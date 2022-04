অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কৃষি গ্ৰন্থাগাৰিক আৰু ব্যৱহাৰিক গোষ্ঠীৰ দ্বিতীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন(2nd International Conference of Agricultural Librarians and users community) । অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে উদ্ধোধন কৰে সন্মিলনখন ৷ দেশ বিদেশৰ শতাধিক প্ৰতিনিধিৰ অংশগ্ৰহণ কৰে উক্ত সন্মিলনত ৷

হৰ্ষ ধ্বনিৰে মুখৰিত কাৰ্বি আংলঙত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শান্তি, ঐক্য আৰু বিকাশৰ ৰেলী ৷ ‘‘ভাজপাৰ ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ য’তেই থাকিব ত'তেই সবকা সাথ সবকা বিকাশ, বিশ্বাস’’ থকাৰ আশ্বাস প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ (PM Modi on double engine government) ৷

মিছামাৰীৰ বেলিশিৰি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত খনাজান গাঁৱত অঘটন ৷ পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ গ’ল জন্মদাতা মাতৃৰ (Son brutally killed his mother at Rangapara) ৷ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্য ৷

চকু মুদা কুলিৰ ৰূপত ৰাজ্যৰ বন বিভাগ ৷ চোৰাং কাঠ সৰবৰাহ সন্দৰ্ভত নিমাত বন বিভাগ ৷ এই অভিযোগ কলগাছিয়াবাসীৰ ৷ কিয়নো প্ৰায় প্ৰত্যেক নিশাই কলগাছিয়াৰ মাজেৰে চোৰাং কাঠভৰ্তি বাহন পাৰ হৈ (Every night smuggled wooden vehicles pass through Kalgachia) যোৱাৰ স্বত্বেও কোনো বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা নাই বন বিভাগে ৷

দিছপুৰ লাষ্টগেটত জ্যোতিষী নীল মাধৱ শইকীয়াৰ বাসগৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ পম্পী ঘোষ নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ । যুৱতী গৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ অভিযোগ অনুসৰি প্ৰেমিকৰূপী জ্যোতিষী নীল মাধৱেই পম্পী ঘোষক হত্যা কৰিছে (Astrologer allegedly killed girl in Guwahati) ।

ডিব্ৰুগড় আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰধানমন্ত্রীৰ সভাৰ বাবে বাছ-ছুমুকে ধৰি ৮,১৫০ খন যাত্রীবাহী বাহন অধিগ্ৰহণ চৰকাৰৰ (Expenditure on traveling to Modi's meeting)। মঙলবাৰৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰলৈকে তিনিদিন ধৰি বাছৰ অভাৱত পণবন্দী সাধাৰণ যাত্রীসকল । মোদীৰ সভালৈ মানুহ অনাৰ বাবে ৮,১৫০খন যাত্রীবাহী বাহনৰ বাবদ ৰাজকোষৰ পৰা ব্যয় কৰা হৈছে ২৯ কোটি ৩৫ লাখ টকা ।

গুজৰাটৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক তথা দলিত নেতা জিগনেশ মেৱানীৰ গ্ৰেপ্তাৰক (Jignesh Mevani arrested by Assam police) লৈ বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । বাক স্বাধীনতা আৰু গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা, ক্ষমতাৰ অপপ্ৰয়োগ বন্ধ কৰাৰ দাবীত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যজুৰি সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ ৷

কলিয়াবৰ বৰুৱাগাঁৱৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে থকা এইগৰাকী বৃদ্ধাৰ কাহিনীয়ে কৈ যায় পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ বহু অকথিত কাহিনী (Old Lady in Poor Condition at Kaliabor) । বেৰৰ নামত বাঁহৰ কেইচটামান কামি, চালিত দুচলামান টিনপাত তাৰ মাজতেই আইতা আৰু নাতিৰ জীৱন সংগ্ৰাম ৷ তুলু বৰুৱা নামৰ এই বৃদ্ধাগৰাকীৰ ভাগ্যত নহ'ল এটা চৰকাৰী অনুদানৰ ঘৰ ।

অসমত নতুনকৈ 7 খন কৰ্কট ৰোগ নিৰাময় হাস্পতালৰ ভাৰ্চুৱেলী আধাৰশিলা স্থাপন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ(Laid the foundation stone of Nalbari Cancer hospital) ৷ নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চৌহদতো স্থাপন কৰা হয় কৰ্কট ৰোগ নিৰাময় হাস্পতালৰ আধাৰশিলা ৷ কৰ্কট ৰোগ নিৰাময় হাস্পতালৰ আধাৰশিলা স্থাপনত সুখী জিলাখনৰ জনতা ৷

নগাঁৱত ড্ৰাগছসহ আটক ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী (Drugs peddler arrested in Nagaon)৷ ভাড়াঘৰৰ পৰা চলাই গৈছিল ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় ৷ হয়বৰগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক কৰা হয় ব্যৱসায়ীটোক ৷