কৃত্ৰিম মিঠাৰ লাভালাভ আৰু ক্ষতি সম্পৰ্কে সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ মানুহৰে ভিন্ন মতামত আছে (benefits and harms of artificial sweeteners) । কিন্তু এই সন্দৰ্ভত কৰা গৱেষণা আৰু চিকিৎসকসকলৰ মতে, ইয়াক উচ্চ পৰিমাণত সেৱন কৰাটো আমাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক বুলি বিশ্বাস কৰা হয় (artificial sweeteners harmful for physical and mental health) ।

কৃত্ৰিম মিঠাই শৰীৰ আৰু মগজু দুয়োৰে ক্ষতি কৰিব পাৰে (Artificial sweeteners can harm Body and Brain) : মানৱ শৰীৰৰ ওপৰত কৃত্ৰিম মিঠাৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে বিশ্বজুৰি বহুতো অধ্যয়ন কৰা হৈছে । য'ত ই উপকাৰী নে ক্ষতিকাৰক তাক জানিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে । যদি সেইবোৰ ক্ষতিকাৰক, তেন্তে সেইবোৰে আমাৰ শৰীৰত কেনে ধৰণৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিব পাৰে ? প্ৰায় সকলোবোৰ অধ্যয়নতে এইটো নিশ্চিত কৰা হৈছে যে সেইবোৰৰ অত্যধিক ব্যৱহাৰে শৰীৰৰ বিভিন্ন ধৰণে ক্ষতি কৰিব পাৰে ।

কৃত্ৰিম মিঠা হৈছে এক সামগ্ৰী যাক খাদ্য বা পানীয় মিঠা কৰিবলৈ চেনিৰ বিকল্প হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় । কিন্তু ইয়াক সংশ্লেষিত উপাদানেৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় । সোইবোৰৰ বিষয়ে মানুহৰ মাজত এক সাধাৰণ বিশ্বাস আছে যে যিহেতু সেইবোৰ কম কেলৰিযুক্ত আৰু কম চেনি থাকে, সেয়েহে সেইবোৰ চেনিতকৈ ভাল । কিন্তু আন্তৰ্জাতিকভাৱে কৰা বহুতো অধ্যয়নত কোৱা হৈছে যে কৃত্ৰিম মিঠাৰ অত্যধিক সেৱনে বহু প্ৰকাৰৰ শাৰীৰিক আৰু মগজু সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । কিন্তু অধ্যয়নটো কি ?

কানাডাৰ মেনিটোবা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এক গৱেষণাত (research from University of Manitoba Canada), গৱেষকসকলে কৃত্ৰিম মিঠাৰ প্ৰভাৱ বিচাৰিবলৈ পূৰ্বৰ 37 টা অধ্যয়নৰ প্ৰণালীবদ্ধভাৱে পৰ্যালোচনা কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰি প্ৰায় 10 বছৰৰ ভিতৰত 4 লাখ লোকক এই গৱেষণাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল । কানাডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচন জাৰ্নেলত (Canadian Medical Association Journal) প্ৰকাশিত অধ্যয়নটোৰ ফলাফলে প্ৰকাশ কৰিছে যে কৃত্ৰিম আৰু অ-পুষ্টিকৰ মিঠাই কেৱল হজম, অন্ত্ৰৰ বেক্টেৰিয়া আৰু ভোকনেনেতিক প্ৰভাৱিত নকৰে, লগতে শৰীৰৰ ওজন আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ স্থিতিও প্ৰভাৱিত কৰে । এই অধ্যয়নৰ সময়ত দীৰ্ঘম্যাদী গৱেষকসকলে কৃত্ৰিম মিঠাৰ ব্যৱহাৰ আৰু ওজন বৃদ্ধি আৰু মেদবহুলতাৰ আপেক্ষিক বিপদাশংকা (risk of weight gain and obesity), উচ্চ ৰক্তচাপ (high blood pressure), ডায়েবেটিছ, হৃদৰোগ আৰু অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যাৰ মাজত এক সম্পৰ্ক বিচাৰি পাইছিল ।

