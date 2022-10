গৰ্ভাৱস্থাত উদ্বিগ্নতা অনুভৱ কৰা মহিলাসকলে সন্তান জন্ম নিদিয়া মহিলাসকলৰ তুলনাত আগতেই সন্তান জন্ম দিব পাৰে বুলি এক অধ্যয়নত প্ৰকাশ পাইছে (Anxiety during pregnancy may lead to premature births) । শেহতীয়াকৈ হেল্থ চাইক’লজি নামৰ আলোচনীখনত প্ৰকাশিত এই গৱেষণাই চিকিৎসকসকলক গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ত কেতিয়া আৰু কেনেকৈ উদ্বেগৰ পৰীক্ষা কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে বুজিবলৈ সহায় কৰিব পাৰে যাতে অকাল জন্ম ৰোধ কৰাত সহায়ক হয়(Anxiety during pregnancy)।

আমেৰিকাৰ কেলিফৰ্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লছ এঞ্জেলছৰ(University of California Los Angeles) মুখ্য অধ্যয়ন লেখিকা ক্ৰীষ্টিন ডাংকেল শ্বেটাৰে কয় যে বৰ্তমানৰ গৰ্ভাৱস্থাৰ প্ৰতি উদ্বেগ হৈছে এক শক্তিশালী মানসিক-সামাজিক অৱস্থা যিয়ে জন্মৰ ফলাফলত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । ডাংকেল শ্বেটাৰে কয় যে আজিকালি বিশ্বৰ বহু ক্লিনিকেল পৰিৱেশত মাতৃ আৰু শিশুৰ বাবে প্ৰসৱৰ পিছৰ হতাশাৰ জটিলতা ৰোধ কৰিবলৈ হতাশাৰ লক্ষণসমূহৰ মূল্যায়ন কৰা হয় (Depressive symptoms) ।

পূৰ্বৰ গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে, প্ৰতি চাৰিগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ভিতৰত এগৰাকীলৈকে ক্লিনিকেলভাৱে উদ্বেগৰ লক্ষণ বৃদ্ধি পায় আৰু উদ্বেগ অকাল জন্ম বা গৰ্ভাৱস্থাৰ ৩৭ সপ্তাহৰ আগতে জন্মৰ বাবে এক বিপদজনক কাৰক হ’ব পাৰে । শেহতীয়া অধ্যয়নত গৱেষকসকলে ডেনভাৰ আৰু লছ এঞ্জেলছৰ ১৯৬ গৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বৈচিত্ৰময় নমুনাৰ তথ্য পৰীক্ষা কৰিছে যিসকলে হেল্থী বেবীজ বিফ’ৰ বাৰ্থ অধ্যয়নত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।

তেওঁলোকে মহিলাসকলক চাৰিটা ভিন্ন উদ্বেগ স্কেল প্ৰদান কৰিছিল, তেওঁলোকৰ গৰ্ভাৱস্থাৰ প্ৰথম আৰু তৃতীয় ত্ৰৈমাসিক দুয়োটাতে। এটা আছিল সাধাৰণ উদ্বেগৰ বাবে পাঁচটা প্ৰশ্নৰ পৰীক্ষণকাৰী আৰু তিনিটা গৰ্ভাৱস্থাৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট আছিল ৷ গৰ্ভাৱস্থা সম্পৰ্কীয় উদ্বেগৰ ১০টা প্ৰশ্ন আৰু চাৰিটা প্ৰশ্নৰ স্কেল ।

আন এটা আছিল গৰ্ভাৱস্থাৰ লগত জড়িত মানসিক চাপৰ বহল পৰিসৰৰ নটা প্ৰশ্নৰ মূল্যায়ন, যেনে চিকিৎসা সেৱা আৰু নৱজাতকৰ যত্ন লোৱাৰ চিন্তা । গৱেষকসকলে প্ৰকাশ কৰিছে যে তৃতীয় ত্ৰৈমাসিকত গৰ্ভাৱস্থাৰ লগত জড়িত উদ্বেগ পূৰ্বৰ জন্মৰ সৈতে আটাইতকৈ শক্তিশালীভাৱে জড়িত।

কিন্তু প্ৰথম ত্ৰিমাসিকত সাধাৰণ উদ্বেগেও আগতীয়াকৈ জন্মৰ আশংকাত অৰিহণা যোগাইছিল বুলি বিশেষজ্ঞসকলে জানিবলৈ দিয়ে । গৱেষকসকলে লক্ষ্য কৰিছে যে, গৰ্ভাৱস্থাৰ আৰম্ভণিতে সাধাৰণ উদ্বেগে মহিলাসকলক গৰ্ভাৱস্থাৰ পিছৰ কালছোৱাত চিকিৎসাজনিত বিপদ, শিশু, প্ৰসৱ আৰু প্ৰসৱ, অভিভাৱকত্ব আদি বিষয়সমূহৰ প্ৰতি উদ্বিগ্ন হোৱাৰ প্ৰৱণতা সৃষ্টি কৰিব পাৰে । মহিলাসকলৰ গৰ্ভাৱস্থাৰ প্ৰকৃত চিকিৎসাজনিত বিপদৰ বাবে সামঞ্জস্য স্থাপন কৰিলেও ফলাফল ৰখা হয় বুলি তেওঁলোকে কয় ।

ডাংকেল শ্বেটাৰে কয়, “যদিও সাধাৰণ উদ্বেগজনক লক্ষণেৰে গৰ্ভাৱস্থা আৰম্ভ কৰা সকলো মহিলাই পিছলৈ গৰ্ভাৱস্থা নিৰ্দিষ্ট উদ্বেগ অনুভৱ নকৰে, আমাৰ ফলাফলসমূহে প্ৰকাশ কৰে যে যিসকল মহিলাই এই অগ্ৰগতি অনুসৰণ কৰে তেওঁলোকৰ আগতীয়া প্ৰসৱৰ বাবে বিশেষভাৱে বিপদৰ সম্ভাৱনা থাকে ।” অধ্যয়নটোত দেখা গৈছে যে, চিকিৎসকে সাধাৰণতে হতাশাৰ পৰীক্ষাৰ দৰেই গৰ্ভাৱস্থাৰ আৰম্ভণিতে মহিলাসকলক সাধাৰণ উদ্বেগৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগে । গৱেষকসকলে লগতে কয় যে যিসকল মহিলাই উচ্চ নম্বৰ লাভ কৰে তেওঁলোকক উদ্বেগ বৃদ্ধি আৰু গৰ্ভাৱস্থাৰ পিছৰ সময়ছোৱাত সম্ভাৱ্য হস্তক্ষেপৰ বাবে নিৰীক্ষণ কৰিব পৰা যাব ।

