নিশাৰ ছালৰ যত্ন দিনৰ ছালৰ যত্নৰ দৰেই অত্যাৱশ্যকীয় । যিহেতু নিশা লোৱা ছালৰ যত্নই ছালৰ কোষ সমূহ মেৰামতি কৰি দ্ৰুতভাৱে আৰোগী কৰি তোলাৰ লগতে ছালৰ কোষসমূহ পুনৰ জন্ম হোৱাৰ গতি খৰতকীয়া কৰে ৷ পাৰ্টী কৰাৰ পিছত Heavy Make up ৰ সৈতে নিশা পলমকৈ শুলে breakouts হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ৷

ভাৰতৰ আগশাৰীৰ মহিলা কেন্দ্ৰিক শ্বপিং চাইটৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু সঞ্চালক নেহা কান্তে ছালৰ যতনক লৈ 5 টা বিশেষ টিপছ্ উল্লেখ কৰিছে ৷

ৰাতি সুৰাপান আৰু ক্লাৱত নৃত্য কৰাৰ পিছত ৰাতিপুৱা সতেজ, উজ্জ্বল আৰু কোমল ছালৰ সৈতে সাৰ পাবলৈ আপুনি কি কি কৰা উচিত জানো আহক...

প্ৰসাধনৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা সকলো ধৰণৰ প্ৰলেপ প্ৰথমে আপুনি গুচাই লওক ৷ পাৰ্টীলৈ বুলি তৈয়াৰ হোৱা সময়ত কৰা make-up পাৰ্টী কৰি থাকোতে ঘাম আৰু ধূলিৰ সৈতে মিহলি হয়, যাৰ ফলত ছালৰ সমস্যা যেনে acne আৰু blemishes হ'ব পাৰে । গতিকে প্ৰথম আৰু মুখ্য কামটো হ'ল মেকআপ আঁতৰ কৰা । আটাইতকৈ সহজ DIY মেকআপ আঁতৰ কৰা প্ৰণালীটোত এক টেবল চামুচ এলোভেৰা জেল আৰু এক টেবল চামুচ olive oil বা jojoba oil ৰ প্ৰয়োজন ৷ এতিয়া মিশ্ৰণটোত কপাহ তিয়াই মুখত প্ৰয়োগ কৰক । এই মিশ্ৰণে আইলাইনাৰ আৰু মাস্কাৰা আঁতৰ কৰোৱাৰ সমান্তৰালকৈ ফাউণ্ডেচন আৰু blushes আঁতৰোৱাতো সহায় কৰে ৷ এই পদ্ধতিৰে মুখখন পৰিষ্কাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাল পৰিষ্কাৰ, সতেজ আৰু উজ্জ্বল হৈ পৰিব । আন এটা টিপছ্ হ'ল মিঠা বাদামৰ তেল ব্যৱহাৰ । মিঠা বাদামৰ তেলক প্ৰাকৃতিক মেকআপ ৰিম’ভাৰ বুলি গণ্য কৰা হয়, যি ছালৰ উজ্জলতা বৃদ্ধিত সহায় কৰে (natural makeup remover that will make the face glow) ।

অধিক পৰিমাণে পানী খাওক ৷ স্বাস্থ্যকৰ ছালৰ বাবে হাইড্ৰেটেড হৈ থকাটো খুবেই জৰুৰী । সুৰা cocktail সেৱনে শৰীৰৰ লগতে ছালৰ ওপৰত হাইড্রেটিং প্ৰভাৱ পেলায় । এলকহল সেৱনৰ ফলত ছালৰ ছিদ্ৰবোৰ মুকলি হৈ পৰে, যাৰ ফলত blackheads আৰু whiteheads সৃষ্টি হয় । Skin hydration ৰ বাবে আপুনি বিশুদ্ধ গোলাপৰ পানী স্প্ৰে কৰিব পাৰে নতুবা কপাহেৰে dab কৰিব পাৰে ৷ গোলাপ জলৰ ব্যৱহাৰে ছালখনক আৰাম প্ৰদান কৰাৰ লগতে ৰিহাইড্ৰেটিং প্ৰভাৱ পেলায় ৷

ফেচ চিৰামৰ ব্যৱহাৰেৰে আপোনাৰ ছালখনক কিছুমান আদৰ কৰক ৷ দিনটোত দুবাৰকৈ ফেচ চিৰাম লগাওক ৷ সকলো ধৰণৰ ছালৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ফেচ চিৰাম উপলব্ধ আছে । ছাল সতেজ, মসৃণ আৰু উজ্জ্বল কৰি ৰখাত ফেচ চিৰামে সহায় কৰে ৷ ভিটামিন চি-ৰ সৈতে হাইলুৰোনিক এচিড থকা ফেচ চিৰামবোৰ পাৰ্টীৰ পিছত নিশা লোৱা ছালৰ যত্নৰ বাবে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ । হাইলুৰোনিক এচিডে হাইড্ৰেচন বৃদ্ধি কৰি আৰু ছালৰ স্থিতিস্থাপকতা উন্নত কৰে ৷ ভিটামিন চি-য়ে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিৰ লগতে বয়সৰ চাপ পৰাৰ পৰা ছালখনক বিৰত ৰাখে ৷

কোমল স্পৰ্শী ছালৰ বাবে ফেচ ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰক ৷ ছালৰ যত্নৰ ক্ষেত্ৰত ফেচ চিৰাম আৰু ফেচ ক্ৰীম যথেষ্ট কাৰ্যকৰী । এটাই আৰ্দ্ৰতা প্ৰদান কৰে আৰু আনটোৱে আৰ্দ্ৰতা বন্ধ কৰে । ফেচ চিৰামৰ পিছত Kumkumadi Tailam based ক্ৰীম লগাৱাতো অতি উপকাৰী । কুমকুমাদি সকলো ধৰণৰ ছালৰ বাবে উপযুক্ত; কিন্তু বিশেষকৈ শুকান আৰু সংবেদনশীল ছালৰ ওপৰত ই আটাইতকৈ বেছি কাৰ্যকৰী । কুমকুমাদি টেইলামত এণ্টিচেপ্টিক, বীজাণুমুক্ত আৰু আৰামদায়ক গুণাগুণ আছে । গতিকে দীঘলীয়া সময় ধৰি যদি আপুনি মেকআপ কৰিব লগীয়া হয়, তেন্তে acne আৰু blemishes পৰা ছালখন বচাই ৰাখিবলৈ Kumkumadi Tailam based ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰক ৷

Pink clay mask ব্যৱহাৰ কৰক ৷ এই মাস্কে ছালৰ স্থিতিস্থাপকতা আৰু কোষ নৱীকৰণত সহায় কৰে ৷ Pink clay mask ত মুখ্যত Australian clay, Seaweed আৰু ডালিম থাকে । Australian clay য়ে ছালক বিষমুক্ত আৰু উজ্জ্বল কৰে ৷ আনহাতে ডালিমে আপোনাৰ ছালক অধিক radiant আৰু কম বয়সীয়া কৰি ৰখাত সহায় কৰে ৷ Pink clay mask এ ছালখনক কোমল আৰু মসৃণ কৰি ৰখাৰ লগতে blackheads হ্ৰাস কৰি এটা balanced complexion দিয়াত সহায় কৰে ৷

