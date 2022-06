তামুলপুৰ, 3 জুন : গোৰেশ্বৰৰ ঔগুৰীত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড(Murder case in Tamulpur) ৷ পত্নীক হত্যা কৰি স্বামীয়ে আত্মহত্যা কৰাৰ সন্দেহ (Tragic incident in Tamulpur) ৷ তামুলপুৰ জিলাৰ গোৰেশ্বৰৰ ঔগুৰীত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ তথা সন্দেহজনক হত্যাকাণ্ড আৰু আত্মহত্যাৰ ঘটনা(Husband commits suicide by killed his wife) ।

গোৰেশ্বৰৰ ঔগুৰীৰ হাহদগ্ৰা চুবুৰীৰ যোগেশ্বৰ বড়োৱে (৩০) পত্নী অঞ্জু বড়োক(২৭) হত্যা কৰি নিজেও চিপ লৈ কৰিলে আত্মহত্যা ৷ জানিব পৰা মতে, বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰায় ২ বজাত দুয়োগৰাকী স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত এক কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ ফলত প্ৰথমে স্বামী যোগেশ্বৰ বড়োৱে নিজ পত্নীক দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰাৰ সন্দেহ । ইয়াৰ পিছতে পত্নীক হত্যা কৰি স্বামীয়েও নিজে চিপজৰী লৈ আত্মহত্যা কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৷

পত্নীক হত্যা কৰি স্বামীয়ে ল'লে চীপ

ইফালে, হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত দম্পত্তিৰ একমাত্ৰ ৯ বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানটি ঘৰৰ ভিতৰতে শুই আছিল । পিছত কণমানি মাক দেউতাকৰ এনেধৰণৰ অৱস্থা প্ৰত্যক্ষ কৰি চিঞৰ-বাখৰ কৰাত ঘটনাস্থলীত স্থানীয় লোক উপস্থিত হৈ শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰে । ইয়াৰ পিছতে গোৰেশ্বৰ আৰক্ষীক স্থানীয় লোকে খবৰ দিয়াত গোৰেশ্বৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ দুটা উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মুছলপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

কিন্তু কি কাৰণত স্বামী যোগেশ্বৰ বড়োৱে পত্নী অঞ্জু বড়োক এনেদৰে হত্যা কৰি নিজেও আত্মহত্যা কৰিলে সেয়া এতিয়াও এক ৰহস্যৰ আৱৰ্তত ৷ বৰ্তমান দুয়ো স্বামী স্ত্ৰীৰ বিয়োগত সমগ্ৰ অঞ্চলটিতে পৰিছে এক শোঁকৰ ছা ৷

