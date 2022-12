ৰৌতা,৯ ডিচেম্বৰ: কৃষ্টিৰ পথাৰত আৰম্ভ হল শিক্ষা, প্ৰগতি আৰু শান্তিৰ আখৰা । ৰৌতাৰ বড়োলেণ্ড পথাৰত স্থাপন নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ ৫৫ তম অধিবেশনৰ লাইখুঁটা । বড়োলেণ্ড শান্তি চুক্তিৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসতে অনুষ্ঠিত হব এবছুৰ কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন । নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দ্বীপেন বড়ো আৰু BTRৰ কাৰ্যবাহী সদস্যৰ উপস্থিতিত স্থাপন হল লাইখুঁটা(Preparation for ABSU central conference) । ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰ মাজেৰে বড়োলেণ্ড পথাৰত শুকুৰবাৰে লাইখুঁটা স্থাপন কৰি আৰম্ভ কৰে অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি(ABSU conference to be held in Routa) ।

ৰৌতাত ABSU ৰ ৫৫তম কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশনৰ লাইখুঁটা স্থাপন

অধিৱেশনৰ মূল মন্ত্ৰ হৈছে শিক্ষা, সংস্কৃতি, শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ বতৰা । ২৭ জানুৱাৰীত প্ৰতিনিধি সভাত BTR শান্তি চুক্তি কাৰ্যকৰীকৰণৰ ওপৰত হ'ব আলোচনা । অধিৱেশনত উপস্থিত থাকিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেইবাজনো মন্ত্ৰী । গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ উপস্থিত থাকিব মুখ্য অতিথি হিচাপে । উপস্থিত থাকিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে বহু কেইগৰাকী অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি ।

ৰৌতাৰ বড়োলেণ্ড পথাৰত অহা জানুৱাৰী মাহৰ ২৬,২৭,২৮ আৰু ২৯ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হব অধিবেশন । বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ উপস্থিতিত আজি লাইখুঁটা স্থাপন কৰি সকলোৰে সহায় সহযোগিতা আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰিলে এবছুৰ সভাপতি দ্বীপেন বড়োৱে । নতুন শিক্ষা নীতিৰ ওপৰত চৰকাৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ যাতে কোনো বিসংগতি নহয় তাৰ বাবে দৃষ্টিগোচৰ ৰাখি চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰিব এবছুৱে ।

