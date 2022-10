মিঞা মিউজিয়ামক লৈ ৰাজ্যজুৰি তুমুল বিতৰ্ক অব্যাহত থকাৰ সময়তে মঙলবাৰে অসম মিঞা পৰিষদৰ সভাপতি এম মহৰ আলীক ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে কৰিছিল গ্ৰেপ্তাৰ ৷ একেটা দিনতেই অৰ্থাৎ মঙলবাৰে নিশা আব্দুল বাতেন (অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক) নামৰ আন এজন সদস্যকো ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ৷

মিঞা মিউজিয়ামক লৈ ৰাজ্যজুৰি তুমুল বিতৰ্ক অব্যাহত থকাৰ সময়তে অসম মিঞা পৰিষদৰ সভাপতি এম মহৰ আলীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে আব্দুল বাতেন নামৰ আন এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপকক মঙলবাৰে নিশা আটক কৰিছে (Retired Professor Abdul Baten arrested)৷

ডিব্ৰুগড় জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু উপায়ুক্তই জিলাখনত কোনোধৰণৰ জুৱা অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব বুলি কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতো একাংশই মৰাণত জুৱাৰ আড্ডা চলোৱাৰ খবৰ ৰাজহুৱা হোৱাৰ পাছতে তৎপৰ হৈছে মৰাণ আৰক্ষী । এক বিশেষ সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মনোজ উপাধ্যায়ৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীয়ে মৰাণ হাটখোলাস্থিত সুমিত্ৰা হোটেলত অভিযান চলাই উচ্ছেদ কৰে জুৱাৰ ঘাটি (Gambler arrested with money) ।

পুনৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত ভূমিস্খলন ৷ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৱেষ্ট কামেং জিলাত সংঘটিত ভূমিস্খলন (Landslides triggered by heavy rainfall) ৷ এই ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছে প্ৰৱল বৃষ্টিপাতৰ ফলত (Landslides in Arunachal Pradesh) ৷ ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে ভালুকপুঙৰ পৰা বমডিলালৈ যোৱা ১৩ নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ নাগ মন্দিৰ আৰু টেঙাৰ মাজৰ পথটো ৷ জানিব পৰা মতে অৰুণাচলত হোৱা প্ৰৱল বৃষ্টিপাতৰ ফলত (Heavy rainfall in Arunachal Pradesh) মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা শ শ যান-বাহন আৱদ্ধ হৈ পৰিছে ।

অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে, গাখীৰ খুৱাই সাপ পুহিব নালাগে ৷ কিন্তু সাপ পুহি এইবাৰ বিপদত পৰিল সাপৰ গৰাকী ৷ অ’ ৰব ৷ সাপৰ গৰাকী পিছে কোনো তান্ত্ৰিক বা সাধক নহয় ৷ আমি ক’বলৈ লোৱা সাপৰ গৰাকী হৈছে এগৰাকী সাধাৰণ মহিলা ৷ প্ৰতিদিনাৰ দৰে উক্ত দিনাও মহিলাগৰাকীয়ে পোহনীয়া প্ৰকাণ্ড অজগৰটোক খাদ্য খুৱাবলৈ সাপ থোৱা বাকচটোৰ পৰা উলিয়াইছিলহে মাত্ৰ ৷ কিন্তু তেনে সময়তে সাপৰ গৰাকীকে আক্ৰমণ কৰে পোহনীয়া অজগৰটোৱে (Pet snake attacks owner) ৷

গৌৰা গৌৰী পূজা উপলক্ষে মঙলবাৰে ছত্তীশগড়ৰ কুমহাৰীত এক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেল (Bhupesh Baghel at Gaura Gauri Puja in Durg) ৷ এই অনুষ্ঠানৰ ধাৰ্মিক নিয়ম অনুসৰি, চাবুকেৰে এজনে আন এজনক আঘাত কৰে (Gaura Gauri Puja in Kumhari) ৷ লোকবিশ্বাস অনুসৰি, এনে কৰিলে সমস্যাৰ সমাধান হোৱাৰ লগতে ভাগ্য উদয় হয় (CM Baghel gets whipped for states prosperity) ৷ সেয়ে এই অনুষ্ঠানৰ অংশ স্বৰূপে ছত্তীশগড়ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলেও নিজকে চাবুকেৰে আঘাত কৰে (Chhattisgarh CM Baghel gets whipped) ৷

নেপালত পালন কৰা হয় কুকুৰ উৎসৱ ৷ যাক ‘‘নেপালৰ কুকুৰ তিহাৰ’’ (Kukur Tihar of Nepal) বুলি কোৱা হয় । মানুহৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বন্ধু হিচাবে খ্যাত কুকুৰক নেপালত যম দেৱতাৰ বাৰ্তাবাহক বুলি গণ্য কৰা হয় (Nepal celebrates Kukur Tihar Day of the Dog) । সেয়ে এই বিশেষ দিনটোত মানুহে উপাসনা কৰে কুকুৰক । কুকুৰ তিহাৰৰ সময়ত নেপালৰ মানুহে কেৱল পোহনীয়া কুকুৰৰ বাবেই নহয়, পথৰ কুকুৰকো আৰতি কৰে । আনহাতে, নেপাল আৰক্ষীয়েও পালন কৰে এই কুকুৰ উৎসৱটি (Himalayan Nation celebrated the Day of Dog)৷

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে সুৰাৰ অবৈধ বেহা ৷ সামন্তৰালভাৱে বিহালীতো অব্যাহত আছে অৰুণাচলী সুৰা অবৈধ বেহা ৷ এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি সোমবাৰে বিহালী আৰক্ষী থানাৰ (Behali Police Station) ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া হৰেণ গগৈ নেতৃত্বত এটা আৰক্ষী দলে অভিযান চলাই এখন অৰুণাচলী সুৰা ভৰ্তি বাহন জব্দ কৰে (Arunachali liquor seized at Behali) ৷ লগতে চালকসহ দুজনকৈ লোকক অবৈধ অৰুণাচলী সুৰা সৰবৰাহৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৬৫/২০২২ ৰ অধীনত ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ধাৰা ১২০ B, 379, 420, 34 ৰ জৰিয়তে এক গোচৰ ৰুজু কৰি জে'ল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।