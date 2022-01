শুকুৰবাৰে বিশেষ ছুটী ব্যৱহাৰ কৰি নিজ গৃহত উপস্থিত হ’ল শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু (minister Dr Ranoj Pegu spent quality time with mother) ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীক চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া দুদিনীয়া বিশেষ ছুটীৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন (Ranoj Pegu thanked to Assam govt to gives employees two days special leave) কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ তদুপৰি টেট পৰীক্ষা সন্দৰ্ভতো গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ৷

ৰাজ্য চৰকাৰৰ ক’ভিড সম্পৰ্কীয় নতুন SOP ওলোৱাৰ পিছতো ম্লান পৰা নাই ভোগালীৰ আনন্দ ৷ উৰুকাৰ নিশা দহ বজাৰ আগেয়ে ৰাইজে ভোজ খোৱা পৰ্ব সামৰাৰ লগতে নিশা কোনেও ভেলাঘৰত থাকিব নোৱাৰিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে শুকুৰবাৰে প্ৰকাশ পোৱা ক’ভিড সম্পৰ্কীয় নতুন নিৰ্দেশনাত ৷ কিন্তু ৰাজ্যত ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ পূৰ্বৰ দৰেই অব্যাহত আছে ভোগালীৰ প্ৰস্তুতি ৷

চেনেহৰ ভোগালীক আদৰিবলৈ দক্ষিণ-পশ্চিম যোৰহাটৰ ২ নং চৰাইবাহী গাঁৱত চলিছে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি (Preparation for Bhogali Bihu at Charaibahi) ৷ ৰাইজে একত্ৰিত হৈ সাজি উলিয়ালে যন্তৰ-মন্তৰ আকৃতিৰ ভেলাঘৰ ৷

'মেজিক বুক অৱ ৰেকৰ্ডে' (Magic Book of Records) আয়োজন কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যোগ প্ৰতিযোগিতাত উজলিল লখিমপুৰৰ জয়লক্ষী পায়েং নামৰ কিশোৰজন ৷ অনলাইনযোগে অংশগ্ৰহণ কৰি জয়লক্ষী পায়েঙে লাভ কৰিছে "বেষ্ট এচিভাৰ এৱাৰ্ড 2021" আৰু "বেষ্ট চাইল্ড যোগ আৰ্টিষ্ট" সন্মান ৷

পিতৃৰ দায়িত্বৰ প্ৰতি নিষ্ঠাবান মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম ৷ স্ব-গৃহত উপস্থিত হৈ নিজ হাতে পিতৃক খুৱালে অন্ন (Minister UG Brahma feed rice to his father) ৷ চৰকাৰৰ প্ৰদান কৰা বিশেষ ছুটীৰ ব্যৱহাৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৷

কংগ্ৰেছ দলত এতিয়া সভাপতি পদৰ বাবে এগৰাকী উপযুক্ত প্ৰাৰ্থীৰ অভাৱ ৷ শূন্যতে গদা ঘূৰাই আছে কংগ্ৰেছে ৷ এইদৰে বিৰোধী দলটোক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিলে কমলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই ৷ কেৱল টিভিত লীডাৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে যুদ্ধত ননমাই ভাল বুলিও দলটোক সকিয়নী দিয়ে বিধায়কজনে ৷

কৰ’ণা পৰিস্থিতিৰ মাজতো ভোগালী বিহুৰ প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত ৰাজ্যবাসী (Preparations for the Bhogali Bihu in Assam) । ভোগালীক আদৰিবলৈ কঁকালত টঙালি বান্ধি সাজু হৈছে বৰপথাৰবাসী (Bhogali bihu preparation at Borpathar) ৷

নাগপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সন্ত্ৰাসবাদীৰ নজৰ (Terrorist conducted recce of RSS Headquarter)। ঘটনা সন্দৰ্ভত ৪ সন্ত্ৰাসবাদীক শ্ৰীনগৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ । সন্ত্ৰাসবাদী কেইটাৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু গোলা-বাৰুদ উদ্ধাৰ ।

শনিবাৰে নিশা গুৱাহাটীৰ গীতামন্দিৰস্থিত নিজ বাসভৱনত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসাৰ অন্যতম বাটকটীয়া ডাঃ জনাৰ্দন বেজবৰুৱায়ে (Dr Janardan Bezbaruah Passes away) ৷ বেজবৰুৱাৰ মৃত্যুত অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰা, কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু পশুধন নিগমৰ অধ্যক্ষ মনোজ শইকীয়াই গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে ।

দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষাৰ অন্তত মুকলি হ'ল ত্ৰিপুৰা আৰু মণিপুৰৰ মাজত প্ৰথমখন জনশতাব্দী এক্সপ্ৰেছ । কেন্দ্ৰীয় ৰে'লমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে শনিবাৰে মুকলি কৰে এই সেৱা (Railway minister flags off Jan Shatabdi Express) । আগৰতলাৰ বধৰঘাট ৰে’ল ষ্টেচন আৰু মণিপুৰৰ জিৰিবাম ৰে’ল ষ্টেচনৰ মাজত সপ্তাহত তিনিবাৰকৈ চলাচল কৰিব ৰে'লখন ।