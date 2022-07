একৈশ শতিকাৰ আৰম্ভণিতে যৌৱনপ্ৰাপ্তসকল (Millennials), ভাৰতীয় উপভোক্তা বজাৰৰ যিসকল প্ৰায় দুই-তৃতীয়াংশ তেওঁলোক অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্যাভ্যাসৰ বাবে জনাজাত । আনহাতে, ইয়ে জীৱনশৈলীৰ ৰোগৰ সৈতে যুঁজি থকা Gen Y ৰ উচ্চ শতাংশ ব্যাখ্যা কৰে ।

অৱশ্যে শেহতীয়াকৈ মিলেনিয়েলছসকলে সুস্বাস্থ্য আৰু সুস্থতাৰ বাবে স্বাস্থ্যকৰ খাদ্যাভ্যাসৰ বিষয়ে সজাগ হৈ উঠিছে (millennials becoming aware of healthy eating habits) । গতিকে যদি আপুনিও Gen Y ৰ অন্তৰ্ভুক্ত আৰু স্বাস্থ্যকৰ জীৱনৰ দিশত প্ৰথম পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আছে, তেনেহ'লে নিম্নলিখিত স্বাস্থ্যকৰ খাদ্যাভ্যাসে আপোনাৰ স্বাস্থ্য যাত্ৰা নিখুঁত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে :

কাৰ্যসূচী এখন বনাওক আৰু সেয়া কঠোৰভাৱে পালন কৰক (Make a Schedule and Stick to it) : সময়সূচী প্ৰস্তুত কৰা আৰু তাৰ পিছত নিৰন্তৰভাৱে তাত লাগি থাকিলে আপোনাক আপোনাৰ নিজৰ খাদ্যাভ্যাসৰ অনুশাসনত সহায় কৰিব । অভ্যাসটো নিখুঁত কৰিবলৈ এখন ডায়েৰী তৈয়াৰ কৰক আৰু আপুনি খোৱা সকলোবোৰ তাত লিখক ।

ইয়াৰ উপৰি, কেলৰি গ্ৰহণৰ বিষয়ে শুদ্ধ হিচাপ ৰাখিব আৰু আপোনাক কিমান প্ৰয়োজন আৰু আপুনি সেয়া কিমান গ্ৰহণ কৰে সেয়া লিপিবদ্ধ কৰিব (close track of intake of calories how much need and how much spend)। এই হিচাবে আপোনাক আপোনাৰ প্ৰয়োজন আৰু গ্ৰহণৰ পৰিমাণ সলনি কৰাত সহায় কৰিব আৰু সেই অনুসৰিয়ে আপোনাৰ খাদ্যাভ্যাস সলনি কৰাত সহায় কৰিব । এনেদৰে কৰি গৈ থাকিলে 21 দিনৰ ভিতৰত আপুনি আপোনাৰ খাদ্যাভ্যাসত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন পাব । যদি আপুনি অনুভৱ কৰে তেন্তে এই ক্ষেত্ৰত এজন পেছাদাৰী পুষ্টিবিদৰ সহায় ল'বলৈ দ্বিধা নকৰিব (take help of professional nutritionist) ।

প্ৰয়োজনীয়তা মূল্যাঙ্কন কৰক আৰু কেতিয়াও আহাৰ এৰাই নাযাব (Evaluate requirements and never skip meals) : কাৰ্যকলাপ আৰু বৃত্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পুষ্টিৰ প্ৰয়োজনীয়তা ব্যক্তিভেদে পৃথক হয় (nutritional requirements vary from person to person) । মেক্ৰো আৰু মাইক্ৰ'নিউট্ৰিয়েণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ শৰীৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনন্য আৰু সেয়েহে আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা মূল্যাঙ্কন কৰিব লাগিব । তাৰ পিছত ইয়াৰ বাবে এটা পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব । লগতে মিলেনিয়েলছসকলৰ বাবে কেতিয়াও আহাৰ এৰাই চলাটো উচিত নহয় (important for millennials never to skip meal)। আনকি আপোনাৰ ভোকৰ জ্বালা শান্ত কৰিবলৈ মাজতে জলপান গ্ৰহণতো কোনো ক্ষতি নাই । ভজা খাদ্য বাছনি কৰাৰ সলনি, পপড চিপচ, ডাৰ্ক চকলেট আৰু এনাৰ্জি বাৰবোৰে এক স্বাস্থ্যকৰ আৰু সম্পূৰ্ণ জলপানৰ বিকল্প দিব পাৰে ।

