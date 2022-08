মহানগৰীৰ ছাত্ৰীবাৰীৰ হত্যাকাণ্ডৰ(Chatribari murder case) মূল অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ ৷ দিল্লীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডব্লিউ যাদৱক ৷

ভাৰতৰ ৰাজধানী দেশৰ পাঁচটা মণ্ডলত হ’ব লাগে ৷ কেৱল দিল্লীত হোৱাৰ বাবে দিল্লীৰ উন্নতি হৈছে ৷ দিল্লীৰ উন্নত অৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকৰ অৱদান আছে ৷ গুৱাহাটীক দেশৰ ৰাজধানী কৰি 10 বছৰৰ পাছত দিল্লীক অসমৰ সৈতে তুলনা কৰক ৷ এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (Himanta Biswa sarma on India capital)৷

দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত গোলাম নবী আজাদৰ মন্তব্য, "মোক ঘৰ এৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছে (Ghulam Nabi Azad reaction after quitting Congress)" ।

আহি আছে এখন নতুন অসমীয়া ছবি ৷ ব্যতিক্ৰমী চিন্তাধাৰাৰে সম্পৰ্কৰ আধাৰত নিৰ্মাণ হোৱা এখন অৰ্থপূৰ্ণ অসমীয়া ছবি ৷ নাম ‘মেড ইন নলবাৰী’ ৷ নৱ-প্ৰজন্মৰ কেইগৰাকীমান উদ্যমী যুৱক-যুৱতীৰ প্ৰচেষ্টাত গঢ় লৈ উঠা Flashback Films বেনাৰত নিৰ্মাণ হৈছে এই ছবিখন ৷

অৱশেষত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল চাবুৱাৰ পুলুঙা গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী ৰুণু গোহাঁইৰ মৃতদেহ (Dead body of social worker Runu Gohain recovered) । দেওবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল বিশিষ্ট সমাজকৰ্মীগৰাকী । পুখুৰীত ওপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ গোঁহাইৰ মৃতদেহ(Dead body recovered in pond) ।

চৰকাৰে জলসিঞ্চনৰ ব্য়ৱস্থা কৰা বুলি দাবী কৰি আহিলেও ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন জিলাত বৰষুণৰ অভাৱত পথাৰত মেলিছে চিৰাল ফাঁট (Draught situation in Assam) । গোলাঘাট জিলাতো উপযুক্ত জলসিঞ্চনৰ অভাৱত হাহাকাৰ (Lack of irrigation in Golaghat) লাগিছে কৃষকৰ ।

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত (Man Elephant conflict)৷ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰিতো চলিছে বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ (Terror of Wild Elephant at Sonari)৷

আজি মহাকাশলৈ উৰা মাৰিব আমেৰিকাৰ মহাকাশ সংস্থা নাছাৰ মুন ৰকেট ৷ ইতিমধ্যে উৎক্ষেপণৰ বাবে সাজু হৈছে নাছাৰ মুন ৰকেট । নাছাৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত এই ৩২২ ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ স্পেচ লঞ্চ চিষ্টেম ৰকেট এতিয়ালৈকে নিৰ্মাণ হোৱা ৰকেটসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ শক্তিশালী ৰকেট বুলি গণ্য কৰা হৈছে (NASAs moon rocket ready to take off) ।

সোমবাৰে তেজপুৰৰ দেৱেন্দ্ৰ নগৰত অনুষ্ঠিত হয় 68 নং এছ এছ বিৰ তৃতীয় দীক্ষান্ত সামাৰোহ (Convocation programme of SSB) ।

ৰজোনিবৃত্তি বা ঋতুচক্ৰ শেষ হোৱাৰ পিছত এগৰাকী মহিলাৰ যোনিৰ পৰা অত্যধিক পৰিমাণে হোৱা ৰক্তক্ষৰণ কোনো গুৰুতৰ ৰোগৰ লক্ষণ হ’ব পাৰে । ৰজোনিবৃত্তিৰ পিছৰ ৰক্তক্ষৰণ নামেৰে জনাজাত এই অৱস্থাক এণ্ডোমেট্ৰিয়েল কেঞ্চৰৰ অন্যতম বিশেষ লক্ষণ হিচাপেও গণ্য কৰা হয় । ৰজোনিবৃত্তিৰ পিছৰ ৰক্তক্ষৰণ এনেকুৱা এটা সমস্যা যে ইয়াক আওকাণ কৰিলে মহিলাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো ক্ষতি হ’ব পাৰে ।