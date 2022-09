আমেৰিকাৰ বিজ্ঞানীসকলে (American scientists develop new type of blood test)প্ৰস্তুত কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্কট ৰোগ ধৰা পেলাব পৰা এক নতুন ধৰণৰ তেজ পৰীক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়া । লক্ষণীয়ভাৱে ই ৰোগীৰ মাজত এই বিকাৰৰ লেখ-জোখ অনুভৱ কৰিব পাৰে যদিও ৰোগৰ সৈতে জড়িত কোনো লক্ষণ দেখা নাযায় । ইয়াৰ বাবে ‘Multi Cancer Early Detection’ (MCED) নামৰ তেজৰ পৰীক্ষা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল(Blood test that detects many types of cancer) ।

গৱেষণাৰ অংশ হিচাপে ইয়াক ৬৬৬২ জন লোকৰ ওপৰত পৰীক্ষা কৰা হৈছিল । আটাইকেইজনৰ বয়স ৫০ বছৰৰ ওপৰত আছিল । ইয়াৰে এক শতাংশই কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত বুলি ধৰা পৰিছিল ।

এইটো এনে ধৰণৰ কৰ্কট ৰোগৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য, যাৰ বাবে বৰ্তমান কোনো পৰীক্ষা পদ্ধতি উপলব্ধ নহয় । বিজ্ঞানীসকলে ইয়াক মানক মৌলিক পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতিৰ সৈতে তুলনা কৰিছিল । শেহতীয়া তেজৰ পৰীক্ষাত বৰ্তমানৰ পদ্ধতিৰে ধৰা পৰা কৰ্কট ৰোগৰ সংখ্যা দুগুণ ।

ইয়াৰ ভিতৰত যকৃত, ক্ষুদ্ৰান্ত্ৰ, জৰায়ুৰ ১ম পৰ্যায়ৰ কৰ্কট ৰোগ, অগ্নাশয়, হাড়, ডিঙিৰ ২ পৰ্যায়ৰ কৰ্কট ৰোগ আদি উল্লেখযোগ্য । বিজ্ঞানীসকলে কয় যে, এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে ৰোগীৰ কৰ্কট ৰোগ ধৰা পেলাই বহু আগতেই চিকিৎসা কৰিব পৰা যাব ।

লগতে পঢ়ক: দ্ৰুতগতিত বিয়পি পৰিছে আন এটা ক'ভিড ভেৰিয়েন্ট: জানো আহক Omicron BA.4.6 ৰ বিষয়ে