বুদ্ধিমত্তাৰে বাছনি কৰক আৰু জাংক ফুডক না কওক (Choose intelligently and say no to Junk) : মিলেনিয়েলছসকল হৈছে নিৰ্দিষ্ট জীৱনশৈলী আৰু কৰ্ম-সংস্কৃতিৰ অংশ আৰু সেয়েহে জনসংখ্যাৰ এই অংশটোলৈ স্বাভাৱিকভাৱে খোৱাৰ বিষয়টো আহে । বিকল্প ব্যৱস্থাটো স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহ'লেও, আপুনি আপোনাৰ স্বাস্থ্য পৰিকল্পনাবোৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ নিশাৰ পাৰ্টি বা সপ্তাহান্তৰ ভ্ৰমণবোৰ বুদ্ধিমত্তাৰে বাছনি কৰিব । আপুনি কৰিব পৰা আটাইতকৈ বুদ্ধিমান কামবোৰৰ ভিতৰত এটা হ'ল জাংক ফুড পৰিহাৰ কৰা আৰু তাৰ সলনি মেনুত উপলব্ধ স্বাস্থ্যকৰ বিকল্প বাছনি কৰা । কোলা আৰু সুৰা সেৱন কৰাটোও আপোনাৰ তালিকাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব লাগে (Consuming Colas and alcohol should be off your list) । কিয়নো এই দুয়োটা বস্তুৱে দীৰ্ঘম্যাদী সময়ত আপোনাৰ স্বাস্থ্যত গুৰুতৰভাৱে প্ৰতিবন্ধকতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।

পৰিপূৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি খাদ্য বাছনি কৰক (Choose Food Over Supplements) : বৰ্তমানৰ সুবিধা আৰু পুষ্টি বেছিভাগ মিলেনিয়েনছৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান (Today convenience and nutrition challenge for most millennials) । স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিবলৈ সামগ্ৰীবিধ তৈয়াৰ কৰোতে কি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে তাক জানিবলৈ লেবেলখন সাৱধানে পঢ়াটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । লগতে পুষ্টিৰ তথ্য মূল্যাঙ্কন কৰক, বিশেষকৈ ক্ৰয় কৰাৰ আগতে চৰ্বী, চেনি আৰু কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ পৰিমাণ । তাত যোগ কৰা চেনি আৰু অপ্ৰাকৃতিক পদাৰ্থ গ্ৰহণ কৰা সামগ্ৰী পৰিহাৰ কৰিব (Avoid products consume added sugar and unnatural substances) । চেনিৰ ফলত বহুতো জীৱনশৈলীৰ ৰোগ হয়, সেয়েহে ইয়াক পৰিহাৰ কৰাই ভাল ।

আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্বাস্থ্যকৰ খাদ্যাভ্যাস হ'ল আপোনাৰ তৰল পদাৰ্থ গ্ৰহণ সৰ্বোত্তম পৰ্যায়লৈ অব্যাহত ৰখা । পানীয়ে কেৱল আমাৰ শৰীৰৰ উষ্ণতা বজাই ৰখায়ে নহয়, আমাৰ ব্যৱস্থাটোৰ পৰা বিষাক্ত পদাৰ্থবোৰ উলিয়াই দিয়াতো সহায় কৰে । সেয়েহে অধিক পানী খাব আৰু চেনি-মিঠা পানীয় পৰিহাৰ কৰিব ।

