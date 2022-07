স্বাস্থ্য পৰম ধন বুলি কথা এষাৰ আছে । দেহা থাকিলেহে বেহা বুলিও আন এষাৰ কথা আছে । কিন্তু আমি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বাৰু কিমান সচেতন ? বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে আমাৰ কিছুমান বদ অভ্যাসৰ বাবে আমি আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত জানিয়েই হওক বা অজানিতে বহু অত্যাচাৰ কৰোঁ । কিন্তু যেতিয়া তাৰ বিপৰীত ফলাফল আমাৰ উপলব্ধি হয়, তেতিয়াহে যেন সম্বিত ঘূৰি আহে । লগে লগে লাগি যাওঁ স্বাস্থ্য অনুশীলনত । বৰ্তমান সময়ৰ আটাইতকৈ গুৰুতৰ স্বাস্থ্য সমস্যাটো হৈছে মেদ বহুলতা বা প্ৰয়োজনতকৈ অধিক ওজন বৃদ্ধি বা শৰীৰত চৰ্বিৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱাটো ।

বহু পৰিশ্ৰম কৰাৰ পাছতো আপোনাৰ চৰ্বি হ্ৰাস যাত্ৰাত কোনো ফলাফল নেদেখি আপুনি ভাগৰি পৰিছে নেকি? কিন্তু মনত ৰাখিব, ওজন হ্ৰাস কৰাৰ যাত্ৰাটো এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া (journey to losing weight a lengthy process) আৰু ইয়াৰ বাবে কঠোৰ সংকল্পৰ প্ৰয়োজন (requires strong determination) । অৱশ্যে এয়া কেৱল এক শক্তিশালী মানসিকতা আৰু অভিপ্ৰায় নহয় যিয়ে আপোনাক আপোনাৰ লক্ষ্য প্ৰাপ্তিত সহায় কৰিব ।

এক কঠোৰ খাদ্য তালিকা অনুসৰণ কৰা, নিজকে খাদ্যৰ প্ৰলোভনৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আৰু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ব্যায়াম কৰা- এই সকলোবোৰ ইয়াৰ অংশ । কিন্তু তাৰ পিছতো আপুনি হয়তো আকাংক্ষিত ফলাফলবোৰ প্ৰত্যক্ষ নকৰিব পাৰে । তেতিয়া হয়তো আপুনি ভাবিব পাৰে কিয় ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা নাই ? আৰু উত্তৰটো হৈছে ইয়াত আপোনাৰ এনে কিছুমান অতি সৰল ভুল আছে যিয়ে আপোনাৰ চৰ্বি হ্ৰাসৰ যাত্ৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বিনষ্ট কৰিব পাৰে । আমাৰ অজ্ঞাতেই আমি এনে কিছু সৰল আৰু মূৰ্খৰ দৰে ভুল কৰাৰ প্ৰৱণতা ৰাখোঁ, যিয়ে আমাৰ ওজন হ্ৰাস কৰা যাত্ৰাক দীঘলীয়া আৰু ক্লান্তিকৰ কৰি তোলে (mistakes make weight loss journey long and tiring) । পুষ্টিবিদ নিকি সাগৰে (Nutritionist Nicky Sagar) এনে সৰল ভুলবোৰ ভাঙি দিছে যিয়ে আপোনাৰ চৰ্বি হ্ৰাসৰ যাত্ৰা বিনষ্ট কৰিব পাৰে :

অপৰ্যাপ্ত টোপনি (Inadequate sleep) : আমি সদায়ে উপেক্ষা কৰি অহা এটা কথা হৈছে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে টোপনি যোৱাটো । কম টোপনি যোৱাটোৱে আমাৰ ওজন হ্ৰাস কৰা যাত্ৰাত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পেলায় (Sleeping less severe impacts on weight loss journey) । টোপনিৰ পৰা আপোনাৰ শৰীৰে প্ৰয়োজনীয় শক্তি লাভ কৰে আৰু ই আপোনাৰ কৰ্মশক্তি আৰু উৎপাদনশীলতাত সহায় কৰে । কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ টোপনি কমি যায় তেতিয়া আপোনাৰ শৰীৰৰ কাম কৰাৰ শক্তি নাথাকে । লগতে পৰ্যাপ্ত টোপনি নহাৰ ফলত অস্বাস্থ্যকৰ লঘু আহাৰ গ্ৰহণৰ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি হয় । যাৰ ফলত আপোনাৰ শৰীৰত চৰ্বি জমা হয় । যদি আপুনি আপোনাৰ চৰ্বি হ্ৰাস কৰা যাত্ৰা ত্বৰান্বিত কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে 6-8 ঘণ্টা শোৱাটো সহায়ক (Sleeping for 6 to 8 hours helpful) ।

