টেঙা, নিমখীয়া, মিঠা, তিতা, মছলাযুক্ত খাদ্য ভাৰতীয় ঐতিহ্যৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত । বৰ্তমান সময়ত ডিজিটেল মাধ্যমৰ আগমনৰ লগে লগে সকলোৱে ন ন ৰেচিপিৰ উদ্ভৱ কৰি আহিছে আৰু নিঃসন্দেহে সকলোৱে ইনষ্টাগ্ৰামত ৰেচিপিৰ ভিডিঅ’ স্ক্ৰ’ল কৰি চোৱাৰ অভ্যাসো গঢ়ি তুলিছে । যেতিয়াই আমি সুস্বাদু ডেজাৰ্ট আৰু সহজে প্ৰস্তুত কৰিব পৰা ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' ইনষ্টাগ্ৰাম পেজবোৰত চাও, তেন্তে নিঃসন্দেহে আমি পোনে পোনে পাকঘৰলৈ যাবলৈ বাধ্য হও আৰু ন ন ৰেচিপি ট্ৰাই কৰো ।

সেয়ে আপোনাৰ বাবে আগবঢ়োৱা হৈছে কেইবাগৰাকীও ব্লগাৰৰ Food Pageৰ তালিকা (10 food connoisseurs taking Instagram by storm), য'ত আছে কেইগৰাকীমান পেছাদাৰী লেখক, বেংকাৰ যিয়ে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ৰেচিপি ইনষ্টাগ্ৰামযোগে শ্বেয়াৰ কৰে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত আছে লেখক তথা কন্টেন্ট ক্ৰিয়েটৰ শিৱেশ ভাটিয়া(Shivesh Bhatia) ৷ শিৱেশ ভাটিয়াৰ বয়স ২৫ বছৰ আৰু তেওঁৰ অনুৰাগীৰ সংখ্যা বিপুল ।

২০১৬ চনত তেওঁ "Bake with Shivesh" নামৰ এটি পেজ খুলিছিল, য'ত তেওঁ সুস্বাদু ডেজাৰ্টৰ ৰেচিপি লগতে দৰ্শকৰ সৈতে তেওঁ এই পেজৰ জৰিয়তে বেকিঙৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ আবেগক শ্বেয়াৰ কৰে ৷ এতিয়ালৈকে তেওঁ ফুডহল, ডেলমন্টে আৰু ব্ৰিটানিয়াৰ বাবে ৰেচিপি প্ৰস্তুত কৰাৰ উপৰিও "বেক উইথ শিৱেশ" আৰু "শিৱেশ ভাটিয়াৰ ডেজাৰ্টছ ফৰ এভাৰি মুড" নামৰ দুখন বেষ্ট চেলাৰ ৰন্ধন গ্ৰন্থ মুকলি কৰিছে ।

MasterChefMom by Uma Raghuraman : যদি আপুনি টেঙা আৰু নিমখীয়া দক্ষিণ ভাৰতীয় খাদ্য ভাল পায়, তেন্তে আপুনি Uma Raghuraman ৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত চাব পাৰে । দুটি সন্তানৰ মাতৃগৰাকীৰ বৰ্তমান ইনষ্টাগ্ৰামত Followers 228K আৰু তেওঁ পাকঘৰৰ এগৰাকী যাদুকৰ ।

যদি আপুনি কেতিয়াবা ভাৰতীয় খাদ্য স্বাস্থ্যসন্মতভাৱে তৈয়াৰ কৰাৰ কথা ভাবিছে তেন্তে হিনাক Follow কৰক আৰু তেওঁৰ ৰঙীন খাদ্যৰ সোৱাদ লওক ।

Lidang Kelidang K by cooking with ly (Lidang Kelidang K by cooking with ly)ৰ 36.6K ইনষ্টাগ্ৰাম Followers আছে তেওঁৰ বায়'ত লিখা আছে যে, "I measure by hand and cook by eye, and the best way to teach you is to show you " ৷ যদি আপুনি নগা খাদ্যৰ ৰেচিপিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী বা ইতিমধ্যে চেষ্টা কৰিছে, তেন্তে তেওঁৰ চেনেলত জনপ্ৰিয় নগা খাদ্য প্ৰস্তুত কৰাৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া দেখুওৱা হৈছে, যেনে Bamboo Shoot Pork Curry আৰু অন্যান্য সহজ নগা হোম কুক ৰেচিপি ।

