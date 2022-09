ৰঙে আমাৰ কোঠাটোক এক নতুনত্ব প্ৰদান কৰে ৷ বিশেষকৈ আমি আমাৰ পাকঘৰত বিভিন্ন ৰং নতুন ব্যৱহাৰ কৰি ক্লাছি আৰু ফটোজেনিক কৰিব পাৰো ৷ ইয়াৰ উপৰিও পাকঘৰত আমি বহুতো ৰঙীন ৱালপেপাৰ আৰু পেটাৰ্ণযুক্ত টাইলছ ডিজাইনেৰে একৰঙী স্থানবোৰো ক্লাছি আৰু ফটোজেনিক কৰিব পাৰো ৷ আপোনাৰ পাকঘৰটোক সজাই তুলিবলৈ পাতল গুলপীয়া বা সেউজীয়া ৰং ব্যৱহাৰ কৰাৰ ওপৰিও অন্য বহুতো বিকল্প আছে ৷ যেনে ফুলদানি, প্লেট, বিভিন্ন আচবাব আদি ব্যৱহাৰ কৰি ঠাইখিনিত ৰং যোগ কৰিব পাৰি(Guide to Colourful Kitchen) ।

তেন্তে আহক জানো কি কি পদ্ধতি তথা ৰং ব্যৱহাৰ কৰি আমি আমাৰ পাকঘৰটোক এটা ট্ৰেণ্ডী লুক দিব পাৰো-

Coral ৰং ব্যৱহাৰ কৰক(Implement a Coral Burst): Coral হৈছে গুলপীয়া আৰু কমলা ৰঙৰ নিখুঁত ভাৰসাম্য । ২০১৯ চনত পৰাই এই ৰং ফেশ্বনেবল ৰং হিচাপে বিবেচিত হৈছে । আপুনি আপোনাৰ পাকঘৰৰ ওপৰৰ অংশ, তলৰ অংশ, বা সমগ্ৰ পাকঘৰটো Coral বা পিত্চ ৰং কৰক, ই আপোনাৰ বাবে ৰঙৰ এটা পাঞ্চি লুক দিব । আপোনাৰ মনটোক সতেজ কৰি ৰাখিব ৷

সমসাময়িক ফাৰ্মহাউচ লুক(The Contemporary Farmhouse Look): বটল গ্ৰীণ ৰঙে আপোনাৰ পাকঘৰটোক এটা নতুন লুক প্ৰদান কৰে । এই ৰঙৰ সৈতে পেষ্টেল ৰঙৰ সংযোজনে আপোনাৰ নূন্যতম শৈলী ধৰি ৰাখি আপোনাৰ পাকঘৰৰ অঞ্চলটো উজ্জ্বল কৰি তুলিব পাৰে আৰু ইয়াক এটা গাঁৱলীয়া অথচ অত্যাধুনিক লুক দিব পাৰে । বিশেষকৈ আপোনাৰ পাকঘৰটোৰ বাবে বটল গ্ৰীণ ৰঙে পোহৰ, শান্ত কৰা সুৰ, প্ৰাকৃতিক, নিৰপেক্ষ ৰূপটোক মূল্য দিব ।

ৰঙৰ বহল বৰ্ণালীৰ বিষয়ে চিন্তা কৰক(Think About a Wider Spectrum of Colours): যেতিয়া আমি আমাৰ ঘৰটোত ৰং দিয়াৰ কথা ভাবো তেতিয়া বিভিন্ন ৰং আমাৰ মনলৈ আহে ৷ তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি পাতল নীলা, গুলপীয়া আদি ৰং ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই ৰঙে আপোনক এক সতেজতা প্ৰদান কৰিব আৰু কোঠাটোক উজ্বল কৰিব ৷

পাকঘৰত সোমালেই ৰঙীন হৈ পৰিব আপোনাৰ মন

হালধীয়া ৰঙৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে(Make it all Yellow): সাধাৰণতে হালধীয়া ৰঙক এক উজ্বল ৰঙৰ শাৰীত ৰখা হয় ৷ হালধীয়া ৰঙে আপোনাৰ ঘৰৰ কোঠাবোৰক এক পোহৰ প্ৰদান কৰে ৷ হালধীয়া ৰঙে এটা সাধাৰণ শেঁতা পৰা কোঠালীকো নতুনত্ব প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ সেয়েহে হালধীয়া ৰং আপোনাৰ পাকঘৰটোৰ বাবে এক উচিত বিকল্প হ'ব পাৰে ৷

টিল কিচেন(The Teal Kitchen) :আপোনাৰ পাকঘৰত এক নতুনত্ব প্ৰদান কৰাৰ অন্যতম এক উপায় হ'ল আপোনাৰ পাকঘৰৰ কেবিনেট বোৰ ৰঙীন কৰা ৷ যদি আপোনাৰ পাকঘৰটো টাইলছেৰে নিৰ্মিত বা কেইবাটাও শ্বেল্ফ আছে তেন্তে সেই স্থানত গুলপীয়া নীলা ৰং আদি ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি আপোনাৰ পাকঘৰটোক সজাব পাৰে ৷ বিশেষকৈ হালধীয়া ৰং ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি আপোনাৰ পাকঘৰটোক উজ্বল কৰিব পাৰে ৷

পাকঘৰটোত ডাৰ্ক ৰং দিব পাৰে(Making the Kitchen Dark) : এটা সহজ কৌশলে ৰঙীন পাকঘৰৰ বাবে আধুনিক ৰূপ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । কাঠৰ কেবিনেট, বগা মাৰ্বলৰ কাউণ্টাৰ, সোণালী ৰঙৰ হাৰ্ডৱেৰৰ সংমিশ্ৰণৰ ফলত ওপৰত উল্লেখ কৰা নান্দনিকতা পোৱা যায় । ভাৰতৰ এটা সুপৰিচিত ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইন কোম্পানী উডক্ৰাফ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেলে ক’লা সঁজুলি আৰু বগা মাৰ্বলৰ পটভূমিৰ সৈতে কেবিনেটৰ সংমিশ্ৰণৰ পৰামৰ্শ দিয়ে ।

আপোনাৰ পাকঘৰৰ বাবে সঠিক ৰং বাছি লোৱাৰ গুৰুত্ব(The importance of choosing the right colour scheme for your kitchen): পাকঘৰটোক প্ৰায়ে ঘৰৰ হৃদয় বুলি কোৱা হয় । ইয়াতেই আপোনজন আৰু বন্ধু-বান্ধৱীয়ে একত্ৰিত হৈ সযতনে প্ৰস্তুত কৰা আহাৰ গ্ৰহণ কৰা হয় । সকলোৱে দিনটো আৰম্ভ কৰা আৰু যথেষ্ট পৰিমাণৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰা ঠাইখনো তাতেই আছে । সেইবাবেই পাকঘৰৰ বাবে উপযুক্ত ৰং বাছি লোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । বাছি লোৱা ৰংবোৰে এটা কোঠাত বিশেষকৈ পাকঘৰত আপুনি বিচৰা পৰিৱেশৰ ওপৰত বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । দেৱাল বা আচবাবৰ বাবে বাছি লোৱা ৰঙৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পৰিৱেশটো সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হ’ব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক : সম্পূৰ্ণ শৰীৰটোৰ শক্তি বৰ্তাই ৰাখিবলৈ কৰক এই পাঁচটা Bodyweight Exercise