তামুলপুৰ,৯ এপ্ৰিল : ওদালগুৰি জিলাৰ ঐতিহাসিক কোচ ৰজা দিনীয়া ৰাণীপুখুৰীপাৰাত বাসন্তী পূজাৰ ব্যাপক আয়োজন (Basanti Puja celebrations in udalguri)। পূজা উপলক্ষ্যে অগণন ভক্তৰ সমাৱেশ তামুলপুৰ-ওদালগুৰি জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী ঠাকুৰীয়াপাৰাত । শনিবাৰে মহা অষ্টমী উপলক্ষ্যে ৰাণীপুখুৰীত শ শ ভক্তই স্নান কৰে (Devotees take holy bath at Ranipukhuri in udalguri)।

ওদালগুৰিৰ ঠাকুৰীয়াপাৰাত তিনি দিনীয়াকৈ বাসন্তী পূজা

বাসন্তী পূজাৰ তৃতীয় দিনা মহা-অষ্টমী উপলক্ষ্যে ওদালগুৰি-তামুলপুৰ জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ শ-শ ভক্তৰে ভৰি পৰিছে ঠাকুৰীয়াপাৰাৰ ৰাণীপুখুৰী । সম্পূৰ্ণ হিন্দু ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে পুৱাই শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ সকলোৱে ৰাণীপুখুৰীত স্নান কৰি সকলোৱে সমাজৰ লগতে ব্যক্তিগত অপায়-অমংগল দূৰ কৰাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে । কোচ ৰজা দেবেন্দ্ৰ নৰায়ণৰ ৰাজত্ব কালৰো পূৰ্বেই এই পুখুৰীটো খনন কৰা হৈছিল বুলি স্থানীয় লোকৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে ।

অতীতৰে পৰা এই পুখুৰীটোত বাসন্তী পূজা উপলক্ষ্যে মহা অষ্টমীত ভক্তসকলে গংগা স্নান কৰি আহিছে বুলিও জনা যায় । এই পূজা লগতে স্নানৰ প্ৰক্ৰিয়াও ৫০ বছৰৰো অধিক সময় ধৰি চলি অহা বুলি স্থানীয় লোকসকলে জানিবলৈ দিয়ে । ইফালে লোক বিশ্বাস অনুসৰি পুখুৰীটোৰ পানী কেতিয়াও নুশুকায় ।

