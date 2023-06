নিয়ন্ত্ৰণহীন ট্ৰাকে মহতিয়াই লৈ গ’ল বাসগৃহ

ৰৌতা,31 মে’: ওদালগুৰি জিলাৰ বৰংগাজুলিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংঘটিত হৈছে (Road accident in Udalguri) ৷ ট্ৰাকৰ খুন্দাত আহত হৈছে এটি কন্যা শিশু ৷ বুধবাৰে পুৱা প্ৰায় 5.30 মান বজাত AS-02-CC-8726 নম্বৰৰ ট্ৰাকখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিত এটি পৰিয়ালৰ বাসগৃহ মহতিয়াই লৈ যায় (Minor Gil injured)। ওদালগুৰি- তামুলপুৰ পথৰ বৰংগাজুলিৰ সমীপৰ নৃপেন বড়ো নামৰ লোকজনৰ ঘৰত সংঘটিত হয় এই ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা।

টংলা দিশৰ পৰা আটাৰীখাট অভিমুখে তীব্ৰগতিত গৈ থকা সময়ত বেটাৰী ভৰ্তি ট্ৰাকখনে প্ৰথমে এটা বিদ্যুতৰ খুটাঁত খুন্দিয়াই দিয়ে ৷ তাৰ পিচতে ট্ৰাকখনে নৃপেন বড়োৰ বাসগৃহটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি চুড়মাৰ কৰে । ইফালে নৃপেন বড়োৰ 9 বছৰীয়া কন্যা লক্ষী বড়োৱে শুই থকা অৱস্থাতেই ট্ৰাকখনে মহতিয়াই লৈ যোৱাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৷ গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা কণমানিগৰাকীক স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত ডিমাকুছি আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি সংকটজনক অৱস্থাত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷

ইফালে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে ট্ৰাক চালকজনে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে । স্থানীয় লোকে অভিযোগ কৰা অনুসৰি সম্প্ৰতি মৃত্যুদূতত পৰিণত হৈ পৰিছে ওদালগুৰি-তামুলপুৰ পথছোৱা ৷

উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যত অতি উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা ৷ লগতে বৃদ্ধি পাইছে পথ দুৰ্ঘটনাৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যাও ৷ কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ে (Ministry of road transport and highway) প্ৰকাশ কৰা ‘ৰোড এক্সিডেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া-2021’(Road accident in India 2021) শীর্ষক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি 2017, 2018 আৰু 2020 চনতকৈ 2021 চনত দুৰ্ঘটনাৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোক সংখ্যা যথেষ্ট বেছি । সেই অনুসৰি 2021 চনত 3036 গৰাকী লোকে দুৰ্ঘটনাৰ ফলত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল । 2019 চনত এই সংখ্যা আছিল 3208 গৰাকী । 2021 চনত ৰাজ্যখনত সংঘটিত হোৱা পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা হৈছে 7411 টা । 2020 বৰ্ষৰ তুলনাত এয়া যথেষ্ট বেছি (Accident rate increasing in Assam) ।

সেইমৰ্মে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ (Road accident in North-East India) ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসম শীর্ষস্থানত আছে । তথ্য মতে 2021 বৰ্ষত সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত মুঠ 9754 টা পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । ইয়াৰে ভিতৰত 7411 টাই হৈছে অসমৰ ।