক মানদণ্ড 100 পইণ্টৰ স্কেলত 8 পইণ্ট উন্নত হয় । "আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত আমেৰিকানসকলৰ বাবে আহাৰৰ নিৰ্দেশনা পালন কৰাটো সাধাৰণতে অতি দুৰ্বল (Dietary Guidelines of Americans generally poor) আৰু আমাৰ ফলাফলে পৰামৰ্শ দিয়ে যে প্ৰতিদিনে এভোকাডো খোৱাটোৱে সামগ্ৰিক আহাৰৰ মানদণ্ড যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।" পিটাৰছেনে কয় । "এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো আমি জানো যে উচ্চ আহাৰৰ মানদণ্ড হৃদৰোগ, টাইপ 2 ডায়বেটিছ (type 2 diabetes) আৰু কিছুমান কৰ্কট ৰোগকে ধৰি কেইবাটাও ৰোগৰ বিপদাশংকাৰ নিম্নতাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ।"

শেহতীয়াকৈ আমেৰিকান হাৰ্ট এছ'চিয়েচনৰ জাৰ্নেলত (Journal of the American Heart Association) প্ৰকাশিত এই গৱেষণাটো ৱেক ফৰেষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ৰ (Wake Forest University) সহযোগত লোমা লিণ্ডা বিশ্ববিদ্যালয় (Loma Linda University), টাফ্টছ বিশ্ববিদ্যালয় (Tufts University) আৰু ইউচিএলএৰ (UCLA) যৌথ উদ্যোগত কৰা হৈছিল । অধ্যয়নটোৰ বাবে গৱেষকসকলে অধিক ওজন বা মেদবহুলতাৰ সন্মুখীন হোৱা শতাধিক অংশগ্ৰহণকাৰীৰ ওপৰত ছয় মাহৰ পৰীক্ষা চলাইছিল । তাৰে আধা সংখ্যকক প্ৰতিদিনে এটা এভোকাডো খাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল । আনহাতে, বাকী অৰ্ধাংশত তেওঁলোকে সচৰাচৰ খোৱা আহাৰ অব্যাহত ৰাখিবলৈ দি তেওঁলোকক মাহত দুটাতকৈ কম এভোকাডো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল । অধ্যয়নটোৰ আগতে আৰু শেষত এম আৰ আই ব্যৱহাৰ কৰি পেট আৰু অন্যান্য অঙ্গৰ চাৰিওফালৰ চৰ্বি সঠিকভাৱে জোখা হৈছিল ।

লোমা লিণ্ডা ইউনিভাৰ্চিটি স্কুল অব পাব্লিক হেল্থৰ অধ্যাপক জোন চাবাটে কয়, "যদিও দিনে এটা এভোকাডো খোৱাৰ ফলত পেটৰ চৰ্বি (improvements in abdominal fat) আৰু অন্যান্য কাৰ্ডিঅমেটাবলিক বিপদাশংকাৰ (cardiometabolic risk factors) কাৰকবোৰত নিদানিকভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ উন্নতি হোৱা নাছিল, কিন্তু দিনে এটা এভোকাডো খোৱাৰ কৰাৰ ফলত শৰীৰৰ ওজন বৃদ্ধি হোৱা নাছিল ।" "এইটো ইতিবাচক কিয়নো এভোকাডোৰ পৰা অতিৰিক্ত কেলৰি খোৱাটোৱে শৰীৰৰ ওজন বা পেটৰ চৰ্বি প্ৰভাৱিত নকৰে আৰু ই সৰ্বমুঠ আৰু এলডিএল কলেষ্টেৰল (LDL-cholesterol) সামান্য হ্ৰাস কৰে ।" তেওঁ লগতে কয় ।

তেওঁলোকে এইটোও পাইছিল যে দৈনিক এভোকাডো খোৱাৰ ফলত মুঠ কলেষ্টেৰল প্ৰতি ডেচিলিটাৰত 2.9 মিলিগ্ৰাম (মিগ্ৰা/ডিএল) হ্ৰাস হয় আৰু এলডিএল কলেষ্টেৰল 2.5 মিগ্ৰা/ডিএল হ্ৰাস হয় । গৱেষকসকলে কয় যে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে অধ্যয়নটোৰ পৰা অধিক তথ্য বিশ্লেষণ কৰাটৈ অব্যাহত ৰাখিব । উদাহৰণ স্বৰূপে, অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক প্ৰতিদিনে এভোকাডো কেনেদৰে খাব লাগে সেই বিষয়ে নিৰ্দেশ দিয়া হোৱা নাছিল । সেয়ে ভৱিষ্যতৰ গৱেষণাই পৰীক্ষাটোত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে কেনেদৰে তেওঁলোকৰ আহাৰত এভোকাডো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে কেনেদৰে এভোকাডো খাইছিল, তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ফলাফলত কিবা পাৰ্থক্য দেখা যায় নেকি সেইটো অনুসন্ধান কৰিব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক :নৱজাতকৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰোঁতে মনত ৰাখিবলগীয়া ৫ টা কথা