Passionateaboutbaking by Deeba Rajpal : তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলে সকলো কয়, দীবা ৰাজপাল এগৰাকী আবেগিক বেকাৰ, যিটো তেওঁৰ ফিডৰ পৰা স্পষ্ট, যিটো ক্ৰীম, ৰং আৰু ফ্ৰষ্টিংৰে ভৰি আছে। মিঠাইৰ প্ৰেমী ৰাজপালৰ খাটা সকলো বস্তুৰ বাবে এক ষ্টপ সংযোগস্থল সুস্বাদু । অনুশ্ৰুতি এগৰাকী মুম্বাইৰ খাদ্য লেখক, ফটোগ্ৰাফাৰ, ৰেচিপি ডেভেলপাৰ আৰু পুষ্টিবিদ। তেওঁ ডিভাইন টেষ্ট ব্লগটো ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰে, য’ত তেওঁ পৰম্পৰাগত আয়ুৰ্বেদ আৰু সাত্ত্বিক ৰন্ধন ধাৰণাটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁৰ ৰন্ধন কৌশলৰ প্ৰচাৰ কৰে আৰু সতেজ, ঋতুভিত্তিক আৰু স্থানীয় উপাদান ব্যৱহাৰ কৰি বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ খাদ্যৰ সন্নিৱিষ্ট কৰে।

Selja Gudiwada's Selsfood, Andhra যদি আপুনি নিজৰ গৃহ চহৰৰ পৰা আঁতৰত থাকে তেন্তে চাইলুৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ফিডে আপোনাক ঘৰৰ খাদ্যলৈ মনত পেলাব । বৰ্তমান তেওঁৰ ৬৯.৩K ইনষ্টাগ্ৰাম Followers আছে আৰু তেওঁ নিজকে এগৰাকী আবেগিক খাদ্য ব্লগাৰ আৰু ফটোগ্ৰাফাৰ হিচাপে বৰ্ণনা কৰিছে ।

Veganricha by Richa Hingle: আপুনি পশুভিত্তিক খাদ্য সামগ্ৰী এৰাই চলে নেকি? তেন্তে আপোনাৰ বাবে আছে ৰিচা । ইনষ্টাগ্ৰামত ৩৪৬K Followers থকা ৰিচা হিংগল এগৰাকী খাদ্যপ্ৰেমী যিয়ে Plant Base খাদ্যসামগ্ৰীৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰে, যেনে ভিগান চিকেন ফ্ল’ৰেণ্টাইন, ক্ৰীমযুক্ত নহৰু কাজু চচত সতেজ পালেং সংযুক্ত কৰি এটা সুস্বাদু খাদ্য তৈয়াৰ কৰিব পাৰে । www.veganricha.com ত তেওঁৰ এটা ব্লগো আছে।

Whiskaffair by Neha Mathur: যদি আপুনি বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভাৰতীয়, আমেৰিকান, এছিয়ান, মধ্যপ্ৰাচ্যৰ, ইউৰোপীয়, মেক্সিকান আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য আৰু ৰান্ধনীশাল বিচাৰিছে, তেন্তে নেহা মাথুৰক আপুনি Follow কৰিব পাৰে নেহা মাথুৰৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত 142K followers ।

Foodfashionparty by Asha: আশা এগৰাকী গৃহিণী ৷ আমেৰিকালৈ যোৱাৰ পিছত ৰন্ধা-বঢ়া কৰি আনক খুৱাই আশাই আনন্দ লাভ কৰে । তেখেতৰ foodfashionparty একাউণ্টৰ 140k Followers আছে ৷ আশাই তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজত ভিন্ন প্ৰকাৰৰ ভাৰতীয় খাদ্যৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰে ৷

