সকলোৱে বিচাৰে চুলিবোৰ সদায় নিৰোগী আৰু ধুনীয়া হৈ থকাটো (Hair Care Tips)। আপোনাৰ চুলিবোৰ যেতিয়া মজবুত হ’ব তেতিয়াহে দীঘলীয়া সময় ধুনীয়া হৈ থাকিব(5 such healthy juices for healthy hair)। চুলিক ভিতৰৰ পৰা মজবুত কৰিবলৈ আমি আমাৰ খাদ্যাভ্যাস সলনি কৰাটো প্ৰয়োজনীয় । এইটো সঁচা যে চুলিৰ গুণগত মান জিনীয় বিষয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, কিন্তু সঠিক যত্ন ল’লে আৰু স্বাস্থ্যকৰ বস্তু খালে চুলি স্বাস্থ্যকৰ আৰু সুন্দৰ হ’ব পাৰে(Which juice is best for hair and skin)।

যতনৰ কথা ক’বলৈ প্ৰথমে আমাৰ মনলৈ আহে মালিচ অইল, চেম্পু আৰু কণ্ডিচনাৰ যিবোৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ আৰু সংৰক্ষক পদাৰ্থৰে ভৰপূৰ । একে সময়তে বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে, স্বাস্থ্যসন্মত আৰু সুষম খাদ্যৰ সহায়ত আপুনি সুস্থ চুলি লাভ কৰিব পাৰে । অৰ্থাৎ খাদ্য খোৱাৰ সময়ত আপুনি কি খাই আছে তাৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগিব(which juice is good for hair fall control)। গতিকে, চুলিৰ স্বাস্থ্য বৃদ্ধি কৰা এনে ৫টা ৰসৰ বিষয়ে জানো আহক(which juice is good for hair growth)।

চুলি বৃদ্ধিৰ বাবে ৫বিধ স্বাস্থ্যকৰ ৰস

পালেঙৰ ৰস

পালেঙত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আইৰণ আৰু বায়’টিন থাকে(drink for hair growth and thickness)। এই দুয়োটা গুণে চুলিৰ গুৰিকে ধৰি কলাবোৰলৈ অক্সিজেনৰ যোগান ধৰাত সহায় কৰে(miracle drink for hair growth)। পালেঙত ফেৰিটিন নামৰ যৌগ এটাও থাকে, যিটো সুস্থ চুলিৰ বৃদ্ধিৰ বাবেও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিশ্বাস কৰা হয়(best juice for hair growth and skin)।

তিয়ঁহৰ ৰস

তিয়ঁহৰ এন্টিঅক্সিডেন্ট আৰু ভিটামিন-A থাকে, যিয়ে শৰীৰৰ পৰা বিষাক্ত পদাৰ্থ উলিয়াই দিয়াত সহায় কৰে আৰু লগতে শৰীৰত পানী যোগানতো সহায় কৰে । স্বাস্থ্যৰ উপৰিও এই পুষ্টিকৰ উপাদানসমূহ ছালৰ বাবেও অতি লাভদায়ক(detox juice for hair growth)।

আমলখিৰ ৰস

আমলখি এটা ছুপাৰফুড, আৰু সামগ্ৰিক স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী বুলি প্ৰমাণিত হয় । ইয়াত ভিটামিন-C নামৰ শক্তিশালী এন্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, যিয়ে কোষৰ ক্ষতি ৰোধ কৰে আৰু চুলিৰ সুস্থ বৃদ্ধিত সহায় কৰে ।

গাজৰৰ ৰস

গাজৰত ভিটামিন-A, E আৰু B তথা এন্টিঅক্সিডেন্টেৰে ভৰপূৰ । এই সকলোবোৰ পুষ্টিকৰ উপাদানে চুলিৰ বৃদ্ধিত সহায় কৰে আৰু লগতে চুলিৰ অকালতে পকা ৰোধ কৰে ।

