ভোগালীতো কঙালি তিনিচুকীয়াৰ এখন গাঁও

তিনিচুকীয়া, ১৪ জানুৱাৰী : আজি অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুৰ উৰুকা (Magh Bihu Uruka) । ভোগ আৰু বিলাসৰ উছৱ ভোগালীৰ আয়োজন ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰে চলিছে । হাঁহে-মাহে এসাঁজ খোৱাৰ প্ৰস্তুতি এতিয়া প্ৰায় সম্পূৰ্ণ । কিন্তু এই ভোগৰ ভোগালীতো কাতিৰ কঙালিৰ দৰে দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এটা চামে । যাৰ বাবে তেওঁলোকে মাঘ বিহুৰ উৰুকাৰ কোনো আয়োজন কৰিব পৰা নাই । মন থাকিলেও ভোগালীৰ আনন্দত তামিল হ'বলৈ নাই তেওঁলোকৰ সম্বল ।

মাঘৰ উৰুকাবিহীন এখন গাঁও ৷ সুদীৰ্ঘ 30 বছৰে মাঘ বিহুৰ মেজিৰ উম পোৱা নাই এই গাঁওখনৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলে (tragedy of villagers in Tinsukia) । কিয়নো তিনিচুকীয়া জিলাৰ ঢলা ডাঙৰী নদীৰ ধাৰাবাহিক গৰাখহনীয়াৰ ফলত ১৯৯২ চনতে কাঁইটীয়া নামৰ গাঁওখন নদীৰ সৈতে বিলীন হৈছিল (village merged into river for erosion) ।

সেয়াই আছিল তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ অহা প্ৰবল ধুমুহা । যিয়ে সলাই পেলালে জীৱনৰ ৰূপৰেখা ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই জৰুৰীকালীনভাৱে কেৱল মাত্ৰ এবিঘা মাটিত 13 টাকৈ পৰিয়ালে বাস কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে (Bhogali Bihu in Assam) । তাতেই আজি পৰ্যন্ত সেই 13 টা পৰিয়ালে মাত্ৰ এবিঘা মাটিতেই 'কাঁইটীয়া আশ্ৰয় শিবিৰ' নামকৰণ কৰি বসবাস কৰি আছে এইসকল খিলঞ্জীয়া লোকে ।

শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰধানত আহোম সম্প্ৰায়ৰ এইসকল লোকৰ ব'হাগত হুঁচৰি অথবা মাঘত মেজিৰ জুই জ্বলাবলৈ ভেটিটোৰ বাদে ঘৰৰ চোতালৰ অভাৱ । জাতি-মাটি-ভেটিৰ কথা কোৱা চৰকাৰখনে আজি পৰ্যন্ত এইসকল থলুৱা লোকৰ বেদনা বুজি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই ৷ এইসকল লোকৰ কাষত ভোগালী বিহুৰ প্ৰাকক্ষণত ডুমডুমা সাংস্কৃতিক মঞ্চ আৰু কেইগৰাকীমান সংবাদকৰ্মী উপস্থিত হৈ ভোগালী বিহুৰ স’তে জড়িত কিছু খাদ্য-সামগ্ৰী প্ৰদান কৰে আৰু ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে (Villagers without celebrating magh bihu uruka) ৷

আনহাতে, সুদীৰ্ঘ 30 বছৰে স্থানীয় বিধায়ক বলিন চেতিয়া, বিভাগীয় মন্ত্ৰী-আমোলাৰ দুৱাৰে দুৱাৰে 13 টাকৈ পৰিয়ালে ঘূৰি ফুৰিছে যদিও আজি পৰ্যন্ত কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই । মাথোঁ কৰিম কৰিম বুলিয়েই প্ৰতিশ্ৰুতি দি অহাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে পৰিয়ালকেইটাই ৷ ইফালে আজি ভোগালীৰ বিহুৰ প্ৰাকক্ষণত ভোগৰ স’তে জড়িত কিছু সামগ্ৰী পৰিয়ালকেইটাক প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে ডুমডুমা সাংস্কৃতিক মঞ্চক পৰিয়ালকেইটাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । লগতে তেওঁলোকৰ এই সমস্যাটো চৰকাৰে যাতে অতি সোনকালে সমাধান কৰে তাৰ বাবে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনাইছে ৷

