দেওবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় 6:30 বজাত গুজৰাটৰ মৰ্বিত মাচু নদীৰ ওপৰত এখন ওলমা দলং ভাঙি পৰে (Gujarat Bridge Collapse)৷ ফলত 60 জনৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা গৈছে ৷

নলবাৰীৰ ৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গণেশ চ’কত দেওবাৰে মুকলি কৰা হ’ল নলবাৰীৰ ভিন্ন সভ্যতা, লোক সংস্কৃতিক প্ৰতিফলিত কৰা এখনি বিশাল আদৰণী তোৰণ (Nalbari welcome gate inaugurated)। তোৰণখন মুকলি কৰে নলবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই (Welcome gate of Nalbari inaugurated by jayanta Malla Baruah) ।

হৃদৰোগত আক্ৰান্ত অখিল গগৈ(Akhil Gogoi Admitted in GMCH) ৷ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ কাৰ্ডিঅ’লজি বিভাগত ভৰ্তি হৈ আছে বিধায়ক অখিল গগৈ ৷ এক জটিল অস্ত্ৰোপচাৰৰ প্ৰয়োজন আছে অখিল গগৈক । যাৰবাবে দিল্লীলৈ নিয়া হ'ব গগৈক ।

গুৱাহাটীৰ গেইট হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই দেওবাৰে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত গীতানগৰ নাৰিকল বাৰিস্থিত চিলড্ৰেন পাৰ্কত এক বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰৰ অযোজন কৰে(Free health camp organized by Gate Hospital) । উক্ত শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কৰা অৰ্ধ শতাধিক লোকক কেইবাগৰাকী অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা বিনামূলীয়াকৈ ৰক্তচাপ, হৃদৰোগ, মধুমেহ আদি ৰোগৰ পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে অন্যান্য ৰোগৰ বিনামূলীয়া ঔষধ প্ৰদান কৰা হয়(Free medicines provided in Geetanagar) ।

অসমীয়া ছবি জগতৰ মহীৰূহ নিপন গোস্বামী আৰু প্ৰখ্যাত চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱালৈ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি যোৰহাটত আয়োজন কৰা হয় এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ(Tributes to Nipon Goswami Neelpawan Baruah in Jorhat) । যোৰহাট ব্যৱসায়ী সন্থাৰ উদ্য়োগত আয়োজন কৰা হয় এই অনুষ্ঠানৰ ।

চুৰ বিদ্যা উত্তম বিদ্যা ৷ কিন্তু ধৰাত পৰিলেহে হয় শিলত খুন্দা ৷ এইবাৰ কলগাছিয়াত চুৰি কৰিবলৈ গৈ ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল এশৰো অধিক চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰা এটা গভাইত চোৰ ৷ নিশাই ৰাইজে গছত বান্ধি চোৰক দিলে লপা-থপাও (Thief detained by villagers at Jania) ৷ এশ গৰু মাৰিলে যে বাঘৰো মৰণ হয় এই কথাই প্ৰমাণিত হ’ল কলগছিয়াত ৰাইজৰ ৰোষত পৰা চোৰটোৰ ক্ষেত্ৰত ৷

RSS ৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত জনসংখ্যা সমাধান সম্পৰ্কত বিশেষ সভা । জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ আইন(Population control act) বলৱৎ কৰাৰ দাবীৰে ২৭ নৱেম্বৰত দিল্লীৰ জন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ সিদ্ধান্ত জনসংখ্যা সমাধান ফাউণ্ডেচনৰ(Protests demanding implementation of PCA) ।

পশ্চিম ধেমাজিৰ ঘুগুহা অঞ্চলত ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ ব্যাপক প্ৰচলন ৷ সেয়েহে এইসমূহ সামগ্ৰীৰ বিৰোধিতা আৰু সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে দেওবাৰে অঞ্চলটোৰ স্থানীয় সচেতন উদ্যমী যুৱক, মহিলা সংগঠন, গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ যৌথ উদ্যোগত ঘুগুহা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগনত অনুষ্ঠিত কৰে সজাগতামূলক বিশাল ৰাজহুৱা সভা (Awareness meeting against drugs) ৷

চৰাইদেউ জিলাৰ কাকতিবাৰী আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া শৰৎ শইকীয়াক নিলম্বন (OC of Kakotibari Police Station was suspended) ৷ কৰ্তব্যত গাফিলতিৰ অভিযোগত নিলম্বন বিষয়াজনক ৷

ছত্তিশগড়ৰ জশপুৰত এটি শিশুক সাপে খোঁটাৰ পিছতো জীৱিত থাকে শিশুটো, কিন্তু শিশুটোক কামোৰাৰ পিছতে মৃত্যু হয় সাপটোৰ ৷ এই ঘটনাই সম্প্ৰতি সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে (After snakebite snake dies child alive)৷