অত্যধিক ব্যায়াম (Excessive exercising) : নিশ্চিতভাৱে ব্যায়াম কৰাটো আপোনাৰ ওজন হ্ৰাস যাত্ৰাৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ । কিন্তু এটা সাধাৰণ ভুল হ'ল ব্যাপকভাৱে ব্যায়াম কৰা আৰু স্বাস্থ্যকৰ জীৱনশৈলী অনুসৰণ নকৰা । আপোনাৰ স্বাস্থ্যকৰ জীৱনশৈলীত অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব লাগে মনোযোগেৰে খোৱা (healthy lifestyle include mindful eating), পেকেটযুক্ত খাদ্য খোৱাটো হ্ৰাস কৰা আৰু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে শোৱা । কেৱল ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ব্যায়াম কৰিলেই তাৰ পৰা কোনো ইতিবাচক ফলাফল পোৱা নাযায় ।

আহাৰ বাদ দিয়া (Skipping on meals) : মানুহৰ এটা ভুল ধাৰণা আছে যে যদি আপুনি আহাৰ নাখায় তেন্তে আপুনি অধিক ওজন হ্ৰাস কৰিব পাৰিব । এইটো এটা সম্পূৰ্ণ অলৌকিক কাহিনী । যেতিয়া আপুনি আহাৰ এৰাই যায়, তেতিয়া আপুনি নিজকে ভোকাতুৰ কৰে আৰু প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখে । ই কেৱল আপোনাৰ সামগ্ৰিক স্বাস্থ্যকে প্ৰভাৱিত নকৰে, আপুনি সদায় ভোকত থাকিলে অবিবেচকভাৱে স্নেকছ জাতীয় খাদ্যৰ ওপৰত ভৰসা বাঢ়ি যাব । ধাৰাবাহিকভাৱে আৰু সঠিক পৰিমাণৰ খাদ্য খোৱাটো হৈছে আপোনাৰ চৰ্বি হ্ৰাস যাত্ৰা অনুসৰণ কৰাৰ সঠিক উপায় (Eating consistently correct way to fat loss) ।

কম পানী গ্ৰহণ (Low water intake) : পৰ্যাপ্ত পানী খোৱাটোৱে আপোনাৰ ওজন হ্ৰাস প্ৰক্ৰিয়া দ্ৰুত কৰাত সহায় কৰে (Drinking enough water speeding weight loss process) । যদি আপুনি আপোনাৰ শৰীৰক পানীৰ পৰা বঞ্চিত ৰাখে, আপুনি স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে অধিক খাদ্য খাবলৈ আগ্ৰহী হ'ব । ইয়াৰ সৰল কাৰণ হৈছে সকলো অঙ্গৰ মসৃণ কাৰ্য নিশ্চিত কৰিবলৈ আপোনাৰ শৰীৰক প্ৰতিদিনে এক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ পানীৰ প্ৰয়োজন হয় । ইয়াৰ উপৰি, পানীয়ে আপোনাৰ শক্তিৰ স্তৰ বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে (water helps boosting energy levels), পেশীৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰে আৰু বিপাক ক্ৰিয়াৰ হাৰ (rate of metabolism) বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে ।

পেকেটযুক্ত খাদ্য খোৱাৰ প্ৰৱণতা (Munching on packaged foods) : যদি আমি আমাৰ শৰীৰৰ পৰা চৰ্বি হ্ৰাস কৰিব বিচাৰোঁ তেন্তে পেকেটযুক্ত খাদ্য যথেষ্ট ক্ষতিকাৰক (Packaged foods quite harmful) । বেছিভাগ পেকেটযুক্ত খাদ্যত যথেষ্ট পৰিমাণৰ সংৰক্ষক থাকে (packaged food has lot of preservatives) । আৰু ইয়াত যোগ কৰা থাকে চেনি, উচ্চ পৰিমাণৰ নিমখ আৰু অন্যান্য উপাদান যাৰ বিষয়ে আপুনি অৱগত নহয় । সেয়েহে এই পেকেটযুক্ত খাদ্যবোৰ খোৱাৰ সলনি, যেতিয়াই আপোনাৰ ভোক লাগে খাবলৈ আপেল বা কল বা শুকান ফলৰ বাকচ এটা লৈ যাওক ।