একে সময়তে, এষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জীৱবিজ্ঞান আৰু জৈৱ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ (Aston University Biology and Biomedical Science) দ্বাৰা একে প্ৰসংগত এটা অধ্যয়ন কৰা হৈছিল । য'ত প্ৰকাশ কৰা হৈছিল যে অত্যধিক মিঠা ব্যৱহাৰে মেদবহুলতা, টাইপ-2 ডায়েবেটিছ আৰু হৃদৰোগৰ দৰে গুৰুতৰ স্থিতিৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰে । পি এল অ' এছ (PLOS) মেডিচিনত প্ৰকাশিত অধ্যয়নটোৱে প্ৰকাশ কৰিছিল যে যিসকল লোকে উচ্চ পৰিমাণৰ কিছুমান মিঠা সেৱন কৰে তেওঁলোকৰ কিছু প্ৰকাৰৰ কৰ্কট ৰোগ হোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি হয় (increased risk of developing certain types of cancer) ।

কেৱল এয়াই নহয়, জাৰ্মানীৰ ফ্ৰাইবাৰ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এক গৱেষণাত (research by University of Freiburg Germany) কৃত্ৰিম মিঠাৰ পৰা হোৱা ক্ষতিৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল । দৰাচলতে এই গৱেষণা অনুসৰি, স্বাস্থ্য আৰু জীৱনৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ বাবে মানুহে তেওঁলোকৰ আহাৰত প্ৰাকৃতিকভাৱে চেনি, নিমখ বা চৰ্বিৰ ব্যৱহাৰ সলনি বা হ্ৰাস কৰি কৃত্ৰিম অ-চেনি মিঠাৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি কৰা আৰম্ভ কৰিছে, যিয়ে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য প্ৰভাৱিত কৰা আৰম্ভ কৰিছে ।

ইয়াৰ অসুবিধাবোৰ কি ?

দিল্লীস্থিত আহাৰ আৰু পুষ্টিবিদ ড০ দিব্যা শৰ্মাই কয় যে আজিকালি তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে অধিক সচেতন বা ডায়েবেটিছৰ দৰে ৰোগত আক্ৰান্ত বহু লোকে চাহ আদিত মিঠা আদিৰ বাবে কৃত্ৰিম মিঠা বা চেনিমুক্ত মিঠা সেৱন কৰে । ইয়াৰ উপৰি, এইবোৰ বজাৰত পোৱা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ খাদ্য আৰু পানীয়তো ব্যৱহাৰ কৰা হয় । কিন্তু অত্যধিক কৃত্ৰিম মিঠা খোৱাটো স্বাস্থ্যৰ বাবে সুৰক্ষিত নহয় (consuming too much artificial sweetener not safe for health) । কিয়নো এনে বহুতো উপাদান ইয়াৰ উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যিবোৰ বৃহৎ পৰিমাণত গ্ৰহণ কৰিলে বিভিন্ন ধৰণে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে । তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে বহুতো গৱেষণাত এইটোও কোৱা হৈছে যে দীৰ্ঘসময় ধৰি আৰু উচ্চ পৰিমাণত কৃত্ৰিম মিঠাৰ ব্যৱহাৰে মগজুৰ নিউৰনবোৰ প্ৰভাৱিত কৰে (affects neurons of brain) আৰু চেৰিবেলাম ধ্বংস কৰে (destroys cerebellum), যাৰ ফলত মস্তিষ্ক সম্পৰ্কীয় বহুতো সমস্যা (brain related problems) যেনে স্মৃতিশক্তি হ্ৰাস, হতাশাৰ বিপদাশংকা বৃদ্ধি (increased risk of depression), মানসিক অস্থিৰতা, আৰু ছিজাৰ হয় (seizures) ।