উদ্ভিদজাত বিকল্পবোৰ বিবেচনা কৰিব (Consider Plant-Based Options) : উদ্ভিদজাত আহাৰ ক্ৰমান্বয়ে জনপ্ৰিয় হৈ আহিছে । এইটো এটা ভাল কাৰণ । ভেগান সামগ্ৰীবোৰে সকলো অত্যাৱশ্যকীয় পুষ্টি যোগান ধৰে আৰু আমাৰ ব্যৱস্থাটোৰ বাবে হজম কৰিবলৈ যথেষ্ট সহজ । দৰাচলতে উচ্চ ৰক্তচাপ, ডায়েবেটিছ, আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ সমস্যাকে ধৰি বহুতো জীৱনশৈলীৰ ৰোগ আঁতৰ কৰিবলৈ এতিয়া ভেগান সামগ্ৰীৰ পৰামৰ্শ দিয়া হয় (vegan products now recommended to eliminate many lifestyle diseases) । ভাৰতীয় ভেগান ব্ৰেণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ভিপেন জৈনে প্ৰকাশ কৰিছে যে এথলীট, শৰীৰচৰ্চাবিদ আৰু ফিটনেছ ফ্ৰিকৰ মাজত ভেগান পৰিপূৰকৰ সমাদৰ বৃদ্ধি পাইছে । এই উদ্ভিদজাত পৰিপূৰকবোৰে কোনো পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি নকৰে আৰু পেশীৰ দ্ৰুত আৰু সহজ আৰোগ্যত সহায় কৰে ।

নিশা 8 বজাৰ আগতে নিশাৰ আহাৰ খাব (Eat Dinner before 8 pm) : সূৰ্যাস্তৰ পিছত গধুৰ যিকোনো বস্তু খোৱাটো আমাৰ চাৰ্কাডিয়ান ছন্দ অনুসৰি অনুমোদিত নহয় আৰু সেয়েহে আপুনি আপোনাৰ দিনটোৰ অন্তিম আহাৰ নিশা 8 বজাৰ আগতে খাবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত (Eating heavy after sunset not recommended our circadian rhythm) । যদি আপুনি 8 ৰ আগতে খাব নোৱাৰে তেনেহ'লে পছন্দৰ বিকল্পটো হৈছে সেউজীয়া চালাড বা একাপ গাখীৰৰ সৈতে পাতল নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাটো ভাল । লগতে শৰীৰক খাদ্য সঠিকভাৱে হজম কৰাত সহায় কৰিবলৈ নিশাৰ আহাৰৰ পিছত কমেও 10-15 মিনিট খোজকাঢ়িব।

স্বাস্থ্যকৰ খোৱাটো ৰকেট বিজ্ঞান নহয় । অৱশ্যে ইয়াৰ বাবে সাৱধানী পৰিকল্পনা আৰু দৃঢ় সংকল্পৰ প্ৰয়োজন । বিশেষকৈ যেতিয়া সময়সূচী ৰূপায়ণ কৰা আৰু স্বাস্থ্য আৰু পুষ্টিৰ মৌলিক নীতিবোৰ তৈয়াৰ কৰাৰ কথা আহে । ভাল কথাটো হ'ল যে আপুনি ফেড ডায়েট অনুসৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই বা সুস্বাস্থ্যৰ বাবে আপোনাক কিছুমান আকৰ্ষণীয় ধাৰণাৰ প্ৰয়োজন নাই । কেৱল মৌলিক, প্ৰাৰম্ভিক নিয়মবোৰ তৈয়াৰ কৰক, আপোনাৰ শৰীৰৰ অনন্য প্ৰয়োজনীয়তাবোৰ নিবিড়ভাৱে নিৰীক্ষণ কৰক আৰু আপুনি আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ লক্ষ্যবোৰ অনায়াসে পোৱাটো নিশ্চিত হ'ব।

